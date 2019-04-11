2019-04-11T09:47:05+03:00
Звезды

«Всегда быть уверенной в себе и слушать своё сердце»

Победительница голосования на сайте КП в конкурсе «Мисс Офис» Карина Осинцева ответила на вопросы нашей редакции об участии в конкурсе.
Дина Деменева
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30 марта в Уфе состоялся открытый кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2019». Участие в нем принимали офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Информационным партнером мероприятия выступило издание «Комсомольская правда». Наш сайт проводил собственное голосование, победительницей которого стала Карина Осинцева. Мы решили пообщаться с девушкой и узнать об эмоциях после завершения конкурса.

Почему вы решили участвовать? Чья была идея отправить свою кандидатуру? Ваша или вашего руководства?

Решила принять участие в данном мероприятии, так как очень люблю красоту и всё, что с ней связано. Тем более ещё и двойное удовольствие – работа и конкурс красоты. Инициатор во всех начинаниях всегда Я! Но мой рабочий коллектив поддерживал меня до последнего! Спасибо ООО «ТД «НАНОИЗОЛ-СЗ» за веру в меня и моральную поддержку!

Участвовали ли вы когда-нибудь в каких-либо конкурсах красоты?

В городских конкурсах красоты я ни разу не участвовала. И это было ещё одной причиной моего желания принять участие!

Была ли для вас неожиданной победа в голосовании на сайте? Следили ли вы за ходом голосования?

Конечно же, неожиданностью моя победа не стала! Я боролась до последней секунды в голосовании! Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех-всех-всех, кто держал кулачки за меня и ежедневно ставил сердечко моей фотографии! Я хотела победить хоть в чём-то.

Расскажите немного о своей работе.

Я работаю в Уфимском филиале в должности офис-менеджера. Вся документация на мне и я всегда в курсе всего, что происходит в компании.

На живом кастинге вы сильно волновались?

На живом кастинге волновалась, как, наверное, любая конкурсантка. На визитке было сложнее всего, чем ближе очередь подходила ко мне - тем больше усиливалось волнение. Жаль, что было мало времени для рассказа о себе, всего 20 секунд.

На творческом номере я совсем не волновалась. Я была в своей стихии и в своём любимом стиле. Я исполняла танец «Испания». И снова хочу выразить благодарность своему любимому и родному хореографу народного коллектива театра танца "Vиктория" Борисовой Нэлле Ноэльевне.

Изменилось ли отношение в офисе к вам после победы в голосовании?

В офисе, конечно же, отношение не поменялось, сказали, что я молодец, что приняла участие. На что я им ответила, что вернусь на конкурс в следующем году.

Что вы посоветуете всем желающим участвовать в конкурсе в дальнейшем?

Всем желающим, кто захочет участвовать в этом конкурсе, советую, всегда быть уверенной в себе и слушать своё сердце. Для меня это один из ключевых моментов. Не нужно бояться чужих высказываний и комментариев! Ведь сколько людей столько и мнений!

Лучше взять и попробовать сейчас, чем потом жалеть, что вы не приняли участие! Самое главное - это полученные эмоции и отличное настроение!

Скажите, пожалуйста, пару слов читателям Комсомольской правды, голосовавшим за вас.

Всем читателям КП выражаю огромную благодарность за поддержку! Если бы не ваши голоса - я бы не справилась без вас! Вы лучшие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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