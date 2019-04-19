Юрий Шевчук: «Дмитрия Быкова перевезли в Москву по просьбе его мамы»

Неожиданные проблемы со здоровьем у известного писателя и публициста Дмитрия Быкова, который три дня провел в уфимской больнице, не на шутку испугали его близких и заставили изрядно поволноваться всех, кто его знает . Напомним, Быков в начале недели должен был читать лекцию в башкирской столице, но ее пришлось отменить - писатель почувствовал себя плохо и вместо встречи с читателями угодил в реанимацию. В больнице его навестил лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, которого «Комсомолка» попросила прокомментировать ЧП.

- Я прилетел в Уфу навестить маму, а на следующий день мне позвонили друзья и рассказали, что случилось с Дмитрием Львовичем Быковым , - рассказал Шевчук. - Он почувствовал себя плохо еще в Екатеринбурге, где выступал накануне, но отказался от помощи медиков. В больницу не поехал, сказал, что его ждут в Уфе, где он должен был читать лекцию. А он, кстати, очень ответственный человек, честь и хвала ему за это, но вот себя не бережет, к сожалению. В самолете, на высоте, ему стало уже совсем плохо, и его из уфимского аэропорта доставили в 22 больницу скорой помощи. В тот же вечер я побывал там, и потом , в течение трех дней, пока ему оказывали неотложную помощь, наблюдал как работали наши доктора. Главврач клиники Ирина Марсиловна Карамова все точно и правильно организовала. Я хочу поблагодарить этих замечательных людей, высочайших профессионалов - всех сотрудников 22 больницы. Потом был видеоконсилиум с башкирскими и московскими коллегами - профессора из института Бурденко и другие медицинские светила подтвердили, что уфимские медики все сделали правильно. Состояние Дмитрия Львовича стабилизировали и вчера перевезли в Москву, об этом попросила его мама. Она, кстати, почетный учитель Российской Федерации, замечательный педагог.

- Юрий, а какой все-таки диагноз поставили медики Дмитрию Быкову?

- Озвучивать диагнозы - не мое дело, об этом вам расскажут специалисты.

- Дмитрий Быков- уникальная личность, человек энциклопедических знаний, помнит тысячи стихотворений наизусть, замечательный публицист, филолог, педагог, который очень много делает для развития культуры мышления в нашей стране. Послушайте его 100 лекций о литературе, почитайте книги о Борисе Пастернаке, Булате Окуджаве, юбилей которого, кстати, будем отмечать девятого мая. Вообще познакомьтесь с его стихами, прозой - он реально занимается просвещением, которого так нам сейчас не хватает. Поэтому, чтобы не говорили, Дмитрий Львович заслужил такое бережное отношение врачей, друзей и российской интеллигенции в полной мере, - отметил Юрий Шевчук.