За что уфимец убил свою семью из пяти человек и как он скрывал это четыре месяца

В минувшую субботу, 27 апреля, следователи обнаружили в садах севернее Уфы пять тел. Из старого колодца криминалисты извлекли клетчатые сумки с останками 39-летней женщины, двух ее маленьких сыновей, а также 22-летней дочери и ее девятимесячного сынишки.

По версии силовиков, всех их жестоко задушил 47-летний глава семейства.

Еще четыре месяца назад душегуб жаловался соседям и родным, что семья уехала и он остался совсем один. Соседи не обратили на это особого внимания. Лишь в апреле близкая подруга убитой 22-летней Виктории забила тревогу и написала заявление о пропаже молодой матери и ее ребенка.

Когда оперативники наведались в квартиру, где проживала семья, дверь им никто не открыл. Ильдар покончил с собой, оставив прощальную записку со словами: «Я никому не нужен, я устал. Где моя семья? Не знаю, они от меня ушли…».

Что же сподвигло мужчину жестоко расправиться с домочадцами, не пощадив даже маленьких детей? Корреспонденты «КП-Уфа» провели собственное расследование.

Ильдар очень хотел детей

«СКАНДАЛИЛИ ЧАСТО, НО ДО ДРАК ДЕЛО НЕ ДОХОДИЛО»

В первую очередь, мы решили выяснить - почему никто из родственников семьи Гайнетдиновых-Барсковых не забил тревогу, когда женщины и дети бесследно исчезли. Для этого мы отправились по адресу, где раньше жил Ильдар со своей семьей.

- Ильдар отсюда давно уехал, – рассказывает пожилая соседка. – Сейчас в этой квартире живут его мать, братья и сестры со своими семьями. Но его жену и детей помню – обычные люди, тихие, вежливые. Сам Ильдар тоже на первый взгляд нормальный мужик – работящий, скромный. Пока тут они жили, никогда не шумели, компаний к себе не водили. Чтобы пьяным он ходил или на семью руку поднимал – никогда не видела.

Куда больше о семейных отношениях Барсковых рассказала племянница Ильдара.

В этом дворе на Шота Руставели раньше жил убийцаФото: Эльвина АПАРИНА

- Не смейте тревожить его мать, она и так очень тяжело переживает смерть сына, - с ходу заявляет Амина (имя изменено – ред.). Когда следователи ей рассказали, что Ильдар покончил с собой, она упала в обморок, а потом с ней настоящая истерика приключилась. Она даже не знает, что Олеся и дети мертвы, думает, что их до сих пор не нашли еще…

Девушка рассказала, что Ильдар и Олеся вместе уже около 17 лет: сначала долго встречались, а девять лет назад все же решили узаконить свои отношения. Мужчину не смущал тот факт, что возлюбленная воспитывала дочь от первого брака, а потому привел избранницу и ее ребенка жить к себе домой.

- Он принял Вику, как своего родного ребенка. Заботился о ней, никогда даже голос на нее не повышал, - утверждает Амина. – И родственникам сразу заявил – это моя дочь, воспитаю и подниму на ноги, чего бы это мне не стоило.

Первый брак Ильдара не сложился как раз из-за отсутствия детей, да и с новой женой завести общего ребенка не получалось много лет. Когда, наконец, Олеся забеременела, мужчина был на седьмом небе от счастья и всем хвастался, что скоро будет отцом.

Но появление малыша не помогло семейной атмосфере. Супруги все чаще кричали друг на друга и даже бросались с кулаками. Через пару лет Ильдар поднакопил денег, понабрал кредитов и приобрел однокомнатную крохотную квартиру в Шакше, а позже и дачный участок, чтобы «жена и дети отдыхали на свежем воздухе».

- А два года назад родился второй общий ребенок. Ильдар очень ждал его появления на свет и гордился, что станет отцом двух сыновей, - вспоминает Амина.

Тем не менее, никакой семейной идиллии не наступило. Все чаще вспыхивали скандалы, все чаще Ильдар прикладывался к бутылке.

«ЗА ДЕНЬ ДО САМОУБИЙСТВА ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ С СЕМЬЕЙ В ГОСТИ»

Снова задаем главный интересующий нас вопрос – почему четыре месяца никто не интересовался, где Олеся и дети?

- Родители у Олеси умерли рано, а других родственников у них не было, - объясняет Амина. – Два года назад Вика познакомилась с парнем и уехала к нему в Мурманск, но там у них что-то не заладилось, поэтому она, родив

ребенка, вернулась в Уфу к матери. Друзей у них не было, старший сын в садик не ходил. Младший часто болел, аллергиком родился, но потом вроде здоровье выправилось, поэтому и в поликлинике ими особо и не интересовались. А мы – а что мы? Спрашиваем, где Олеся, где дети, почему не приезжают. Ильдар отмахивался, что жена с ребятишками уехала куда-то в гости, но вскоре должна была вернуться.

Тревожный звоночек прозвенел в новогодние каникулы, когда Ильдар неожиданно приехал на несколько дней в гости к своей матери.

- Как раз брат его приехал из Челябинска, и Ильдар плакал, обнимая его. Мы никогда не видели его плачущим, таким растроганным, поэтому были удивлены. А за день до своего самоубийства Ильдар звонил матери и рассказал, что, наконец, жена вернулась домой, и скоро они всей большой семьей приедут в гости. Хвастался, что закодировался и уже не пьет три месяца. А через день мы узнали, что он покончил с собой… - вспоминает Амина.

ЮТИЛИСЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В КРОХОТНОЙ КВАРТИРКЕ

Подъезжаем к дому номер шесть по улице Мечетлинской в Шакше. Именно здесь до самой смерти жила семья Барсковых, именно здесь и произошло самое страшное.

Никто из соседей не видел, как Ильдар вывез телаФото: Эльвина АПАРИНА

Бедный двухэтажный дом на 16 квартир. Заходим в обшарпанный подъезд, по скрипящей лестнице поднимаемся на второй этаж. Здесь в однокомнатной квартирке ютилась многочисленная семья Барсковых – Гайнетдиновых.

- Да что вам сказать-то. Нормальные они были, не пили, не буянили, никому не мешали. Вон Ильдар ремонт делал в подъезде, - рассказывает пожилая соседка, проживающая прямо под злополучной квартирой.

Соседка рассказала, что часто видела, как Ильдар гуляет во дворе с сыновьями, да и Вика постоянно катала коляску с малышом под окнами, а в декабре они все резко исчезли.

- Спрашиваю его, где твои-то? Уехали что ли куда, а Ильдар только отмахнулся. Мол, да, но скоро обещали вернуться, ну мы и не интересовались больше. Ильдар же скрытным всегда был, молчаливым. Буркнет под нос «Здрасьте» - и бежать, - разводит руками пенсионерка. – Никакого шума мы никогда из квартиры не слышали, как сумки выносят – тоже никто не видел, хотя стенки тонкие, любой шорох не захочешь, а услышишь. Мы же об убийстве вот только на днях сами узнали, до сих пор поверить не можем.

Мужчина делал ремонт в подъездеФото: Эльвина АПАРИНА

ЕХАЛИ С ТРУПАМИ, НЕ БОЯСЬ ПОЛИЦИИ

Чтобы восстановить картину событий, едем в то самое садовое товарищество, где в колодце были найдены тела убитых женщин и детей.

Коллективное садовое товарищество находится рядом с промзоной, в сторону Старых Черкассов. Путь из Шакши, где проживал Ильдар с семьей, не близкий – ехать нужно около 30 минут. На железнодорожном переезде часто стоят ДПС-ники, поэтому убийца сильно рисковал, вывозя трупы в светлое время суток.

15 декабря мужчина нанял грузовую Газель: но никто из соседей не видел, как он выносит клетчатые сумки из квартиры.

Подъезжаем к садовому участку Ильдара. Калитка замотана проволокой, двери наглухо заколочены, поэтому пробираемся через густой колючий кустарник. Двухэтажный домишко, напоминающий скворечник, готов рассыпаться от старости прямо на глазах.

Огромный участок в 13 соток абсолютно заброшен: тут и там валяются старые вещи, бутылки из-под спиртного, детские санки. Уличный туалет перевернут – в выгребной яме явно что-то искали… Натыкаемся на тот самый колодец, где почти всю зиму пролежали убитые женщины и дети: из-под набросанных наспех досок виднеется мутная зловонная жижа.

Сюда Ильдар привез тела своих близких людейФото: Эльвина АПАРИНА

- Я же сама полиции этот колодец и показывала, - рассказывает старожил сада Марина (имя изменено – ред.). – При мне они тут все перекопали, каждую травинку прошерстили.

Как рассказала Марина, семью Гайниахметовых-Барсковых она знает с 2011 года, когда они купили в саду сразу два соседних участка. Женщина честно призналась, что знала семью не с самой лучшей стороны: жили в полуразрушенном доме, ничего не сажали, частенько ходили за бутылкой в ларек, пили, ругались.

- В тот день, 15 декабря, когда он привез тела на ГАЗели, ворота садового товарищества были открыты. В саду меняли провода, поэтому сюда заезжали монтажники, ворота из-за них не запирали. Местный садовник видел, как приехала ГАЗель и из нее выгружали сумки. Ильдар ему сказал, мол, строительный мусор привез, подожди, сейчас выгрузим, - вспоминает Марина.

4 месяца тела пролежали в зловонной жиже, поэтому оперативникам открылась страшная картинаФото: Эльвина АПАРИНА

На вопрос, почему никому не показалось странным, что Ильдар привез кучу сумок посреди зимы, она отмахнулась – сюда многие привозят старые вещи и ненужную мебель.

- Жена у него была хабалкой, а вот сам Ильдар был скрытный и очень странный. Вот смотришь на человека, вроде ничего особенного, а в глазах какая-то чертовщина. Разговариваешь с ним, а по спине холодок бежит. Как говорится, в тихом омуте... – шепчет собеседница. – После 15 декабря, как он привез сумки, в саду его никто не видел.

Полицейские впервые приехали в сад 23 апреля. Перерыли все – участок, прочесывали лесополосу, рыли и копали землю, перевернули сады верх дном, водолазы прочесывали пруд. Поиски не давали никаких результатов.

Поисковики перевернули туалетФото: Эльвина АПАРИНА

«СДЕЛАЛ ВСЕ ХИТРО И ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬ»

В первую очередь стражи порядка обратили внимание на колодец, стали простукивать палками, но кроме грязи ничего найти не могли. Убийца был хитер и сообразителен и присыпал колодец землей, чтобы собаки не могли взять след, и тела бы никто не обнаружил.

Но вскоре силовики наткнулись на странную яму в сарае – было понятно, что выкопали ее совсем недавно, а куда делась земля из ямы – непонятно.

Решили сравнить образцы грунта с грязью из колодца, и сразу стало понятно – колодец засыпали специально. Вычерпав грязную жижу, криминалисты наткнулись на толстый слой льда, а когда продолбили и его – увидели клетчатые сумки, которые уже расползлись по швам…

Тела двоих женщин и троих детей нашли в этом колодцеФото: Эльвина АПАРИНА

Вскоре силовики вышли и на водителя «ГАЗели». Госномера машины запечатлела камера на въезде в садовое товарищество, а свидетель, с которым они столкнулись на выезде, описал внешность. Следователи поняли сразу: водитель действительно думал, что перевозит строительный мусор и старые вещи. В погрузке и выгрузке автомобилист тоже не принимал никакого участия – злоумышленник все делал сам.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ИЛИ ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ?

Сейчас в этой запутанной истории разбираются следователи. На данный момент в отношении погибшего главы семейства возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе и несовершеннолетних».

Следователи установили причину смерти членов семьи – всех пятерых задушили. По всей видимости, злоумышленник дождался, когда домочадцы заснут и только тогда приступил к своему плану.

Уже сейчас становится понятно, что убийство не было совершено в состоянии аффекта, а было тщательно продуманным.

Первая версия – психическое расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголя. Чтобы это выяснить, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, а следователи тщательно собирают характеристики личности главы семейства и остальных домочадцев.

Не исключает следствие и вероятность «личной неприязни мужчины к своей семье». Ильдар в одиночку тянул на себе пятерых человек: женщины не работали, а детские пособия были мизерными. Недостаток денег в семье, постоянные претензии от жены, которая обвиняла мужа в лени и бесхребетности, ее пристрастие к выпивке – все это могло накопиться, а выход из ситуации мужчина выбрал самый неадекватный.

Убийца не пожалел даже своих долгожданных сыновей

Расследование уголовного дела продолжается.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Тела 39-летней женщины, 22-летней девушки и троих детей, 9 месяцев, четырех и двух лет, с которыми жестоко расправился отец семейства, будут захоронены в общей могиле. У погибших нет ни родственников, ни близких друзей, которые могли бы достойно проводить их в последний путь,

- Их похоронят на Северном кладбище, там же, где хоронят бездомных. Без ограды, без креста – всех в одну могилу, - сообщил собеседник «Комсомолки», знакомый с ситуацией.