«У нее голова – одна сплошная гематома»: под Уфой иномарка сбила пятилетнюю девочку

В республиканской детской больнице в Уфе за свою жизнь борется пятилетняя Амина А., которую сбил автомобиль на пешеходном переходе. Девочка находится в реанимации, ее ввели в искусственную кому, ей подключили искусственную вентиляцию легких. О состоянии дочери и подробностях аварии рассказал отец Амины Эльвир.

ЧЕЛЮСТЬ СЛОМАНА, ЗУБ ОТЛЕТЕЛ

Авария произошла в Чишмах на перекрестке улиц Ленина и Гизатуллина 15 апреля в районе 18 часов. В тот день ничего не предвещало беды. Мать девочки вместе со старшей дочерью пошли в детский сад «Родничок», чтобы забрать Амину. На обратном пути на улице Ленина они стали переходить дорогу по пешеходному переходу.

- Амина у нас всегда внимательно дорогу переходит. Она остановилась, убедилась, что машина ее пропускает, водитель махнул ей, и побежала вперед. Но в этот момент по второй полосе ехала «Киа Спортейдж», за рулем женщина была, даже притормозить не успела. На полном ходу сбила мою дочь, - рассказывает «Комсомолке» Эльвир. – Она отлетела даже.

Амина сразу же после удара была без сознания. К счастью, на место аварии оперативно приехали медики. Они на месте решили, что пострадавшую нужно сразу вести в детскую республиканскую больницу в Уфу.

В тот день Амина шла домой с мамой и сестрой с детского садика

- Дочку они на мигалках туда увезли, с ней же и супруга поехала. Амину поместили в реанимацию, ввели в искусственную кому, подключили аппарат, - продолжает отец. - К счастью, врачи в клинике хорошие, лечат бесплатно. Обещали, что на ноги поставят, жить будет. Остается только молиться.

Что касается травм, у Амины сломаны нос, верхняя и нижняя челюсти, таз. Также у дошкольницы диагностировали ушиб почки.

- Голова у нее – одна сплошная гематома. Опухшая, вся в синяках. Зубы вылетели прямо на дорогу. Очень страшный мощный удар был. Амина еще потеряла очень много крови, во вторник ей «вкачали» плазму. Кровь взяли из банка, доноров не привлекали, за это мы тоже очень благодарны больнице, всего у них достаточно, - говорит Эльвир.

ВОДИТЕЛЬ ПАДАЛА НА КОЛЕНИ

На следующий день после аварии домой к семье приехали предполагаемая виновница аварии и ее супруг. Эльвир говорит, что с ними в конфликт они не вступали, остались в хороших отношениях, те и помощь предложили.

- Она на колени падала, плакала, умоляла простить ее, - говорит Эльвир.

Всего в семье воспитывается трое детей, две дочери и сын.