«Командир разведроты, воевал, и тут такое»: в Башкирии нашли тело пропавшего 36-летнего Александра Касаткина

В Башкирии прекращены поиски 36-летнего уроженца Бирска Александра Касаткина. Мужчину разыскивали почти два месяца, и, наконец, поисковики сообщили печальную новость – мужчина найден мертвым. Тело Александра нашли случайные прохожие в одном из садовых товариществ под Бирском.

- Он просто упал и замерз, - рассказывает отец погибшего Владимир. – В тот вечер Саша сильно напился, хотя он у нас вообще алкоголь не употребляет. Потом, видимо, пошел прогуляться, вот и забрел в эти сады. А там… споткнулся, упал, и в сугробе же заснул и замерз. Тело снегом припорошило, вот никто его и не нашел. Да и кто по этим садам в марте ходить-то станет. Очень нелепая смерть - майор, командир разведроты, воевал, до пенсии немного осталось - и тут такое.

Как рассказал отец Касаткина, следователь, осматривая тело, не обнаружил никаких следов насильственной смерти, так что говорить о криминальной стороне не приходится. Золотая цепочка, телефон, деньги и банковские карты – все осталось целым. Сейчас тело мужчины перевозят в Уфу.

БЕЗ ОТЦА ОСТАЛАСЬ ТРЕХЛЕТНЯЯ ДОЧЬ

Напомним, что Александр Касаткин пропал еще 1 марта. Он приехал в родной город из Оренбургской области, где проходил воинскую службу. Мужчина навестил родителей, а потом отправился в местное кафе, чтобы навестить друзей. Вот только до кафе Александр не дошел, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Первоначально родители предполагали, что их сына могли похитить или даже убить из-за крупной суммы денег, которую мужчина имел при себе. Однако позже жена Касаткина рассказала, что деньги с банковского счета супруг не успел снять.

Волонтеры неоднократно выходили на поиски мужчины, также его исчезновением занимались полицейские. В Оренбургской области у мужчины осталась жена и трехлетняя дочь, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего.