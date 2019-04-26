Тепло ли тебе девица: жителей Башкирии согреет индивидуальное отопление

Центральное отопление - это, конечно, хорошо, но немыслимые цифры в платежках и стабильные отключения горячей воды в летний сезон нас, несомненно, расстраивают.

Согласно постановлению от 29 января 2015 года был определен порядок субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов РБ для перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных котельных.

За четыре года большая часть районов республики этот переход начала, но, как узнала «Комсомолка» не все жители Башкирии знают, что индивидуальное отопление - это не обязательно дорого и сложно. Рассказываем, как устроено государственное софинансирование по данному вопросу.

Финансирование - это хорошо. Но какие условия?

- Наличие долевого финансирования администрациями в объеме не менее 5% от стоимости выполнения внутридомовых работ по переходу на поквартирные системы отопления.

- Протоколов собрания собственников помещений в многоквартирных домах с принятым решением о долевом финансировании в объеме 10% от стоимости.

- Проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу и утвержденная в установленном порядке.

- Решение администрации городского округа, муниципального района или сельского совета о переходе на поквартирные системы отопления.

- Подтверждение соответствующим гарантийным письмом в адрес министерства ЖКХ.

Заверенные копии следующих документов: сводного сметного расчета стоимости перехода на поквартирные системы отопления и установки блочных котельных; положительное заключения государственной экспертизы на проектно- сметную документацию по объектам.

Либо все, либо никто

Разумеется, любая система отопления - это единая систему из стояков, регулирующей и запорной арматуры, нагревающих элементов, а также приборов учета тепловой энергии. Соответственно, для того, чтобы установить индивидуальное отопление, необходимо либо решиться на это всем домом, либо отказаться. В случае положительного общественного решения разрабатывается проект на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома.

«А мне платить надо?»

Надо. Но немного. В среднем это 30 тысяч рублей, которые выплачиваются чаще всего в рассрочку, остальное - дело муниципалитета и субсидий. А уж если учесть, что в среднем сумма в квитанции за отопление уменьшается в 1,5-2 раза, эти средства окупят себя и не раз.

Индивидуальное отопление - что, зачем и почему?

Такая система отопления - правильная и технологическая потребность в современном мире. Регулировка «холода /тепла» - это комфорт каждый день. Это экономит финансы как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе.

Компания «Башкоммунприбор» вот уже 23 года занимается разработкой систем индивидуального отопления. Она использует инновационные технологии с заботой об экологии: пользуясь индивидуальным отоплением, вы снижаете выбросы вредных веществ и минимизируете использование природных ресурсов.

- Современные технологии позволяют не просто регулировать «холод и тепло» в индивидуальном порядке, но и экономить финансы: согласитесь, приятно, когда в платёжке - не космические, а вполне реальные суммы. А так как программа индивидуальных систем отопления поддерживается государством, даже на старте - установке оборудования - от жителей не требуется баснословных вложений, - отметил в ходе форума директор АО «Башкоммунприбор» Ренат Насыров.

Как стать участником программы?

Чем еще занимается «Башкоммунприбор»?

- Индивидуальные системы отопления.

- Котельные.

- Тепловые пункты.

- Насосные установки.

- Очистные системы.

- Альтернативная энергетика.

- Энергосбережение.

Компания «Башкоммунприбор» работает на рынке Башкортостана более 23 лет. Имеет обширную сбытовую сеть. Продажи осуществляются со склада в г. Уфа. Товар проходит строгий контроль качества. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ. Больше информации - на официальном сайте http://bashkompribor.ru.