2019-05-04T13:26:12+03:00
Происшествия

В Башкирии арестовали создателя LinguaLeo, который жестоко убил свою родную сестру

Суд решил заключить под стражу известного стартапера Айнура Абдулнасырова, которого обвиняют в жестоком убийстве
Рустам МАКСЮТОВ
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Ближайшие месяцы бизнесмен проведет за решеткойБлижайшие месяцы бизнесмен проведет за решеткой
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Наверное, не такого ожидал видный бизнесмен и основатель популярного во всем мире приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдуланасыров от поездки на свою малую родину в Дюртюли. Давние семейные проблемы переросли в большую трагедию, и теперь ему грозит долгое тюремное заключение.

Сегодня, 4 мая, в Башкирии популярного стартапера арестовали на два месяца. Ближайшее время ему предстоит провести в СИЗО. По версии следствия, именно он нанес своей родной сестре восемь ножевых ранений, от которых та вскоре скончалась. Впрочем, и сам обвиняемый ничего не скрывает – он не пытался бежать, полностью спокоен и осознает, что натворил. К тому же бизнесмен сразу же сознался полицейским. Единственное, что пока не совсем ясно, при каких обстоятельствах все произошло и что послужило мотивом. В квартире на момент убийства родные брат и сестра находились одни.

Айнур с нуля создал успешный бизнес. Фото: bablotube.tv

Айнур с нуля создал успешный бизнес. Фото: bablotube.tv

В настоящий момент уже подтверждено, что убитая девушка долгое время страдала психическим расстройством и порой вела себя достаточно агрессивно. Знакомые семьи рассказали, что она могла взять в руки какой-нибудь предмет и наброситься на человека. В тот роковой вечер, судя по всему, между братом и сестрой возникла ссора, которая и привела к трагической развязке.

Все произошло в тот момент, когда их мать вышла в магазин. По ее возвращении в квартире было тихо, а Айнур Абдулнасыров сидел рядом с окровавленным телом своей 47-летней сестры. К тому моменту она уже не дышала. Орудие убийства также лежало рядом. Семья не стала ничего выдумывать, и тут же вызвала на место происшествия полицию. Правоохранители приняли решение задержать мужчину.

Свою компанию он основал еще будучи совсем молодым

Свою компанию он основал еще будучи совсем молодым

Напомним, что Айнур Абдулнасыров стал известен на всю России после успеха приложения LinguaLeo, которое позволяет всем желающим заниматься изучением иностранных языков в игровой форме. За три года после запуска сервис заработал пять миллионов долларов, а на сегодня число пользователей приложения превышает 17 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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