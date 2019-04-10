«Скорая ехала слишком долго»: в Башкирии у себя дома от инфаркта скончалась 45-летняя учительница

Ученики и педагоги бирского лицея до сих пор не могут поверить, что их любимого учителя биологии больше нет в живых. В минувшую субботу, 6 апреля, 45-летняя Ольга Шамина скончалась от инфаркта, вот только близкие друзья женщины уверены, что в скоропостижной смерти женщины виноваты врачи скорой помощи.

«ДАЖЕ НЕ СДЕЛАЛИ УКОЛ»

Ольга Шамина всю свою жизнь посвятила работе в школе. Сразу после окончания с отличием университета, женщину пригласили в бирский лицей, где она проработала 22 года. Как рассказывают друзья и коллеги преподавателя, Ольга никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Никто и предположить не мог, что у женщины есть проблемы с сердцем.

- В пятницу, 5 апреля, Оля почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Врачи, приехавшие на вызов, вели себя по-хамски, накричали на нее, толком не осмотрели и даже не сделали укол, не говоря уже о госпитализации, - пишут возмущенные родственники в социальных сетях. – На следующий день приступ повторился, пришлось снова вызывать скорую, которая ехала 20 минут, хотя за это время весь Бирск уже можно было объехать. Конечно, они опоздали, и Ольга умерла. А ей было всего 45 лет. Может, если бы сразу оказали помощь, Оля была бы жива….

Многие комментаторы, выражая соболезнования, отметили, что вряд ли инфаркт случился на ровном месте, и, скорее всего, у женщины были проблемы с сердцем, но к врачу она своевременно не обращалась. Также прозвучал разумный совет обратиться в прокуратуру, если есть вопросы к действиям медиков.

Ученики до сих пор вспоминают уроки и презентации, которые проводила преподаватель биологии

«РАФИНИРОВАННЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ»

В смерть любимой дочери до сих пор не может поверить пожилая мать Ольги. Мужа и детей у женщины не было, поэтому всю свою нерастраченную любовь педагог подарила своим ученикам. Ольга Шамина преподавала биологию, а также вела уроки экологии и культуры и истории Башкирии. Вдохновение женщина искала в литературе, зачитывалась произведениями классиков и даже сама писала стихи.

- Талантливый и отзывчивый педагог, добрейшей души человек, утонченный интеллигент – все это про нашу дорогую Ольгу Юрьевну, - рассказывает коллега и близкая подруга Шаминой Ольга Ясенева. - За все долгие годы, что мы проработали вместе с ней, никто ни разу не слышал, чтобы Ольга повышала голос на своих учеников или коллег. Всю свою жизнь, всю себя она посвятила детям и работе в школе, не забывая и про общественную работу (Ольга Шамина была председателем профкома – ред.). С каким усердием она готовила своих учеников к олимпиадам, и радовалась каждой победе как собственному достижению. И дети отвечали ей взаимностью! Вы не представляете, в каком подавленном состоянии сейчас находятся ученики Ольги Владимировной. Они просто не могут осознать, что их любимого учителя, верного друга и мудрого наставника больше нет с ними….

- Ольга Владимировна была моим классным руководителем и просто замечательным человеком, всегда приходила на помощь, никогда никому не отказывала, ее любили все! Сейчас так тяжело подобрать слова - такая молодая и так вот все… У меня недавно были мысли зайти к ней, поговорить, пообщаться, но увы, теперь приду только к ней на могилу, - скорбит бывшая ученица педагога Мария Б.

На похороны Ольги Шаминой собралось около 250 человек. Почтить память педагога собрались не только коллеги и ученики, но и выпускники, которые даже приехали из других городов, чтобы отдать последнюю дань любимому учителю.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Ольги Шаминой.