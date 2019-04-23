Башкирия оказалась на дне рейтинга новых рабочих мест

Башкирия вот уже 10 лет показывает отрицательную статистику создания новых рабочих мест.

Традиционную аналитику провели эксперты РИА «Рейтинга». Для того, чтобы наглядно показать положение дел, эксперты рассмотрели количество созданных рабочих мест в каждом регионе за последний год. Увы, но Башкирия, с четырьмя миллионами местных жителей, оказалась где-то на дне списка. Любопытно, что там же оказались некоторые наши соседи.

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ МАЛО

Как говорят сами составили рейтинга, ситуация по всем регионам страны сильно отличается. Для того, чтобы узнать, сколько в каждом субъекте страны появилось новых рабочих мест, эксперты подсчитывали разницу в количестве занятых на работе жителей в возрасте от 15 до 72 с аналогичным параметром за три года.

Результаты показали, что в 30 регионах наблюдалась положительная статистика, а еще в 55 - отрицательная. Любопытно, что если наблюдать за статистикой в последние 10 лет, то ситуация почти никак не изменилась. Следовательно, можно предположить, что из регионов-аутсайдеров рабочие руки и светлые умы медленно, но верно перетекают к лидерам рейтинга. Логично, что все молодые специалисты из ведущих вузов (в Уфе их, как минимум, пять) не будут идти к работодателям, предлагающим «старые» рабочие места, без использования новых технологий и методик.

На первом месте, разумеется, оказалась Московская область и Москва. Здесь с 2016 года появились 223 и 215 тысяч новых рабочих мест. Третье место получил Краснодарский край. Четвертое место получила северная столица. Замыкает пятерку лидеров, внезапно, Дагестан.

- Ситуация на Кавказе объясняется тем, на региональном и федеральном уровнях принимаются большие усилия по борьбе с безработицей. Всего за несколько лет в Северо-Кавказском регионе достигнут прогресс в снижении уровня этого явления, - говорят эксперты.

Четырехмиллионная Башкирия с огромными промышленными предприятиями оказалась лишь на 78 месте рейтинга, аккурат посередине между Коми и Курганской областью. За последние три года количество новых рабочих мест в республике сократилось на 38 тысяч. Если глянуть на последние 10 лет – то почти на 70 тысяч. Возможно, причинами стали сразу несколько факторов. Например, оптимизация почти во всех сферах деятельности. После 2014 года повысилась нагрузка на бюджетников – один сотрудник начал выполнять работу нескольких.

Любопытно, что не все так хорошо и у наших соседей. Например, в Татарстане количество новых рабочих мест за три года снизилось на 17 тысяч. В Самарской области – на 50 тысяч, а в Свердловской области – на 100! Особняком выделяется лишь Челябинск. Здесь за отчетный период появилось более 40 тысяч мест.

А ЧТО С БЕЗРАБОТИЦЕЙ?

Месяцем ранее в РИА «Рейтинг» проанализировали ситуацию с безработицей в разных регионах страны. Согласно официальной статистике, по состоянию на начало 2019 года, в стране насчитывается порядка 3,7 миллиона человек. Средний возраст безработного по стране – 36 лет. Лидерами по этому показателю стали республики Северного Кавказа и Тыва. Уровень безработицы определяют следующим способом – определяют отношение безработных к численности рабочей силы.

Башкортостан оказался на 27 месте рейтинга с показателем безработицы в 4,5%. По сравнению с прошлым годом эта цифра уменьшилась на 1%. В среднем безработный житель республики ищет новое место трудоустройства полгода.

По данным центра занятости населения республики, обобщенный портрет безработного жителя Башкирии таков – в 58% случаях это женщина предпенсионного возраста со средним и начальным профессиональным образованием. В городской местности люди остаются без работы чаще, чем в деревнях. В 58% случаев люди увольняют с прошлого места трудоустройства по собственному желанию.

Самый большой уровень безработицы зафиксирован в городах Агидель, Межгорье и Чишминском районе республики.