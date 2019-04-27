Самого маленького нашли с соской во рту: в Уфе убили семью с тремя детьми

Страшной находкой завершились поиски пропавшей в Уфе семьи из пятерых человек: женщины, ее старшей дочери, двух маленьких сыновей и внука. Сегодня, 27 апреля, стало известно, что в колодце в садах севернее Уфы полицейские нашли тела всех пропавших. Предположительно, они были убиты отцом семейства, который ранее покончил жизнь самоубийством.

ПРОПАЛИ ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ

Как удалось выяснить, пропала семья еще в декабре 2018 года, однако поиски проходили вяло. Во многом это было связано с тем, что у семьи не оказалось близких родственников, которые могли бы поднять панику.

Семья жила в северных районах столицы в коммунальной квартире – при том вшестером под одной крышей: 46-летний отец семейства, его 39-летняя жена, 22-летняя падчерица с годовалым ребенком, и двое совместных детей, которым было по четыре и два года.

39-летняя женщина состояла в браке, жила в одной квартире с тремя детьми и внуком. Фото: соцсети

Интересно, что пропали все, кроме самого мужчины. К тому же он примерно в том же декабре заказал грузовой автомобиль и вывез все вещи своей семьи. Естественно, ничем он это не объяснил. Знакомые и соседи заподозрили что-то неладное, но дело как-то заглохло.

Все зашевелилось по новой только в апреле 2019 года, когда в полицию вдруг пришла подруга пропавшей 22-летней девушки, которая сообщила, что никак не может выйти с ней на связь. Мол времени прошло много, да и исчезла не только она, но и ее маленький сын, мама и братишки. Якобы их никто не ищет.

ПОХОД К ОТЦУ СЕМЕЙСТВУ ПРИВЕЛ К НЕОЖИДАННОМУ

Выслушав и приняв новое заявление, в полиции заинтересовались и начали более активно заниматься делом. Перво-наперво изучили семью. Поняв, что ситуация действительно странная, возбудили уголовное дело для расширения полномочий и перешли к активным действиям.

Вариантов было немного, поэтому пошли напрямую к отцу семейства, чтобы обстоятельно его допросить и узнать, куда подевались все его родственники. Каково же было удивление силовиков, когда 47-летний мужчина, заметив полицейских, решил не открывать дверь. Пока стражи правопорядка стучали, он пошел на крайние меры и покончил жизнь самоубийством.

Убийца не пожалел даже самых маленьких. Фото: соцсети

Когда дверь, наконец, выломали и проникли в комнату, то хозяин уже был мертв. Перед смертью он даже успел набросать записку, в котором ничего конкретного про судьбу родственников не написал, но сообщил, что не может без них жить.

Смотрелось это жутковато, и стало понятно – произошло что-то действительно серьезное. После отчета уфимской полиции, в столицу Башкирии отправили оперативную группу из Москвы. Дело попало под особый контроль. Требовалось срочно найти пропавших, пока сохранялась хоть малейшая надежда на их спасение.

Полицейские прочесали все ближайшие сады. Фото: пресс-служба МВД Башкирии

ТЕЛА В МЕШКАХ

Практически сразу появилась зацепка – садовый участок, который принадлежал погибшему отцу семейства. Как мы помним, именно туда мужчина перевозил вещи своей семьи в декабре прошлого года. На место отправилось сразу несколько групп МВД Башкирии и Следкома. Сады располагались в довольно глухом месте около «Северного кладбища», сами постройки на участках находились практически в полуразрушенном состоянии.

Особо долго искать не пришлось. После прочесывания местности полицейские наткнулись на подозрительный заброшенный колодец. Его дно было покрыто льдом. В итоге лед пробили и заметили пакеты. При более внимательном изучении оказалось, что в нем лежать останки людей – двух женщин и трех маленьких детей. Предварительно, все они были задушены. Самого маленького, которому на момент смерти было всего 9 месяцев, нашли с соской во рту.

Нашли тела рядом с участком, который принадлежал отцу семейства. Фото: Пресс-служба МВД Башкирии

Конечно, еще предстоит провести кучу экспертиз и выявить истинные причины смерти погибших, но что произошло, всем следователям уже понятно. Были ли у мужчины какие-то мотивы или он просто, как говорится, психанул, предстоит еще выяснить. Со слов знакомых семьи, отец семейства любил выпивать, однако никто даже предположить не мог, что он способен пойти на такой страшный шаг.