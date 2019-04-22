«Мурадымовское ущелье - башкирский Гранд-каньон»: как доехать и что там делать

Природный парк «Мурадымовское ущелье» - одно из самых красивых мест в Республике Башкортостан. Он располагается на территории Кугарчинского и Зилаирского районов республики в 300 км от Уфы и 200 км от Оренбурга. Парк был создан в 1998 году, чтобы оградить ущелье от «дикого» туризма и сохранить уникальный природный комплекс.

Само ущелье представляет собой скалистый каньон, расположенный в долине реки Большой Ик. Далеко за пределами Башкирии «Мурадымовское ущелье» известно своими пещерами – их там целых 46. Это целая подземная страна, которую можно исследовать на протяжении нескольких недель.

Каждая пещера в ущелье уникальна и обладает собственной морфологией и гидрологией. Есть Ледовая – в ней круглый год не тают вековые залежи льда, есть Шаровая, имеющая сферическую форму, что в природе встречается очень редко, есть Лабиринтовая, куда неподготовленному туристу вообще лучше не заходить, или Волосяная – там с потолка свисают корни деревьев, растущих на поверхности.

Фото: Азат ФАТТАХОВ

В Старомурадымовской пещере сохранились наскальные рисунки эпохи раннего неолита. Другое название пещеры – Копченая, из-за того, что ее стены покрыты копотью, которая, к сожалению, уничтожила много надписей, сделанных древними жителями красной охрой.

Новомурадымовская пещера славится своими кальцитовыми натеками, многим из которых туристы дали затейливые имена: «Дух», «Орган», «Девушка у водопада», «Спина Дракона», «Хозяин пещеры», «Кальцитовый водопад», «Царевна-Лебедь».

Голубиный грот, получивший свое название из-за расположившейся там колонии скальных голубей, в древности служил стоянкой первобытным людям. Из его устья открывается потрясающий вид на всё ущелье.

Кроме пещер в парке есть множество других мест, которые стоит увидеть. Это и скалистые утесы, и потрясающие виды реки Большой Ик, и лесные поляны, усыпанные цветами. В реке можно купаться, вода в ней очень чистая и не слишком холодная, единственный минус – глубина, в большинстве мест Большой Ик можно спокойно переходить вброд.

Фото: Азат ФАТТАХОВ

Мурадымовское ущелье располагается на границе горной тайги и лесостепи, здесь много представителей флоры, в том числе эндемичные и реликтовые растения, занесенные в Красную книгу.

Животный мир ущелья также весьма обширен. В природном парке можно встретить несколько десятков видов птиц, среди которых сапсаны, беркуты, филины, совы, зимородки и куропатки. Из млекопитающих в ущелье обитают волки, лисы, рыси, барсуки, белки, бурундуки и многие другие. 30 редких и исчезающих видов животного мира Мурадымовского ущелья занесены в Красную книгу.

Обратите внимание, что на территории парка запрещены все виды охоты, а также преследование животных и нахождение с собаками. Рыбалка в границах парка разрешена только в рекреационной зоне удочкой, спиннингом и жерлицами.

По всему ущелью проложены тропы, специально сделанные так, чтобы минимально вмешиваясь в природу, охватить основные достопримечательности.

Если следовать простым правилам, то любая экскурсия по парку будет безопасна и приятна. Но не стоит забывать, что это дикая природа, в которой можно столкнуться с определенными трудностями. На некоторых маршрутах может встретиться река или ручей, которые нужно переходить вброд, где-то тропа может проходить вдоль края высокого обрыва. В ущелье могут встретиться ядовитые растения, так что всем посетителям с детьми стоит быть очень внимательными.

Фото: Азат ФАТТАХОВ

Природный парк – не совсем дикое место, в нем есть инфраструктура.

Вход на территорию парка платный (в 2018 году плата составляла 90 рублей с человека). По ущелью проходит автомобильная дорога, но ездить по ней могут только машины сотрудников парка. Дорога была закрыта несколько лет назад из-за того, что некоторые недобросовестные туристы ездили на большой скорости прямо по ущелью и включали громкую музыку по вечерам.

Теперь все машины должны оставаться перед шлагбаумом на въезде. Так что все свои вещи, дрова, палатки придется нести самим, либо дожидаться специализированный грузовой транспорт, за отдельную плату предоставляемый парком.

В «Мурадымовском ущелье» можно арендовать место в домике. Есть небольшие походные бани, так что всем желающим отдохнуть с относительным комфортом здесь должно понравиться.

Если вы предпочитаете палаточный отдых, то к вашим услугам оборудованные места для стоянок, со специально сделанными местами для костров. Кроме того, имеются беседки со столом и скамейками. Поскольку на территории ущелья нельзя рубить деревья, то на входе вы можете приобрести готовые дрова в вязанках. Есть и магазинчик с базовым набором продуктов.

В Новомурадымовской пещере проходят централизованные экскурсии. Если вы соберетесь посетить ее, то за 350 рублей вам выдадут каски и фонарики, все желающим – резиновые сапоги. Экскурсовод проведет вас по основным залам и расскажет про самые интересные места. Обратите внимание, что детям до 10 лет вход в пещеру запрещен.

Начиная прогулку по парку, стоит учесть погодные условия и не самый простой рельеф местности. Лучше надеть удобную обувь и одежду, не забывать про головные уборы. Защита от кровососущих насекомых так же обязательна. Если планируете идти в пещеру, то стоит взять теплые вещи, даже если на улице стоит 30-градусная жара. Не помешает и фонарик, так как в пещере вам выдадут только тот, что находится на каске.

Как добраться до природного парка «Мурадымовское ущелье»?

С юго-востока республики, а также из Челябинской области можно попасть на территорию парка по автодороге г.Магнитогорск – г.Сибай – г.Баймак – г.Зилаир – с.Мраково- Природный парк.

Из близлежащих районов Оренбургской области по автодорогам г.Оренбург – г.Кумертау – с.Мраково, п.Тюльган – д.Назаркино – с.Мраково, с.Саракташ – с.Исянгулово – с.Мраково.

Основной подводящей дорогой является автодорога с.Мраково – д.Мурадымово протяженностью 22 километра. Дорога имеет гравийное покрытие.

Для отдыхающих прибывающих в парк железнодорожным транспортом до станций г.Мелеуз и г.Кумертау, подводящими путями служат автодороги г.Мелеуз – с.Мраково – д.Мурадымово (80км) и г.Кумертау – с.Мраково – д.Мурадымово (75км).