«Клещи проснулись»: куда в Башкирии отнести насекомое и как уберечь себя от них

Растаял почти весь снег и в Башкирии установилась теплая погода. Вместе со всей живностью, к сожалению, проснулись и существа, опасные для человека. Речь идет о клещах, которые переносят такие болезни, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

С начала 2019 года в республике от укуса клещей пострадали 28 человек. Такие данные привели в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в прошлом году к 1 апреля с укусами клещей ни один житель республики не обращался. В этом году ранняя весна дает о себе знать. «Комсомолка» подскажет, как уберечь себя от кровососущих паразитов и куда отнести клеща в случае укуса.

ГДЕ И КОГДА МОЖЕТ УКУСИТЬ КЛЕЩ

Первая волна нашествия клещей начинается, когда почва прогреется до 5-7 градусов, то есть уже сейчас. Больше всего укусов медики фиксируют в мае и июне. Второй пик активности кровососущих приходится на конец августа - начало сентября.

- Очень важно знать, что клещи концентрируются вокруг лесных дорожек и троп, здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу, - подчеркнули в пресс-службе минздрава Башкирии.

Попав на человека, клещ заползает под одежду и присасывается, чаще всего в области шеи, груди, подмышечных впадин, волосистой части головы, иногда в паховой области. В процессе питания кровью происходит проникновение в организм человека возбудителей заболеваний, находящихся в клеще.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КЛЕЩА

- Если идете в лес, оденьтесь правильно – головной убор обязателен (идеально – капюшон, волосы спрятать). Необходимо застегнуть манжеты, брюки заправить в носки;

- Перед выходом обработайте одежду специальными акарицидными средствами (в составе должен быть альфациперметрин);

- Каждый час внимательно осматривайте себя и товарищей;

- После прогулки осмотрите все вещи, расчешите волосы частым гребнем. Если вы ехали на машине, тщательно обследуйте салон. Клещ присасывается не сразу, важно не упустить этот момент;

- Не забывайте про братьев меньших. Обработайте собаку спреем или наденьте на него специальный ошейник против клещей.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Симптомы клещевого энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса. У человека резко повышается температура, возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах, могут развиться судороги и параличи.

БОРРЕЛИОЗ ЛАЙМА

В отличие от клещевого энцефалита, болезнь вызывается не вирусом, а бактерией из семейства спирохет. Симптомы боррелиоза напоминают острое респираторное заболевание и появляются через одну-две недели. На месте укуса спустя несколько дней можно увидеть яркое красное пятно. Затем нередко воспаляются суставы, возникают нарушения со стороны нервной системы (например, паралич лицевого нерва). Боррелиоз Лайма, как и другие бактериальные инфекции, лечат антибиотиками, обычно тетрациклиновыми.

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВАМПИРОВ

Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита - вакцинация, и, если вам предстоит провести летнее время в опасных районах, лучше сделать прививки, причем позаботиться об этом заранее, еще осенью.Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого энцефалита состоит из трех инъекций препарата.

Первые две прививки проводятся с интервалом 1-7 месяцев, третья - через 12 месяцев после второй, не позднее, чем за 2 недели до выхода в очаг инфекции. В связи с этим, проведение плановых профилактических прививок против клещевого энцефалита нужно начинать в ноябре-декабре с тем, чтобы третья прививка могла быть сделана до начала эпидсезона (в марте-апреле).

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта, и получить направление в прививочный кабинет. Такую прививку необходимо производить один раз в три года.Своевременно и правильно привитые люди болеют лишь в исключительных случаях, в легкой форме, не оставляющей никаких последствий после перенесенного заболевания.

В 2019 году по всей республике обработают от клещей около 4 тысяч гектаров –парки и скверы в городах Башкирии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕСЛИ КЛЕЩ ВСЕ-ТАКИ УКУСИЛ

Прививаться от кровососов уже поздно, поэтому стоит озаботиться другими важными моментами. Рассмотрим два варианта развития событий, если вас укусил клещ:

…если клеща нет:

К сожалению, кровососа не всегда удается поймать. А первые признаки заражения появятся только через 7-14 дней: повышение температуры до 38-39, озноб, сильная головная боль, слабость, тошнота, покраснение глаз и лица. Незамедлительно обращайтесь к медикам.

…если клещ есть:

Для начала кровопийцу нужно правильно снять – это практически ювелирная работа: важно не оставить под кожей крохотную головку вампира. Поэтому лучше доверить это дело медикам – обратитесь в ближайший травмпункт.

— Снимать клеща лучше у врача в поликлинике по месту жительства или в любом травмпункте. Вытаскивать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания, — советуют специалисты Роспотребнадзора РБ.

КУДА НЕСТИ ПАРАЗИТА

С 2018 года на сайте «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» действует новая система. Граждане, обратившиеся в лабораторию для исследования клещей, получают индивидуальный номер, с помощью которого могут узнать о результатах, введя его на официальном сайте центра.

Также в пресс-службе ведомства заявили, что в 2019 году по всей республике обработают от клещей около 4 тысяч гектаров – также как и год назад, это будут парки и скверы в городах Башкирии.

В Уфе проверить клеща на энцефалит обойдется в 325 рублей, на боррелиоз (поражает нервную, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат) – 447 рублей, обе инфекции – 745 рублей. Отметим, что у вампира обязательно должна уцелеть голова, иначе провести исследование будет невозможно.

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