Индекс шашлыка: сколько стоит выбраться на пикник в Уфе с семьей

На носу майские праздники - время массовых выездов на пикники. Уверены, что каждый истосковался по ароматному шашлыку на свежем воздухе. Грех не выехать на природу, когда вокруг все зелено и искрится солнцем.

«Комсомолка» решила выяснить, во сколько обойдется выехать на пикник в Уфе, как изменился «индекс пикника» в сравнении с прошлым годом.

Итак, возьмем среднестатистическую семью: родители и двое детей. Цены в магазинах отличаются, поэтому возьмем средний ценник по данным Росстата за апрель 2019 года.

СОБИРАЕМ В КОРЗИНУ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ

В магазин ходить лучше с определенным списком, чтобы не набрать лишнего. Набираем корзину необходимого:

1. В первую очередь, покупаем мяса. Для двоих взрослых и двоих детей вполне хватит двух килограммов мяса. Берем свинину за 315 рублей за кило, кило лука репчатого за 23 рубля и два литра кефира 2,5%-ного по 49 рублей для маринада. Соль и перец не учитываем – дома найдется.

2. Возьмем с собой килограмм сарделек для детей, которым не хватает терпения дождаться основного блюда. За хорошие сардельки придется отдать 250 рублей за кило.

3. Свежие овощи – на салат или просто погрызть. Берем все по килограмму: огурцы – 159 рублей, помидоры –180, пучок зелени – 50 рублей.

4. Как же без хлеба? Кладем в корзину белый хлеб за 32 рубля и захватим с собой армянский лаваш за 19 рублей, который дополнит наш ароматный шашлык.

5. Соусом мясо не испортишь, берем упаковку кетчупа за 57 рублей, обойдемся без майонеза.

6. Представим, что семья ведет здоровый образ жизни, и из напитков возьмем двухлитровый сок за 150 рублей и чай в термосе, его мы считать не будем.

7. Теперь кладем уголь древесный за 149 рублей и розжиг за 62 рубля, бумажные салфетки 20 рублей.

Итого: 1879 рублей. Именно столько придется потратить семье с двумя детьми, чтобы выбраться на пикник.

В прошлом году аналогичный набор обходился 1828 рублей. Это не значит, что сильно изменились цены на продукты: что-то подорожало, что-то подешевело.

Итого: 1879 рублей. Именно столько придется потратить семье с двумя детьми, чтобы выбраться на пикник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУДА ВЫБРАТЬСЯ НА ПИКНИК В УФЕ?

Уфа – зеленый город, он приглашает жителей отдохнуть, подышать свежим воздухом и устроить душевный пикник, не выезжая за его пределы.

Самым любимым местом уфимцев для пикников считается парк Лесоводов Башкирии, что расположен в микрорайоне «Зеленая роща» за остановкой «Сагит Агиша». Ручные утки, детские игровые площадки и зоны отдыха с мангалами — сегодня уже и не вспомнить, что когда-то на месте парка был заросший сорняками пустырь. Желающие могут прогуляться к животным, в вольерах живут медведи, волки, кабаны, дикие птицы и даже верблюд. Правда, бывалые советуют приходить пораньше, если вы хотите занять мангал. К обеду мест уже не бывает, к сожалению. Не расстраивайтесь – возьмите с собой мангал, раскладные стол и стулья, ведь на поляне место найдется всем.

«Биатлонка» – живописное излюбленное место жителей Черниковки. На берегу Белой вам покажется, что вы уехали за несколько сотен километров из города. Правда, зоны отдыха здесь нет, вам придется взять с собой мангалы и все необходимое для пикника.

Отличные место для жарки шашлыков в городе также – сипайловская набережная. Предупредим заранее, что и здесь ничего под «пикничный» отдых не оборудовано.

Те, у кого есть автомобиль, могут выехать за город. Популярное место «Голубое озеро», расположенное в деревне Новомусино в Кармаскалинском районе республики. Находится это спокойное и красивое место в 46 километрах от города. После того, как вы налопаетесь мяса, можно полазить по горам и сделать красивые фотографии. Самые смелые могут искупаться в водоеме, у которого вода ледяная в любое время года.

КАК ПОГОДКА?

«Погода шепчет» - фраза точно про первые майские выходные, ведь вас ждут идеальные условия для похода или вылазки на шашлыки.

По данным сервиса «Gismeteo», длинные выходные будут теплыми. 1 мая, в День Весны и Труда, ожидается по-настоящему летняя погода. Столбик термометра покажет целых +25 градусов. Осадков в этот день, как и солнышка, не предвидится: будет облачно и сухо, а значит, самое время отправиться на пикники.

2 мая будет прохладней. Ожидается всего 17 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. Погода будет меняться – сначала выглянет солнце, затем поморосит дождик, а потом снова будет солнечно.

3 мая ожидается сухая и солнечная погода. Столбик термометра покажет +18 градусов.

4 мая и 5 мая тоже будет тепло, воздух прогреется до +20 в субботу и до +22 в воскресенье. Ночью температура воздуха составит +6, +7 градусов.