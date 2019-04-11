2019-04-11T12:45:35+03:00
Звезды

«Неважно, где ты живешь – в мегаполисе или в деревне, шанс есть у каждого»

В рамках проекта «Поколение М» Уфу посетил модный дизайнер Игорь Гуляев.
Дина Деменева
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10 апреля на ВДНХ Экспо состоялся показ коллекции главы модного дома IGOR GULYAEV Игоря Гуляева, который является одним из наставников проекта «Поколение М». Уфа стала первым городом России, где в 2019 году прошел образовательный тур для молодых дизайнеров одежды. На пресс-конференции перед показом Игорь рассказал, что из Башкирии было прислано больше всего работ по дизайну, около 200.

«Мы ищем не просто талантливых людей, но и целеустремленных и работоспособных. Потому что fashion-индустрия это не только творчество и красота, но и адский труд. Нужно быть влюбленным в дело, влюбленным в работу. У современной моды не стало национальностей и границ, поэтому неважно, где ты живешь, быть в тренде и создавать актуальную моду может любой. Современное интернет-пространство дает нынешним детям такую возможность, которой не было в свое время у нас».

Отметим, что прием творческих работ на сайте еще не завершен. Любой желающий в возрасте от 11 до 18 лет до конца мая еще может загрузить эскизы на сайт pokolenie.mts.ru и выиграть возможность пройти стажировку в модных домах Москвы и Санкт-Петербурга.

Директор МТС в Республике Башкортостан Антон Марченко подчеркнул, что проект «Поколение М» в Башкортостане имеет огромный творческий потенциал. «Молодое поколение хочет развиваться и совершенствоваться, и мы даем им этот шанс, при этом одновременно давая им возможность поучаствовать в судьбе их тяжелобольных сверстников».

Алексей Новиков, заместитель министра молодежной политики и спорта республики Башкортостан, отметил, что в республике с радостью поддержат любые инициативы, способствующие продвижению юных жителей республики на федеральный уровень.

Масштабная просветительская программа «FashionDay Поколение М» реализована компанией МТС при поддержке администрации города Уфы и ИЭС УГНТУ.

«Поколение М» - крупнейший в стране творческий благотворительный проект, преследующий сразу две цели. Это образовательная онлайн-платформа, дающая возможность талантливым детям и подросткам со всей России поучаствовать в творческом конкурсе, победители которого поедут в столицу и поработают в одной команде со звездными менторами. Одновременно проект является новаторской системой благотворительной поддержки тяжелобольных детей. За последние годы было собрано более 17 миллионов рублей на 49 дорогостоящих операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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