Полицейский из Уфы грабил офисы микрозаймов, чтобы рассчитаться с долгами

На прошлой неделе уфимский суд вынес приговор 21-летнему экс-полицейскому Мансуру М., которого признали виновным в серийном ограблении офисов микрозаймов. Почти год молодой человек исправно нес патрульно-постовую службу, а вечером натягивал черную шапку на лицо и, вооружившись ножом, шел на ограбление.

Действовал Мансур отточено, и, возможно, так и оставался бы непойманным, если бы не прокололся на одной мелочи. Вычислили серийного грабителя… по номеру телефона, с которого он вызывал такси на место преступления.

С ДЕТСТВА ГРЕЗИЛ О ПОГОНАХ

Мансур М. родился в деревне Таштау Дюртюлинского района. С раннего детства мальчик мечтал стать полицейским и ловить преступников. После окончания школы Мансур собирался поступить в уфимскую Школу МВД, но провалил экзамены, а потому отправился служить в армию. Вернувшись бравым дембелем в начале 2017 года в родную деревню, парень решил еще раз попробовать устроиться в полицию. Мечта сбылась, и летом 2017 года Мансура зачислили стажером в уфимскую патрульно-постовую службу.

После армии парень устроился стажером в ППС

В октябре 2017 года Мансур сильно повздорил со своим приятелем и избил его, после чего обиженный оппонент пригрозил написать заявление в полицию. Смекнув, что после такого заявления, с погонами можно будет попрощаться, Мансур предложил загладить свою вину, выплатив 50 тысяч рублей. Приятель согласился, и ППС-ник начал судорожно соображать – где же взять такую сумму.

- Я пытался занять у знакомых, но везде получил отказ. Однажды, возвращаясь домой, я увидел вывеску организации, которая предлагала деньги взаймы. Сначала я хотел оформить займ, а потом в голове созрел более интересный план, - признавался на допросах грабитель.

В конце ноября у парня как раз был выходной на службе. Дождавшись вечера, Мансур, прихватив из дома кухонный нож, отправился на «промысел». Чтобы не засветиться на видеокамерах, парень натянул на лицо воротник свитера, на глаза надвинул шапку, а также надел перчатки, чтобы не оставить отпечатков.

Вот это офис микрозаймов Мансур ограбил дваждыФото: Яна БАЗЕКИНА

Дождавшись, пока из офиса выйдет последний посетитель, Мансур зашел внутрь. За столом молодая девушка возилась с документами. Приставив к ее животу нож, грабитель тихо произнес: «Без глупостей, доставай деньги». Перепуганная сотрудница выполнила просьбу вооруженного незнакомца – выгребла из ящика купюры, сложила в пакет и передала грабителю. Нажать тревожную кнопку у девушки не вышло, ведь грабитель пристально следил за каждым ее движением. Получив деньги, Мансур вежливо попрощался и выскользнул на улицу.

Уже в квартире парень пересчитал деньги: вышло около 25 тысяч рублей. Часть денег он оставил себе, а остальные передал приятелю в счет долга.

Кстати, на допросах у следователей Мансур позже признался, что долг – был всего лишь «отмазкой». На самом деле ему просто захотелось легких денег, поскольку на службе он зарабатывал совсем немного. А незадолго до первого ограбления он и вовсе потерял кошелек с зарплатой и не смог вовремя заплатить за аренду квартиры.

ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ «ПЛОХИМ ПАРНЕМ» ИЗ БОЕВИКОВ

Через пару недель деньги закончились, и Мансур решил повторить ограбление. Воодушевленный, что в первый раз все прошло так гладко, молодой человек был уверен – он действует исключительно профессионально, и его никогда не вычислят. Мансур представлял себя «плохим парнем» из американских боевиков, да и на службе к нему не было никаких нареканий.

Никто и подумать не мог, что примерный сотрудник органов по вечерам выходит на грабежи

Действовал злоумышленник действительно отточено: выбирал офисы на многолюдных остановках, где легко скрыться среди толпы, ограбление совершал ранним утром или поздним вечером, когда посетителей уже не было, всегда тщательно скрывал лицо за шапкой и натянутым воротом свитера, не забывал о перчатках. Ножи брал или из квартиры, или покупал – а потом выкидывал в разных концах города. Пострадавшие сотрудники всегда отмечали его вежливость: грабитель никогда не повышал голос на своих жертв, а также всегда вежливо прощался и даже разрешал вызвать полицию.

Когда силовики просматривали записи с камер видеонаблюдения, у них сразу появилась версия, что действует один и то же человек: молодой мужчина в возрасте до 25 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Совпадали и походка, и манера поведения, и привычка прятать лицо за шапкой и натянутым воротом.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД было принято решение истребовать сведения о детализации телефонных соединений абонентов по местам совершения преступления. Анализ полученных сведений показал, что в трех случаях вызывалось такси с одного номера, - уточнили в региональном следственном комитете.

На "дело" парень выходит поздно вечером или рано утромФото: Яна БАЗЕКИНА

Далее оперативникам не составило труда определить, кому принадлежит номер, и пробить этого человека в социальных сетях. Каково было удивление силовиков, когда в профиле подозреваемого они увидели фотографии молодого человека в полицейской форме. Проверив его личность через Управление кадров МВД, правоохранители выяснили, что подозреваемый является действующим сотрудником ППС по Уфе. Когда же утром 25 октября стало известно о новом случае ограбления офиса микрозаймов, в первую очередь, оперативники проверили – не вызывалось ли такси на место преступления с уже знакомого номера. И когда информация подтвердилась, было принято решение о задержании Мансура М. для дальнейшего разбирательства.

ЗА 9 ЭПИЗОДОВ – 4 ГОДА В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА

В момент задержания Мансур находился на службе. Его сняли с поста и доставили в отдел. Парень сразу понял, в чем дело, поэтому не стал юлить и отпираться, а чистосердечно во всем признался и написал явку с повинной. Мансур рассказал, что на ограбления шел, потому что нуждался в деньгах. Чаще всего выбирал офисы микрозаймов неподалеку от дома, а когда орудовал в других районах, заранее вызывал такси, дожидался пока оно приедет, после чего грабил офис, и поспешно уезжал.

Когда оперативники пришли с обыском в квартиру, которую Мансур снимал вместе со своими друзьями, то обнаружили одежду, похожую на ту, в которую был одет преступник, а также чехол от гитары, в котором лежал нож.

- Когда записи с камер видеонаблюдения показали друзьям подозреваемого, они узнали красно-черную безрукавку, которую Мансур купил еще в старших классах и часто носил ее дома. Также они узнали голос своего приятеля и опознали его по внешности и походке, - рассказали следователи.

Мансур всегда вежливо разговаривал с сотрудниками и даже прощался с ними, не выпуская из рук ножФото: Яна БАЗЕКИНА

В итоге Мансура М. признали виновным по 9 эпизодам разбойного нападения на офисы микрозаймов. Общий ущерб организациям составил около 390 тысяч рублей. Еще раньше по результатам служебной проверки его уволили из органов по отрицательным мотивам.

9 апреля Советский районный суд вынес обвинительный приговор, так что ближайшие четыре года экс-полицейский проведет в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел, что парень написал явку с повинной, а также полностью возместил причиненный ущерб офисам микрозаймов.