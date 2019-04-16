Какая погода ожидается в Башкирии на майские праздники в 2019 году

Майские праздники – то, чего начинают ждать россияне после новогодних каникул. В этом году жителей республики ждет самый настоящий мини-отпуск. Мы отдохнем целых девять дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно. Кто-то отправится на дачу и в сад, кто-то в поход, другие предпочтут погулять в городских парках или даже рванут в другой город. «Комсомолка» узнала, какой будет погода в регионе, и не испортит ли она планы жителей республики.

САМЫЙ ЖАРКИЙ ДЕНЬ – 1 МАЯ

По данным сервиса «Gismeteo», длинные выходные будут теплыми. 1 мая, в День Весны и Труда, ожидается по-настоящему летняя погода. Столбик термометра покажет целых +25 градусов. Осадков в этот день, как и солнышка, не предвидится: будет облачно и сухо, а значит, самое время отправиться на пикники.

2 мая будет прохладней. Ожидается всего 17 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. Погода будет меняться – сначала выглянет солнце, затем поморосит дождик, а потом снова будет солнечно.

3 мая ожидается сухая и солнечная погода. Столбик термометра покажет +18 градусов.

4 мая и 5 мая тоже будет тепло, воздух прогреется до +20 в субботу и до +22 в воскресенье. Ночью температура воздуха составит +6, +7 градусов.

«Погода шепчет» - фраза точно про первые майские выходные, идеальные условия для похода или вылазки на шашлыки. К сожалению, этого не скажешь про вторые выходные – будет прохладно и мокро. Жителям региона придется доставать дождевики, куртки и зонты.

ВТОРЫЕ МАЙСКИЕ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЖДЬ

9 мая, в День Победы, в Башкирии ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, днем потеплеет до +21. В великий праздник солнце так и не появится.

10 мая ситуация не изменится, будет также тепло, но дождливо. Утром выглянет солнце.

Резко похолодает 11 мая – ночью столбик термометра опустится до +4 градусов, а днем слегка потеплеет до +11. Целый день будет идти дождь. Такой же характер погоды сохранится 12 мая. Не стоит убирать далеко зонты, ведь на протяжении всего выходного ожидаются осадки.

Отметим, что это лишь предварительный прогноз.