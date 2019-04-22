2019-04-22T12:19:09+03:00
Звезды

В Москве к 100-летию Республики Башкортостан прошел первый сольный концерт курая

Роберт Юлдашев и группа «Курайсы» показали этно-шоу «Музыка ветра» в Московском международном Доме музыки
Мила КИЯН
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Маэстро Владимир Спиваков помог организовать первый сольный концерт Роберта Юлдашева в Москве. Фото: Денис ИБРАГИМОВМаэстро Владимир Спиваков помог организовать первый сольный концерт Роберта Юлдашева в Москве. Фото: Денис ИБРАГИМОВ
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В честь 100-летия со дня образования БАССР, которое широко отмечается в этом году, запланирована целая серия концертов не только в Уфе, но и в российской столице, с участием самых выдающихся уроженцев республики.

В марте в Московском международном Доме музыки с огромным успехом прошел концерт «Рожденные в Башкортостане», в котором приняли участие оперные звезды, басы Аскар и Ильдар Абдразаковы, народный артист России маэстро Владимир Спиваков, а также молодые, но уже успевшие получить признание публики, музыканты. В концерте участвовал и народный артист Башкирии, знаменитый кураист Роберт Юлдашев, чей ансамбль «Курайсы» входит в топ-10 лучших этнических шоу России. А на днях обладатель премии «Russian world music awards» на этой же самой площадке представил этно-шоу «Музыка ветра».

Костюмированное музыкально-хореографическое шоу, в котором кроме ансамбля «Курайсы» принимала участие студия танца «Guzal-dance», стало первым сольным выступлением курая в российской столице и получило восторженные отклики зрителей, оценивших колоритное звучание древнего инструмента, красоту и грацию башкирских танцовщиц. Солирующая партия, конечно, была у курая, а вместе с ним прозвучали другие национальные инструменты - дунгур, думбра, кубыз, барабаны.

Башкирские красавицы из ансамбля танца "Guzal-dance" добавили национального колорита. Фото: Денис ИБРАГИМОВ

Башкирские красавицы из ансамбля танца "Guzal-dance" добавили национального колорита. Фото: Денис ИБРАГИМОВ

- Теперь мне срочно надо к башкирам! К древнему народу, к древним традициям! - так эмоционально высказалась московская тележурналистка Рина Комарова, которая делала сюжет о концерте. - Жаль, в воскресный итоговый выпуск возьмут только подводку ведущего и минутный лайф. А стоило бы договориться о живой трансляции целого концерта.

Магическое звучание башкирской флейты покорило столичную публику и не только. Неутомимый популяризатор национального башкирского бренда Роберт Юлдашев подсадил на курай уже многих известных музыкантов - рокеров Гарика Сукачева, Николая Носкова, Пелагеей, с которыми уже успел посотрудничать - принимал участие в концертах и записях пластинок. Всемирно известный французский музыкант, основатель группы «Deep Forest» Эрик Муке был настолько очарован звучание древнего инструмента, что не раздумывая предложил сотрудничество и решил включить башкирские мелодии в свой новый альбом.

Курай звучал даже в знаменитом миланском театре «Ла Скала» - Мекке оперного мира, где Роберт Юлдашев аккомпанировал Ильдару Абдразакову на его первом сольном концерте.

Роберт Юлдашев и ансамбль " Курайсы" собрали аншлаг. Фото : Денис ИБРАГИМОВ

Роберт Юлдашев и ансамбль " Курайсы" собрали аншлаг. Фото : Денис ИБРАГИМОВ

- Московский международный Дом музыки не менее престижная площадка - я давно мечтал устроить здесь сольный концерт курая, - признался Роберт Юлдашев «Комсомолке» - Организовать его помог Владимир Спиваков, с которым мы как-то пересеклись на гастролях - случайно оказались в одной гостинице. Владимир Теодорович сразу вспомнил наше совместное выступление в Башкирской филармонии, а поскольку он является президентом Московского международного Дома музыки, удалось попасть на эту площадку и показать москвичам наше этно-шоу.

Стоит отметить, что на концерте было немало московских башкир - послушать курай Роберта Юлдашева пришли целыми семьями.

- Это какое-то волшебство: в этих звуках и бескрайние башкирские степи, и клич журавлей - их хочется слушать бесконечно, - делились впечатлениям и зрители.

- Это генетическая память на звуки, - уверен Роберт Юллашев. - Когда в детстве я впервые услышал курай, у меня было тоже самое - все тело покрылось мурашки и я понял, что хочу научиться играть на этом удивительном инструменте. Благодаря Всевышнему у меня это получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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