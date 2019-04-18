Максим Виторган в Уфе: «Использую соцсети, чтобы завестись: провоцирую, а люди ведутся»

Одним из самых заметных культурных событий минувшей недели стал литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения», в котором в качестве специального гостя принял участие Максим Виторган.

Проект существует с 2015 года - его придумал популярный блогер, молодой автор Александр Цыпкин, чей сборник сатирических рассказов «Женщины непреклонного возраста и другие беспринцыпные истории», мгновенно стал бестселлером. За три с половиной года существования проекта в нем приняло участие более полусотни популярных актеров, которые читали со сцены прозу уже известных и начинающих авторов.

Прежде, чем добраться до башкирской столицы, «БеспринцЫпные чтения» вывозились в города двенадцати стран мира не менее двухсот раз. В Уфе фестиваль прошел впервые и собрал главную концертную площадку города - ГКЗ «Башкортостан». Со сцены звучали рассказы основателя проекта, а также уфимских авторов - Адиля Юлдашева, Артема Колодина и Аси Губайдуллиной.

Прозу, кроме самих авторов, читали популярные московские актеры Анна Михалкова, Александр Чеботарев и Максим Виторган. Перед выступлением участники фестиваля, за исключением Анны Михалковой, которая прилетела в Уфу за несколько часов до начала вечерней программы, провели открытую творческую встречу с читателями в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди, куда мог прийти любой желающий. В толпе, заполнившей зал, было немало местных блогеров, не упустивших возможности пообщаться с автором модного проекта и приглашенными артистами. Александр Цыпкин много рассуждал об открывшихся возможностях эпохи интернета.

- Не нужно никакого менеджмента, надо просто запустить хороший ролик на YouTube - и все! - уверен Александр Цыпкин. - Сколько примеров ютуберов, которые с нуля сделали свои миллионы проекты. Интернет всех поставил в равное положение: и тебе больше не на кого свалить свою вину за свои неудачи. Раньше можно было все свалить на редактора, на радио, которое не берет тебя в ротацию, на то, что нет продюсера. Сейчас вообще никто не нужен: выложил в сеть и, если текст хороший , он разлетится.

Максим Виторган, всю встречу не выпускающий из рук телефона , отметил :

- Формат этих чтений захватил рынок, но для меня порой это загадка. Я не очень понимаю, что заставляет людей приходить и слушать. Но тем не менее, это так.

Поклонницы не упустили случая сделать совместное фото с Виторганом. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

О РАЗВОДЕ С СОБЧАК СУДАЧИЛИ ДАЖЕ ГАРДЕРОБЩИЦЫ

В центре внимания аудитории ожидаемо оказался Максим Виторган, чья личная жизнь уже несколько месяцев не дает покоя ни светской тусовке, ни прессе, ни поклонникам - развод актера с супругой Ксенией Собчак не обсуждает разве что ленивый. В Уфе о нем судачили даже гардеробщицы, а поклонницы атаковали артиста просьбами о совместных фото. Максим никому не отказывал и терпеливо позировал со всеми желающими.

Многие тут же выкладывали трофеи на своих страничках в Инстаграме. Сам актер тоже активный пользователь сосцетей.

- Я иногда использую соцсети , чтобы как-то завестись, самому взбудоражиться, аккумулировать энергию. Честно говоря, порой эксплуатирую людей, провоцирую - они, бедные, ведутся, а я посмеиваюсь, - признался журналистам Виторган.

Шумиху, поднятую в связи с изменениями в личной жизни, актер предпочитает не комментировать, давая возможность полагать, что развод вполне может оказаться всего лишь продуманным пиар-ходом.

Анна Михалкова побывала в Уфе впервые. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

Кстати, уфимские организаторы отметили, что после того, как в числе участников фестиваля оказалось имя Максима Виторгана, продажа билетов, которые до этого расходились не слишком хорошо, сразу резко увеличились. Полные залы сейчас собирает и спектакль «В городе Лжедмитрове», в котором Виторган впервые выступил в качестве режиссера . Это фантасмогорическая история о жизни в закрытом наукограде, с музыкантом Алексеем Кортневым в главной роли и группой «Нечастный случай» в полном составе. Премьера прошла месяц назад в московском ДК им. Зуева.

- Будете в Москве, обязательно сходите, - посоветовал Александр Цыпкин, рекламируя постановку друга. В майской и июньской афишах постановка «В городе Лжедмитрове» заявлена пять раз - режиссерский дебют Виторгана оказался успешным. Впрочем, сам Виторган, как выяснилось, не считает количество зрителей на том или ином спектакле главным индикатором успеха.

- Если зрители не покупают билеты, это еще не значит , что постановка однозначно плохая. Возможно просто нужно что-то поправить в маркетинге и найти свою целевую аудиторию, - отметил Виторган. - Вполне может быть, что целевая аудитория это не восемьсот человек четыре раза в месяц, а двести человек два раза в месяц. Я видел много прекрасных, совершенно дивных спектаклей в залах на шестьдесят-восемьдесят человек, которые не могли собрать и половину своей аудитории.

Впрочем, постановку самого Виторгана, судя по всему, в полупустом зале играть точно не придется - все разговоры о его новом статусе « завидного холостяка» только подогревают интерес к персоне актера и ко всему, что он делает.