Рэперов «Фейса» и Тимати спасли татуировки, а Моргенштерна еще не нашли

Рэп в наши дни – не просто популярная музыка, а настоящий гимн молодежи. Для подростков и детей «Фейс» и «Моргенштерн» это не английско-немецкие слова, а имена главных кумиров. Им подражают, завидуют, копируют стиль жизни.

Рэперов часто сравнивают с рокерами 80-х годов. И как минимум одна черта у них действительно общая. Мало кто из них служил в армии, но если протестующая молодежь позднего Союза делала это с идеологической точки зрения, то нынешние кумиры просто не хотят терять деньги, которые они могут заработать на пике своей популярности.

Некоторые из них благополучно «отмазались», кто-то учился до 27 лет, других спасли татуировки. «Комсомолка» решила рассказать об отношениях популярных сегодня певцов с армией.

ТАТУИРОВКИ – ПРИЗНАК ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

Совсем недавно в военкомате Башкирии рассказали, почему не взяли в армию популярного среди подростков рэпера Фейса. Уфимец Илья Дремин прошлой весной прошел тщательный медосмотр по месту прописки, а своим поклонникам объявил, что приостановит карьеру и отправится служить. Но, как выяснилось позже, он не прошел врачебную комиссию. Военные медики посчитали, что у него имеются все признаки психиатрического расстройства. И виною всему – знаменитые татуировки на лице.

- Такие татуировки – признак психического расстройства. У него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться из-за врачебной тайны, но татуировки имели решающее значение - сообщил на пресс-конференции председатель военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Борис Усатов.

Илью признали ограниченно годным к военной службе, он получил временную отсрочку и ближайшие годы будет под наблюдением врачей военкомата.

ТАТУИРОВКИ СПАСЛИ ОТ СЛУЖБЫ И ТИМАТИ

«Цветное тело» спасло от армии и Тимати, известного в военкомате больше, как Тимур Юнусов. Популярный рэпер сам признался, что во время прохождения комиссии ему выдали так называемый «белый» билет, признав психически непригодным из-за того, что более 60% его тела было покрыто татуировками.

Саму службу в армии «блэкстаровец» считает бесполезной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саму службу в армии «блэкстаровец» считает бесполезной.

- Я всегда считал армию лишней в своей жизни. Узнав такое решение медкомиссии, я со счастливой улыбкой пришел домой. А мама мне сказала: «Вот видишь, хоть когда-то твои татуировки пригодились», - говорит Тимати.

ОТЧИСЛИЛИ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

Сейчас популярность набирает еще один выходец из Башкирии, совсем юный Алишер Моргенштерн. 21-летний рэпер начал заниматься музыкой в свои 12 лет. Он рос без отца, подрабатывал на мойке автомобилей, и в курьерской службе, но вскоре осознал, что ему по душе только творчество.

С учебой у Алишера отношения не сложились – молодой человек поступил в педагогический институт, но не ради получения знаний. На тот момент единственным источником дохода для него стали выплаты по потере кормильца в размере восьми тысяч рублей, которые перечислял ему университет.

Правда, надолго блогер там не задержался – на втором курсе Алишер с треском «вылетел» из учебного заведения. Предлогом стало то, что он снимал ролик для своего видеоблога на территории школы, где проходил практику в «неподобающем» виде.

Алишеру боятся нечего – вряд ли его возьмут служить с таким внешним видом. ФОТО: ГорОбзор.ру

Поэтому «оберега» от армии в виде получения высшего образования Моргенштерна теперь нет. Стало быть, вскоре к нему заглянут сотрудники военкомата. Алишеру боятся нечего – вряд ли его возьмут служить с таким внешним видом. Дреды на голове можно сбрить, а вот три довольно большие татуировки на лице (и несколько на теле) вряд ли получится вывести. Вероятно, его ждет судьба Тимати и Фейса.

ПРИЕХАЛ ДОМОЙ, А ЗДЕСЬ ЖДЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Зато свой долг Родине отдал другой мега-популярный артист Макс Корж. Певец из Белоруссии еще будучи подростком стал увлекаться музыкой, отучился в школе, поступил в университет на факультет международных отношений.

- Ради престижа, - как он рассказывал журналистам. – Но, как оказалось не мое это. Не явился на сессию, и меня отчислили.

Макс бросил университет, а от службы отказываться не стал. Пошел в военкомат по первому зову и, как полагается, отслужил. Перед службой он успел записать песню «Небо поможет нам», которая принесла ему славу.Ее даже «гоняли» по радиостанциям, пока тот отдавал долг Родине. Не стесняясь,Корж в открытую говорит, что одолжил у мамы 300 долларов, чтобы записаться песню в студии.

Зато свой долг Родине отдал другой мега-популярный артист Макс Корж.

- Во время последних сборов в армии я оказался уже круче дедов - со мной фотографировались и брали автографы, - говорит Макс.

После службы он восстановился в вузе, но приоритеты остались прежними, да и к этому времени его популярность набирала обороты.

ЕЩЕ ТРИ ГОДА ЕСТЬ

Об отношениях Элджея и службы пока ничего неизвестно. Популярному рэперу сейчас 24 года, и у него в запасе есть еще три года – откосить или отдать долг Родине.

Сам Алексей Узеник ничего по этому поводу не комментирует, но точно известно, что в университете он не учится. После девятого класса он поступил в медицинское училище, а потом неожиданно бросил – рэп-музыка уже несколько лет, оказывается, звала его к себе.

Популярному рэперу сейчас 24 года, и у него в запасе есть еще три года – откосить или отдать долг Родине.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярность растет, Алексей трудится, «не поднимая головы». В его жизни в данный момент точно нет места армии. Да и вряд ли молодого исполнителя туда возьмут.

«Фишка» его сценического образа – молочно-белые линзы, которые выглядят жутковато, но создают неординарный вид. Еще он обожает делать татуировки: на правом локте у него тату в виде фонаря, что означаетначало успешного периода в жизни. На правой руке на пальце он сделал тату в виде пули, а под левым глазом – кастет. Неужели это не признак психического расстройства, как у Фейса?

ПРЯТАЛСЯ ОТ ВОЕНКОМАТА

Информация, что Дима Билан бегает от армии появилась еще в 2006 году, когда ему было 24 года. Оказалось, что певец откосил от армии, несмотря на то, что медкомиссия признала его годным к срочной службе. У Билана были проблемы со здоровьем, но его планировали взять в армию сразу, как только он вылечится. В карточке певца тогда стоял диагноз небольшого урологического заболевания.

- Некоторые с таким диагнозом специально не оперируются, надеясь «откосить», - комментировали тогда в военкомате.

У Билана были проблемы со здоровьем, но его планировали взять в армию сразу, как только он вылечитсяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Диму пытались поймать несколько лет, но по каким-то причинам не получалось это сделать. Как ни странно, Билана, мелькающего на экране ТВ и полосах газет, оказалось не под силу найти милиции, которой передали списки уклонистов.

- Ну, ищет его участковый, не может найти. Не можем же мы пойти к нему на концерт и сорвать шоу? – комментировали 12 лет назад в МВД.

Сам Билан прокомментировал, что не в армии по одной простой причине - учеба в ГИТИСе на втором курсе на драматического актера. Что, что, а откосить от армии у Билана получилось на раз-два. Теперь ему уже 37 лет, и служба ему точно не грозит.