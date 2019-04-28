Майские праздники в Уфе 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Встречаем майские праздники – уфимцы отдохнут целых девять дней, как и остальные россияне. Всвязи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе выходными являются 1, 2, 3, 4, 5 и 9, 10, 11, 12 мая. Есть еще одна приятная новость – продолжительность работы во вторник 30 апреля и в среду 8 мая сокращается на один час.

Уфимцы всегда с большими тёплыми чувствами ждут наступления самого приятного весеннего месяца в году – мая. Он привносит в нашу жизнь массу праздников, а с ними – положительные эмоции. По традиции многие уезжают на природу, на дачи, на пикники. Но многие остаются в городе, чтобы погулять по праздничной Уфе, посетить концерты и парады.

В администрации столицы Башкирии уже рассказали, какие мероприятия и когда пройдут в Уфе.

К 1 МАЯ В УФЕ ЗАРАБОТАЮТ 20 ФОНТАНОВ

Ко Дню Весны и Труда в столице Башкирии включат все 20 фонтанов города. Сотрудники «Горзеленхоза» уже проводят их подготовку к новому сезону – снимают защитные каркасы, чистят чаши фонтанов от грязи и мусора и регулируют сантехнику.

В администрации Уфы отметили, все действующие фонтаны заработают уже 1 мая, однако некоторые откроются раньше, в пробном режиме.

График работы фонтанов остался прежним – фонтаны будут включаться в диапазоне от 8:00 до 14:00 и выключаться от 20:00 до 24:00.

Также в парках заработают все аттракционы. При необходимости отдыхающие смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

ВСЕ НА КОНЦЕРТЫ

Любителей музыки ждут концерты джаза, классических произведений, ретрокомпозиций. Вход на них будет свободным.

В 12 часов в парке культуры и отдыха «Первомайский» начнется праздничная программа «Легенда об источнике жизни», посвященная открытию фонтана.

В 14 часов ожидается праздничное музыкально-театрализованное представление «Первомай», посвященное Дню весны и труда.

В этот же день в 12 часов в Ленинском районе на площади

перед Домом культуры «Ядкарь» жителей города ждет районная культурно-развлекательная программа «Встречаем Первомай».

В рамках церемонии запуска фонтана состоится награждение победителей районного конкурса среди людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!».

5 мая в 14 часов в парке «Первомайский» горожан ждет развлекательная - игровая программа для детей «Вся наша жизнь – игра», посвященная Году театра.

Концерты также пройдут на Горсовете и на Телецентре, начнутся они в 12 часов.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

9 мая Уфа всегда встречает тепло и громко. Мероприятия, которые пройдут в Уфе 9 мая 2019 года, будут посвящены празднованию 74-й годовщины Великой Победы. Концерты на площадях и в парках, аттракционы, мастер-классы, выставки, экскурсии, полевая кухня, ярмарки народных промыслов — программа на 9 мая 2019 обещает быть насыщенной и интересной.

В 10 часов утра в Парке Победы пройдет возложение цветов к памятнику.

В 11 часов с проспекта в сторону Парка Победы с республиканской Минуты молчаниястартует традиционное шествие «Бессмертного полка», в котором примут участие родственники воевавших. Все участники «Бессмертного полка» пронесут транспаранты с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, под песни военных лет. Ветераны в этот момент будут сидеть на трибунах на Горсовете. Возглавлять шествие будут мотоциклы, за ними будет ехать военная техника, а затем уже идти люди. Кто хоть раз принимал участие в шествии, тот знает, что это очень трогательно.

В прошлом году "Бессмертный полк" собрал в Уфе 100 000 человек

На площади имени Ленина пройдет парад с участием пешей и механизированной колонн, авиации. Ещё в план мероприятий на 9 мая в Уфе входят акция «Чистое небо», минута молчания, гала-концерт, выступления военно-исторических клубов.

На площадях города лучшие духовые оркестры страны исполнят песни военных лет, которые никого не оставят равнодушным. Театрализованные представления, запланированные на 9 мая 2019 года в парках культуры и отдыха, позволят окунуться в атмосферу 1945-го.

Кульминацией торжества станет салют.

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА 11 МАЯ

В субботу, 11 мая, мотоклуб «Ночные волки» официально даст старт новому мотосезону в Уфе. Старт колонны запланирован на 14.00 по местному времени.

Байкеры организуют большой праздник в Уфе – планируется выставка мототехники, концерт, шоу мотофристайла и салют.

Мероприятия пройдут на площади имени Салавата Юлаева. Вход свободный, на праздник мотоциклистов приглашаются все горожане - от мала до велика.

Байкеры организуют большой праздник в Уфе – планируется выставка мототехники, концерт, шоу мотофристайла и салют.

12 мая в Уфу также приедет президент мотоклуба Александр «Хирург» Залдостанов, который презентует фильм «Русский реактор» в кинотеатре «Родина».

КАК ПОГОДКА?

Первые майские выходные не порадуют жителей Башкирии хорошими условиями для похода или вылазки на шашлыки. Позитивный прогноз погоды, который ранее представляли синоптики, резко изменился. Теперь ожидаются холод и сильный ветер.

По данным сервиса «Gismeteo», длинные выходные будут прохладными. 1 мая, в День Весны и Труда, ожидается всего шесть градусов тепла, выпадет снег с дождем, все это будет сопровождаться холодным ветром.

2 мая теплее не станет, зато не будет осадков. Днем ожидается шесть градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет -3 градуса.

3 мая значительно потеплеет – ожидается сухая и солнечная погода. Столбик термометра покажет +12 градусов днем и -3 ночью.

4 мая и 5 мая в Башкирии будет дождливо. Температура воздуха составит +12 градусов в субботу и +16 в воскресенье. Правда, радоваться не стоит. Оба дня будет дуть северный холодный ветер. 5 мая его скорость достигнет 20 м/с.

Зато погода порадует 9, 10, 11 и 12 мая. Столбик термометра не опустится ниже +20, +22 градусов. Осадков не ожидается, будет по-настоящему жарко и солнечно.