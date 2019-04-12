Пасха в Уфе 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В воскресенье, 28 апреля, все православные горожане будут отмечать один из главных церковных праздников – Пасху.

В этом году Пасха выпала на позднюю весну. Пасха в Уфе в 2019 году отмечается по всему городу. Торжественные богослужения в храмах пройдут в ночь с 27 на 28 апреля, но кроме этого программа городских мероприятий, посвященных светлому празднику, достаточно обширна.

В первую очередь стоит обратить внимание, что уже сейчас в кафедральном соборе Рождества Богородицы пребывает ковчег со святынями. В нем находятся частицы Животворящего Гроба Господня, Животворящего Креста Господня и Дуба Маврийского, а также частицы мощей святых угодников Божиих. Его привезли 11 марта, и он останется в храме до 27 апреля. Собор открыт в будни с 7.00 до 18.30, в субботу с 7.00 до 19.30,в воскресенье с 6.00 до 18.30.

28 апреля 2019 года на Верхнеторговой площади перед Гостиным Двором, с 13:00 до 18:00 состоится епархиальный Пасхальный праздник «Воскресение Христово». В программе праздника: концерт, ярмарка, мастер-классы, подвижные игры.

29 апреля, в понедельник Светлой седмицы, в здании Уфимского училища искусств при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан, состоится благотворительный концерт «Пасхальная радость» для сбора средств на реставрацию Спасского храма г.Уфы. В концерте примут участие артисты Башкирского государственного театра оперы и балета, Национального симфонического оркестра, студенты Уфимского государственного института искусств, а также представители других профессиональных коллективов. Концерт организован благотворительным фондом «Ника». Также в фойе будет организована фотовыставка о Спасском храме и благотворительная ярмарка. Начало концерта в 19-00, Пушкина 103а. Стоимость билета 300 рублей.

2 мая в Башкирском театре оперы и балета пройдет Московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В рамках фестиваля в Уфе пройдет концерт с участием солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под названием «Мировые оперные шедевры. Русские романсы, песни». Билеты можно приобрести на сайте театра.

18 мая в ДК «УМПО» всех желающих приглашают на IV театральный фестиваль детских и молодежных коллективов «ПАСХА КРАСНАЯ». Вход бесплатный. Начало в 12-00