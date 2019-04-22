2019-04-22T13:17:18+03:00
Происшествия

«Командир разведроты, воевал, и тут такое»: в Башкирии нашли тело пропавшего 36-летнего Александра Касаткина

Спустя два месяца поисков мужчина найден мертвым
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
По первоначальной версии Александр уснул и замерз в сугробеПо первоначальной версии Александр уснул и замерз в сугробе
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски 36-летнего уроженца Бирска Александра Касаткина. Мужчину разыскивали почти два месяца, и, наконец, поисковики сообщили печальную новость – мужчина найден мертвым. Тело Александра нашли случайные прохожие в одном из садовых товариществ под Бирском.

- Он просто упал и замерз, - рассказывает отец погибшего Владимир. – В тот вечер Саша сильно напился, хотя он у нас вообще алкоголь не употребляет. Потом, видимо, пошел прогуляться, вот и забрел в эти сады. А там… споткнулся, упал, и в сугробе же заснул и замерз. Тело снегом припорошило, вот никто его и не нашел. Да и кто по этим садам в марте ходить-то станет. Очень нелепая смерть - майор, командир разведроты, воевал, до пенсии немного осталось - и тут такое.

Как рассказал отец Касаткина, следователь, осматривая тело, не обнаружил никаких следов насильственной смерти, так что говорить о криминальной стороне не приходится. Золотая цепочка, телефон, деньги и банковские карты – все осталось целым. Сейчас тело мужчины перевозят в Уфу.

БЕЗ ОТЦА ОСТАЛАСЬ ТРЕХЛЕТНЯЯ ДОЧЬ

Напомним, что Александр Касаткин пропал еще 1 марта. Он приехал в родной город из Оренбургской области, где проходил воинскую службу. Мужчина навестил родителей, а потом отправился в местное кафе, чтобы навестить друзей. Вот только до кафе Александр не дошел, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Первоначально родители предполагали, что их сына могли похитить или даже убить из-за крупной суммы денег, которую мужчина имел при себе. Однако позже жена Касаткина рассказала, что деньги с банковского счета супруг не успел снять.

Волонтеры неоднократно выходили на поиски мужчины, также его исчезновением занимались полицейские. В Оренбургской области у мужчины осталась жена и трехлетняя дочь, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Арматура угодила бы в сердце, если бы не телефон": Мобильник спас от смерти охранника кладбища, на которого напали двое мигрантов
Во время обхода территории Кузьминского кладбища на охранника напали двое мужчин с ножами и арматурами. Один из ударов пришелся прямо в грудь, но охранника спас телефон в нагрудном кармане
Новости 24
Пропавшая в Уфе 74-летняя Флюра Саяпова найдена мертвой
В Башкирии 6-летний ребенок получил перелом позвонка из-за упавшей наледи
Уфимец заплатит 70 тысяч за сбитого полицейского
Депутаты Башкирии предлагают запретить продажу алкоголя в определенные дни
Названы предприятия Башкирии с самыми большими долгами по зарплате
12-летний уфимец сломал позвоночник в батутном центре
В Башкирии за две недели насобирали штрафов за парковку на 4 миллиона
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
«Я никогда тебя не забуду»: в Уфе школьница покончила с собой после прямого эфира в соцсетях
В правительстве Башкирии признались, что дворы обеспечены парковками лишь на треть
«Трудно подобрать верные слова»: в Башкирии скончалась 37-летняя женщина, которой собирали кровь всем городом
Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля в КХЛ
Башкирии нужно еще 350 миллионов рублей на новые мусорки
Жителей Башкирии напугали полчища тараканов, вылезающие из канализации