Какая погода ожидается в Башкирии на майские праздники в 2019 году
Майские праздники – то, чего начинают ждать россияне после новогодних каникул. В этом году жителей республики ждет самый настоящий мини-отпуск. Мы отдохнем целых девять дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно. Кто-то отправится на дачу и в сад, кто-то в поход, другие предпочтут погулять в городских парках или даже рванут в другой город. «Комсомолка» узнала, какой будет погода в регионе, и не испортит ли она планы жителей республики.
САМЫЙ ЖАРКИЙ ДЕНЬ – 1 МАЯ
По данным сервиса «Gismeteo», длинные выходные будут теплыми. 1 мая, в День Весны и Труда, ожидается по-настоящему летняя погода. Столбик термометра покажет целых +25 градусов. Осадков в этот день, как и солнышка, не предвидится: будет облачно и сухо, а значит, самое время отправиться на пикники.
2 мая будет прохладней. Ожидается всего 17 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. Погода будет меняться – сначала выглянет солнце, затем поморосит дождик, а потом снова будет солнечно.
3 мая ожидается сухая и солнечная погода. Столбик термометра покажет +18 градусов.
4 мая и 5 мая тоже будет тепло, воздух прогреется до +20 в субботу и до +22 в воскресенье. Ночью температура воздуха составит +6, +7 градусов.
«Погода шепчет» - фраза точно про первые майские выходные, идеальные условия для похода или вылазки на шашлыки. К сожалению, этого не скажешь про вторые выходные – будет прохладно и мокро. Жителям региона придется доставать дождевики, куртки и зонты.
ВТОРЫЕ МАЙСКИЕ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЖДЬ
9 мая, в День Победы, в Башкирии ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, днем потеплеет до +21. В великий праздник солнце так и не появится.
10 мая ситуация не изменится, будет также тепло, но дождливо. Утром выглянет солнце.
Резко похолодает 11 мая – ночью столбик термометра опустится до +4 градусов, а днем слегка потеплеет до +11. Целый день будет идти дождь. Такой же характер погоды сохранится 12 мая. Не стоит убирать далеко зонты, ведь на протяжении всего выходного ожидаются осадки.
Отметим, что это лишь предварительный прогноз.
ИСТОЧНИК KP.RU