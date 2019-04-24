В Уфе осудили мужчину, виновного в смерти талантливого хирурга

В Уфе на полгода ограничили в свободе строителя, по чьей вине летом 2017 года погиб хирург больницы №21 Вячеслав Никифоров.

Напомним, что жуткий по своей банальности инцидент произошел рядом со строительной площадкой в уфимском микрорайоне Инорс. История началась с того, что Вячеслав, вместе со своей супругой и четырьмя детьми, решил улучшить жилищные условия. Семья выбрала квартиру в строящейся многоэтажке в микрорайне Инорс.

Как это часто бывает, стройка затянулась на долгое время. Днем 18 июля 2017 года мужчина решил посмотреть, как проходит строительство. Вместе со своей супругой он приехал к дому, который был огорожен забором. Евгений захотел посмотреть, что происходит за оградой. Для этого он забрался на бетонную основу забора и схватился руками металлическую часть. В тот же момент отец четверых детей и талантливый врач-хирург упал замертво. Оказалось, что часть забора соприкасалась с оголенным проводом под высоким напряжением. Разумеется, что никаких предупреждающих табличек на заборе не было.

Супруга погибшего решила обратиться за помощью в суд. Компания застройщик предложила женщине закрыть долг по ипотеке.

Вскоре началось расследование непростой истории. Оказалось, что под напряжением забор оказался из-за того, что один из строителей самостоятельно подключил неисправный кабель к электрической сети. По данным следствия, мужчина не убедился в том, что провод заземлен и занулен. Перед тем, как уйти домой, рабочий не выключил рубильник и, таким образом, оставил забор под напряжением.

В суде строитель свою вину признал и раскаялся. Фемида учла этот фактор и наличие у подсудимого двоих детей на иждивении. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Помимо этого, он обязан постоянно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

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