2019-04-16T19:50:14+03:00
Происшествия

В Башкирии музыкального педагога подозревают в организации похищения человека

Таким образом женщина решила наказать коллегу, задолжавшую ей два миллиона рублей
Антон Смирницкий
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В городе Юлиану знают многиеВ городе Юлиану знают многие
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70-летнюю Юлиану И. (имя изменено - Прим.Ред) из небольшого башкирского городка Октябрьский знает вся республика. Талантливый музыкальный педагог, заслуженный работник культуры, бессменный руководитель класса хорового дирижирования в музыкальном колледже. А в 2016 году Юлиана и вовсе получила звание почетного гражданина Октябрьского «за неоценимый вклад в развитие культуры родного города». Вот только сейчас вместо лекций и музицирования женщина объясняется с правоохранителями, ведь ее подозревают в организации похищения человека!

ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА СВОБОДУ

Эта непростая история началась еще 15 лет назад, когда коллега по колледжу попросила у Юлиану два миллиона рублей в долг. «Почему бы не поддержать хорошего человека?» - подумала про себя женщина и с легкостью выложила нужную сумму.

Вот только шли месяцы и годы, а возвращать миллионы должница не торопилась. Сначала заслуженный педагог пыталась увещевать коллегу по-хорошему, а потом и вовсе обратилась в суд. История умалчивает, по какой причине, но в итоге в судебном порядке долг вернуть не удалось.

И тогда, по данным нашего источника, в голове у почетной гражданки Октябрьского созрел план, достойный голливудских триллеров. Женщина решила заказать похищение 41-летнего сына должницы. По замыслу женщины, неблагодарная должница немедленно найдет всю сумму, лишь освободить любимое чадо. Вот только грандиозная задумка провалилась.

На отчаянный шаг женшина пошла, чтобы вернуть свои деньги

На отчаянный шаг женшина пошла, чтобы вернуть свои деньги

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОКАЗАЛСЯ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Через своих знакомых женщина нашла того, кто должен был заниматься похищением, пообещав вознаграждение в 50 тысяч рублей, - рассказал «КП-Уфа» источник, знакомый с ситуацией. – Вот только исполнителем оказался сотрудник правоохранительных органов. Женщину задержали в момент передачи денежных средств. Она не стала отпираться и сразу дала признательные показания.

А вот по версии второго источника «КП-Уфа», ситуация не столь однозначная. Мол, позже Юлиана стала убеждать, что о похищении и речи не шло. Что она всего лишь хотела припугнуть должницу, заставить ее по-хорошему все же вернуть долг, не прибегая к криминалу.

Что теперь будет с заслуженным педагогом, и привлекут ли пожилую женщину к уголовной ответственности – неизвестно. В правоохранительных органах Башкирии неоднозначную ситуацию наотрез отказались комментировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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