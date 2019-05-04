«У нее заболел живот, о голове мы даже не думали»: в Башкирии у маленькой девочки нашли опухоль мозга

Жизнь многодетной семьи Гайсиных из Сибая в одночасье перевернулась, когда уфимские врачи неожиданно поставили страшнейший диагноз их старшей восьмилетней дочери Элине – диффузная глиома ствола головного мозга.

Как рассказывает мама девочки, поначалу они даже подумать не могли, что идет речь об опухоли мозга. Все предварительные симптомы намекали на проблемы с желудком.

- У нее в январе начал болеть живот в районе пупка, - рассказывает мама девочки, Лиля. – Мы из Сибая, и сами понимаете нашу экологическую обстановку, поэтому подумали, что получили отравление из-за загрязнения воздуха. К нам в город тогда приехали уфимские врачи, поставили диагноз и лечили именно это. Посадили ее на строгую диету. Ни о какой голове тогда и мыслей не возникало. Но проходит несколько недель, и я замечаю – у нее стала нарушаться речь, изменилась походка, она будто падает, не может удержать себя. Сердце, конечно, чувствовало, что-то с ней не то, хоть и отказывалась верить до последнего.

Лиля также добавила, что ее дочка никогда не ударялась головой и в обмороки раньше не падала. Все, что происходит сейчас, для нее и всей семьи настоящий шок. Это произошло очень неожиданно, и они до сих пор не понимают, как себя вести.

- Мне рекомендуют создать группу, начать сбор денег, но пока мы не знаем, какое вообще лечение требуется и где его нам могут дать, - продолжает мама девочки. – Мы сейчас в уфимской больнице, с мужем по очереди дежурим у дочери. До этого жили у родственников, сейчас нам подобрали жилье рядом с больницей. Я безработная с годовалым ребенком на руках, мужу пришлось взять больничный.

Состояние у семьи действительно тяжелое. На борьбу за жизнь старшей дочери брошены все силы.

- Элина перестала говорить, есть твердую пищу, - плачет Лиля. – Я все грешу на этот проклятый сибайский воздух, ведь совсем здоровая девочка была. Она моя первая, хорошо за ней всегда ухаживала. Конечно, может дело и не в воздухе. Честно говоря, я даже не знаю, что думать. Но я теперь боюсь возвращаться с другими моими детьми в Сибай.

Семья Гайсиных очень нуждается в помощи. Пока никакой конкретной суммы не установлено. Сейчас Лиля и ее муж находятся в шоковом состоянии, пытаются выкарабкаться из сложившейся ситуации самостоятельно. Они будут рады любой помощи. Номер карты: 5469060028227798. Также вы можете позвонить самой Лиле: 89373318856.