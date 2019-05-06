Уфимец из-за долгов лишился единственного источника доходов

Житель Уфы Александр Магер утверждает, что судебные приставы Башкирии нарушили его конституционное право на труд. В ближайшее время он, разочарованный многочисленными отписками от всевозможных органов власти, планирует обратиться в суд, чтобы отстоять свои законные права. Поводом для такого громкого заявления стал тот факт, что у 58-летнего мужчины приставы забрали легковой автомобиль, с помощью которого он зарабатывал на жизнь. В попытках убедить органы власти в необходимости вернуть ему машину, чтобы он смог работать в такси, уфимец провел почти целый год.

«ДОЛГИ ЕСТЬ, Я ИХ НЕ ОТРИЦАЮ»

История жизни уфимца Александра Магера похожа на судьбы сотен и тысяч простых советских инженеров. В молодые годы он получил диплом инженера и пошел работать на производство. Когда большинство предприятий, где могли бы пригодиться его знания, позакрывали, он решил заняться бизнесом.

-Мы с моей гражданской супругой некоторое время вели собственное дело. Когда грянул кризис, пришлось закрыться. После этого остались некоторые долги, с которыми я бы, конечно, мог поспорить, но все-таки взял на себя обязательства. Наличие долгов я не отрицаю, - рассказал уфимец в беседе с «Комсомолкой».

По его словам, в скором времени он принял решение зарабатывать частным извозом. При этом Александр не оставлял попытки устроиться на работу, но в силу предпенсионного возраста сделать это было крайне сложно. На протяжении трех лет он работал таксистом и понемногу выплачивал долги. Так продолжалось до конца августа прошлого года.

«ВЫГЛЯДЫВАЮ В ОКНО, А МАШИНЫ – НЕТ!»

-Исполнительное производство по моим обязательствам ведут судебные приставы в Октябрьском районе Уфы. Судебный пристав-исполнитель, который со мной работал, неоднократно приезжал, мы с им общались. Я никогда не отказывался от обязательств, платил по мере возможности. И вот, в одно прекрасное утро я выглядываю в окно, а машины – нет! Я паркуюсь во дворе всегда в одном и том же месте, чтобы автомобиль было видно, а тут его и след простыл. Я, естественно, в панике звоню в ГИБДД, параллельно спрашиваю у соседей, не видел ли кто, куда делась моя машина. Чтобы узнать, что автомобиль увезли на стоянку приставы, стоило немалых трудов, - говорит Александр Магер.

Эвакуация автомобиля на штрафстоянку - крайняя мера, к которой прибегают приставыФото: Алексей СТЕФАНОВ

По словам мужчины, как только он узнал, где находится его единственный источник заработка, он тут же отправился на прием в Октябрьский районный отдел Уфы ФССП по Башкирии. Как утверждает Александр, внятного ответа о том, почему так произошло и что теперь делать, он так и не получил.

-И с тех пор начались мои хождения по мукам. Начиная с августа прошлого года и вплоть до сегодняшнего дня, я так не смог забрать машину со штрафстоянки. Более того, многочисленные обращения во всевозможные инстанции не принесли никакого результата – одни отписки, - сетует мужчина.

БЮРОКРАТИЯ И ОТПИСКИ

Александр Магер обратился за поддержкой к депутату Госдумы Ивану Сухареву, который от своего имени направил несколько депутатских запросов в ФССП по Башкирии и даже в прокуратуру. Однако ответы от надзорных органов и самих приставов сводились к одному: докажите, что машина единственный источник дохода для вас.

-Я и сам писал несколько запросов, в том числе в администрацию главы Башкирии, главному судебному приставу и так далее. В прокуратуре, например, мне предложили встать на биржу труда. Я бы и сам рад устроиться на работу, но возраст такой, что работодатели не хотят связываться, сами понимаете, - говорит Александр Магер.

Борьба с бюрократической машиной, к сожалению, результатов не дала. В ответ на жалобы и обращения, что приставы, что надзорные органы отвечали одно и то же: нарушения закона в действиях судебных приставов нет.

ПРАВО НА ТРУД

- Я и не говорю, что они нарушили какой-то закон. Я говорю, что они нарушили мое конституционное право – право на труд. По всей видимости, надежды на наше государство нет, поэтом, видимо, придется обращаться в Европейский суд по правам человека. А как иначе? – возмущается мужчина.

С тех пор как у Александра забрали автомобиль на штрафстоянку, прошло уже 9 месяцев, а никаких существенных сдвигов в деле до сих пор нет. Известно лишь, что его автомобиль пока не реализован на аукционе по продаже имущества должников.

- Ради интереса сходите и посмотрите, что творится на стоянках, где находятся арестованные автомобили! Их там несчетное множество! От себя хотел бы напоследок добавить: если бы приставы просто наложили арест на мою машину, как они часто делают, а не изымали ее, я бы отнесся к этому с пониманием. Все-таки наличие долгов подтвердил суд, и я это не отрицаю, - подытожил Александр Магер.

Замкнутый круг, в который попал уфимец, если упростить, выглядит так: он не может выплатить долг, потому что забрали машину, за то, что он не выплатил долг.

Действия судебных приставов можно оспорить в судеФото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО:

Мы решили поинтересоваться у адвоката Романа Петрова,как рядовому уфимцу действовать, если он вдруг оказался в подобной ситуации. Юрист сразу отметил, что в такой ситуации необходимо сразу обращаться в суд и оспаривать действия судебных приставов.

- Что касается единственного источника дохода, то суд здесь примет решение только исходя из доказательства, которое будет неопровержимым. В данном случае, я считаю, что доказать этот факт может, в том числе, регистрация в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя. Там будет четко прописано, что он оказывает населению услуги, а этот автомобиль будет указан как источник дохода, - говорит Роман Петров.

ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

По его словам, есть и второй вариант доказать в суде необходимость в автомобиле, как единственном источнике дохода. Это, например, если человек будет работать по трудовому договору на организацию со всеми вытекающими последствиями.

- Но в таком случае действие этого договора должно подтверждаться отчислениями в пенсионный фонд и налоговую. К тому же, организация должна платить за него подоходный налог, - подчеркнул адвокат.

Кроме того, доказать, что автомобиль является единственным источником доходов, можно, предоставив суду договор подряда.

- Например, гражданин заключает договор подряда с организацией. Но, опять-таки, должны быть официальные отчисления на его счет по безналичному расчету. Также со стороны организации должны быть уплачены налоги, и он должен числиться как контрагент этой фирмы. В противном случае, если у гражданина ничего подобного нет, значит, он работал неофициально и налоги не платил. Возникает вопрос, зачем государству его защищать? – подытожил адвокат.

Чтобы не попасть в похожую ситуацию, Роман Петров советует жителям Башкирии не игнорировать свои обязательства и вовремя платить по долгам.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Штрафстоянки в Уфе находятся по следующим адресам:

Улица Пархоменко 131/1;

Улица Юбилейная 27а корпус 1;

Улица Линейная, 126;

Улица Амурская 35/1.

По вопросам исполнительного производства вы можете обратиться на прием в управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии. Здание расположено по адресу: Уфа, улица Цюрупы, 95.

Личный прием граждан проводится по вторникам с 09:00 до 13:00 и по четвергам с 13:00 до 18:00. Телефон для справок: 8(347) 273-58-05.