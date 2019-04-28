«Уфа» проехалась по «Уралу», но турнирная ситуация по-прежнему тяжелая

В последнее время с везением нового главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева что-то произошло. Стартовый запал с хорошими результатами вдруг превратился в серую обыденность со скучной ничьей в Красноярске и обиднейшим поражением от «Оренбурга» дома, после которого устроили целую пиар-акцию против арбитра Владимира Москвалева – то еду в ресторане его именем назовут, то мусорку, будто только он причина всех неудовлетворительных результатов в сезоне. Это, естественно, не так, и игру нужно было подтягивать, при том срочно.

ВТОРОЙ МАТЧ ЗА НЕДЕЛЮ

Вообще за воскресный матч с «Уралом» существовали опасения. Дело в том, что прошедшая неделя оказалась довольно необычной для премьер-лиги, так как в среду и четверг команды провели так называемый мидвик – термин из английского футбола, когда игры тура чемпионата проходят не в выходные, а в будни. Российские футболисты очень часто жалуются на усталость и играть в таком темпе не привыкли.

Тем более вспоминаем прошлый период «Уфы», когда она жила в режиме два матча в неделю. Если, кто не помнит, это было в июле-августе прошлого года, когда башкирский коллектив пытался квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы. Если в международных играх удавалось конкурировать с соперниками, то вот внутренний турнир был запущен наглухо. Во многом именно поэтому «Уфа» сейчас занимает нынешние позиции и усиленно борется за право остаться в премьер-лиге.

А ведь еще и противостояние с «Рубином» в среду получилось достаточно напряженным и нервным. Подопечные Евсеева вели и пытались сохранить победный счет, пока не допустили обидную ошибку на стандарте и не получили в ответ. Ничья получилась неприятной, учитывая, что казанский клуб в своем нынешнем состоянии можно и нужно обыгрывать. Тем более, когда находишься в подвале турнирной таблицы. Тем более, когда до конца чемпионата осталось пять туров.

Слай забил два, больше него забивают в России в этом сезоне только Азмун и ЧаловФото: Рустем АХУНОВ

Естественно, вряд ли подобный результат добавил эмоций и принес плюсы в психологическом состоянии. Но ведь и функциональное состояние наверняка серьезно пошатнулось. Тренерскому тренеру предстояло подумать, как восстановиться и подготовиться к «Уралу», потому что в череде последних неудач эта встреча превращалась чуть не в самую ключевую на финише сезона. Упусти очки сейчас, то призрачные надежды на 12-е место рухнули бы, а ведь там еще на 15-м махачкалинский «Анжи» вдруг начал подавать признаки жизни. Нет, тут уже никаких скидок и послаблений, выигрывать требовалось обязательно, иначе генеральному директору Шамилю Газизову впору было бы начинать рассматривать кандидатов на смену Евсееву.

7 ТЫСЯЧ НА ТРИБУНАХ В ПРАЗДНИК

В такое тяжелое время башкирскому клубу очень нужна поддержка болельщиков. И надо отметить, что в 2019 году посещаемость стадиона «Нефтяник» по-настоящему радует. Люди приходили даже на холодные мартовские игры, чем обеспечивали заполняемость в 70 и 80 процентов даже на не самых известных соперников. Уже, наверное, даже можно говорить, что болельщик начал действительно приходить на «Уфу», а не на ее звездных оппонентов.

Важно отметить, что и атмосфера изменилась. Руководство клуба пересмотрела пиар-кампанию. Вокруг «Уфы» стало меньше шума, но больше движения. И главное, что позитивного движения. На стадион теперь приятно приходить даже за час до стартового свистка. Можно не только прогуляться, но и всегда найдется что-нибудь, чем себя развлечь. Подход к организации дня матча стал более современным, и это работает. Скучающих и грустных внутри территории «Нефтяника» найти почти невозможно.

Ванек прервал долгую серию нереализованных "Уфой" пенальтиФото: Рустем АХУНОВ

Несмотря на то, что 28 апреля по всей России православные праздновали Пасху, и у многих были запланированы семейные посиделки с родственниками, на трибунах все равно собралось более семи тысяч человек. И это победа, потому что в прошлых сезонах на не статусные игры собиралось три-четыре тысячи, а порой еще меньше.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ В МИНУС

Вадим Евсеев не стал делать массовых изменений по сравнению с прошлой игрой. Они скорее были косметическими: добавили Сысуева в нападении, который славится своей работоспособностью, вернули в центр защиты Неделчару – оба без сомнения игроки основного состава, которые просто не могли принимать участия в матче в Казани. Состав на «Урал» собрался вполне себе оптимальный, тут тренерскому штабу даже жаловаться не на что. Просто выходи и выигрывай.

Но вот тут-то и начались проблемы. Вдруг выяснилось, что соперник, приехавший в гости, вовсе не собирается закапываться на своей половине поля, а вполне так настроен атаковать. В первые 20 минут даже создавалось впечатление, что очки больше нужны им, нежели «горожанам».

Главный тренер "Уфы" благодарит болельщиков за веру и поддержкуФото: Рустем АХУНОВ

Тут вам, пожалуйста, и пропущенный гол сразу же. В его соавторы, к слову, по классике нынешнего сезона легко можно записывать защитников «Уфы». Вновь розыгрыш стандартного положения, вновь проблемы на втором этаже, вновь расстреливают Беленова без каких-либо шансов на спасение. Да, Бикфалфи, конечно, мастер, но так безобразно играть от матча в матч в своей штрафной нельзя. Пора бы уже как-то решать эту проблему.

Болельщики ждали быстрого гола, но не от той команды, поэтому они дружно взгрустнули. Установилась мертвая тишина, и лишь изредка кто-то перешептывался.

- Неужто вновь проиграют? – читалось в глазах пришедших.

Слава богу, эта атмосфера всеобщего уныния не задержалась на «Нефтянике». Восстановил уровень радости именно тот парень, от которого все давно ждут. Словенский аргентинец Вомбергар, наконец, продемонстрировал, почему его покупали зимой. Форвард подкараулил свой момент после отскока, моментально сориентировался и послал мяч в пустой угол – 1:1.

Вомбергар забил первый мяч за "Уфу"Фото: Рустем АХУНОВ

Отлегло так отлегло. Футболисты «Уфы» взбодрились – далее они не выглядели лучше соперника, но смогли противопоставить «Уралу» равную контригру.

ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ «УРАЛ» ЗАБЫЛ, КАК ОБОРОНЯТЬСЯ

В самой концовке первого тайма произошел эпизод, который чуть не воздвиг судью Михаила Вилкова на один уровень популярности в Башкирии с небезызвестным Владимиром Москалевым. Арбитр упустил откровенный толчок Никитина в штрафной, и принял на себя весь гнев негодования футболистов «Уфы». Карп даже в перерыве интервью с трудом давал, потому что постоянно вспоминал этот момент, который, по его мнению, на тысячу процентов должен был привести к пенальти.

Вадим Евсеев не понимает действий арбитров в концовке первого таймаФото: Рустем АХУНОВ

Пока уфимские рестораторы придумывали уже новое блюдо под фамилию Вилкова (благо, фамилия кулинарная), а мусорщики на полигоне собирали новую кучу и готовили место под табличку, арбитр в перерыве, похоже, посмотрел повтор и понял, что ошибся. Уже во втором тайме он судил более благосклонно. Хотя, в принципе, у него и выбора-то не было.

Неизвестно, что там случилось в раздевалке, но у абсолютно всех защитников «Урала» случилось массовое помутнение: очень странные передачи поперек, выносы прямиком в ноги «уфимцев», гигантские пустые зоны в опорке.

Наверняка не понимал происходящего отличный защитник в прошлом, а ныне главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов. Сначала его ребята привозят на ровном месте пенальти, который реализует Ванек. Затем партнеры откровенно подставляют под красную карточку центрального защитника Брызгалова, что ломает впоследствии абсолютно все схему. Парфенов схватывался за голову: «Боже ж мой, что происходит?!».

Защитники "Урала" во втором тайме творили что-то непонятноеФото: Рустем АХУНОВ

После удаления гости, можно сказать, играли без обороны. Это был настоящий фестиваль ошибок. Тилль и Слай пускались в такие слаломные проходы, будто бегали на скорость вокруг манекенов. Вратаря Годзюра была даже жалко, потому что он реально спасал и провел довольно хороший матч, но все равно пропустил четыре.

Дошло до того, что «уральцы» даже не могли справиться с аутами. Вот только вдумайтесь, Живоглядов сделал результативную передачу на третий гол руками. Именно он вбрасывал мяч с боковой линии, а тот пролетел всех, и Слай забил.

Вратаря "Урала" Годзюра временами было жалкоФото: Рустем АХУНОВ

Нигериец потом еще результативно завершил один из своих проходов, попутно обведя двоих, и установил на табло окончательный счет – 4:1. Попутно он ворвался в число лучших бомбардиров чемпионата, на его счету теперь девять голов. Больше только у Чалова и Азмуна.

Что уж говорить, болельщики на трибунах остались полностью довольны. И с погодой повезло, и любимая команда, наконец, повеселила. Давненько уже не было такой искрометной игры от поскучневшей «Уфы». Остается верить, что времена меняются. Победа хорошо, но впереди еще четыре тура, в которых очки по-прежнему нужны, как воздух.