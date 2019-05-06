В День Победы в Башкирии ожидается дождь и летняя жара

Жителей Башкирии вновь ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. Нерабочими и праздничными объявлены дни с 9 по 12 мая включительно. По традиции многие жители республики вновь выбираются на природу или отправляются в походы. Если учесть, что первомайские праздники из-за погоды не очень удались, то желающих отправиться за город на этот раз будет значительно больше. Благо, синоптики обещают солнечные и жаркие деньки.

Единственный дождливый день на вторые майские праздники ожидается 9 мая. В День Победы метеорологи прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Правда, днем воздух прогреется до +23 градусов. Проблем с отдыхом жителям Башкирии может добавить ветер, чьи порывы могут достигать до 8 метров в секунду. По-летнему теплыми станут и ночи. Например, в ночь на 10 мая ожидается от +17 до +13 градусов.

В Уфе 10 мая прогнозируется ясная и теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12. Синоптики обещают в этот день северо-восточный ветер до 9 метров в секунду. Не стоит забывать, что вплоть до 12 мая в Башкирии действует особый противопожарный режим, из-за которого разводить костры в лесах и вблизи домов запрещено. Нарушителям может грозить серьезный штраф.

В субботу, 11 мая, в Башкирии также ожидается солнечная и теплая погода. Днем жители республики почувствуют приближение лета – столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов Цельсия. В ночь на воскресенье воздух прогреется до +15, +16. Сильный ветер также сохранится, порывы будут достигать 10 метров в секунду.

В воскресенье, 12 мая, в республику придет настоящая жара. Температура воздуха днем составит +30 градусов, а в темное время суток ожидается +16. Выходной день может испортить только южный ветер с порывами до 10 метров в секунду.