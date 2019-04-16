Кого и за что ругает Радий Хабиров

Полгода назад Радий Хабиров возглавил Башкирию. Государственные СМИ вовсю поют оды новому главе, популярные блогеры нахваливают Радия Фаритовича, пытаясь заработать себе «очки лояльности». По факту же оценивать результаты врио пока рано. Для реальной оценки деятельности губернатора нужен, как минимум, год.

Но одну часть работы Хабирова мы можем оценить уже сейчас. Это его высказывания. Каждый понедельник он проводит оперативные совещания с членами правительства, на которых буквально разносит несчастных чиновников.

Уже на первом совещании, когда вся республика шутила про имя нового главы, он устроил адскую проверку главе минэкологии республики. Дошло до того, что Хабиров в прямом эфире попросил найти министру замену. Такого чиновники, привыкшие к спокойному Хамитову, не ожидали. В первые дни «прилетало» всем.

Постепенно неугодные чиновники начали покидать правительство республики и его аппарат. Так, новую работу отправились искать вице-премьеры Евгений Гурьев, Салават Сагитов, Марат Магадеев, Андрей Трухан и Фанзиль Чингизов. Череда отставок закончилась в декабре 2018 года. Ее ознаменовал переход бывшего министра образования на работу в Институт развития образования. На освободившиеся места почти сразу пригласили замов бывших руководителей и соратников Хабирова из Подмосковья.

КОГО РУГАЛИ ЧАЩЕ?

Итак, к началу года у врио сформировалась своя команда, с которой он начал активно работать. Критика чиновников продолжилась, но уже не такими темпами.

Мы решили проанализировать, кого и за что критиковал Хабиров в 2019 году. Для этого мы еще раз пересмотрели все записи оперативных совещаний, и составили своеобразный рейтинг «попавших» подчиненных главы региона.

Как это и было ожидаемо, в первую очередь доставалось министрам, курирующие социальные сферы.

С середины января Хабиров принялся отчитывать министра ЖКХ Михаила Киреева и его подчиненных. Досталось «коммунальщикам» за проваленную работу по общению с жильцами на тему ремонта подъездов многоквартирных домов. Отчет на эту тему в министерстве смогли представить лишь с третьего раза.

Чаще всего от Хабирова доставалось министру ЖКХ Кирееву

Еще два раза Хабиров отчитывал его за неубранный снег, завышенные тарифы мусорной реформы и парковку автомобилистов на газонах. С последним он попросил бороться штрафами. Примечательно, что на работу в Уфу Киреева пригласил именно Хабиров. Ранее он выполнял схожую работу в администрации Красногорска. Так или иначе, публичный нагоняй от Хабирова его товарищ получал как минимум пять раз. Забегая вперед – это лидер рейтинга!

НЕУДАЧЛИВЫЙ МИНТРАНС

Несколько раз доставалось и главе госкомтранса Тимуру Мухаметьянову. Его Хабиров критиковал за увеличение количества ДТП, отсутствие автобусных маршрутов в Зауралье и проваленную работу по созданию приложения для получения заявок по программе ямочного ремонта. Итог - главе автомобильного ведомства приходилось краснеть два раза.

Дважды Хабиров выступал с критикой нового министра здравоохранения Башкирии. Он упрекал Максима Забелина в плохом техническом состоянии поликлиник республики и отсутствии необходимых лекарств.

Несколько раз перепадало и главе башкирского транспортного ведомстваФото: Рустем АХУНОВ

Не смогли выйти сухими из воды и люди, работающие вдалеке от Уфы. Больше всего досталось столице Зауралья - Сибаю. В январе мэру города Рустему Афзалову «прилетело» за проваленные сроки по ликвидации тления местного карьера. В эти же дни его упрекали в плохом информировании населения о загрязнении воздуха. После этого градоначальник начал исправно рассказывать об экологической обстановке. К слову, сам Афзалов за словом в карман тоже не лез. Однажды мэр назвал жителя Башкирии, выступившего на митинге в Сибае, «экскрементом». Позже за этот случай извинился сам Хабиров.

Один раз критика прозвучала в адрес мэр Уфы Ульфата Мустафина. Ему пришлось отдуваться за подчиненного, доложившего ему о неготовности столицы к мусорной реформе.

- У него либо язык длинный, либо ум короткий. Если он лично не готов к реформе – пусть идет и ищет работу! – эмоционально заявил Хабиров.

Но, пожалуй, самой насыщенной оказалась речь Хабирова о политике из Москвы Никите Исаеве. Напомним, что в середине марта он приехал в Сибай, дабы помочь местным жителям разобраться с проблемами экологии. Но, как утверждает сам Исаев, его встречи с местными жителями пытались сорвать «титушки». Дошло до того, что гостя обсыпали мукой и блокировали его автомобиль.

- Я с уважением относился к действиям жителей Сибая. Они смогли проявить выдержку и не обваляли его (Исаева – Прим. Ред.) в перьях. Надо прекращать историю с тем, что к нам лезут со своими гриппозными носами и предлагают помощь! Таким образом люди пытаются пропиариться на проблемах! – рассказал Хабиров 18 марта.

А КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

Примечательно, что, будучи главой Красногорска, речи Хабирова почти не попадали в сводки СМИ. Максимум, что можно найти по этой фамилии в интернете за период до осени 2018 года – скупые формальные доклады о развитии столицы Подмосковья, да политический «баттл» на выборах в думу Красногорска. Никаких речей и разносов у «прошлого» Хабирова не было.

Возможно, что тогда с Радием Хабировым работала команда, которую не нужно было «шугать» постоянными оперативками в прямом эфире на целую республику. Да и подчиненных у него было меньше. Но не исключено, что сейчас над образом и поведением врио республики работает целая команда. Не стоит забывать, что выборы у политика пройдут уже в сентябре.

Если говорить о еще более ранних сроках, то публичные выступления Хамитова были совсем уже скучными. Критики отдельных лиц в ней почти не было. Даже приехав на место страшного пожара в Бирском районе в августе 2017 года, бывший глава республики не пытался найти виновных среди чиновников. Вместо этого он потребовал привести на место курящих сельчан, дабы показать, к чему может привести вредная привычка.