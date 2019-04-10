Власти Башкирии готовят новые запреты на продажу алкоголя

В минувший понедельник на оперативном совещании в башкирском правительстве прозвучала новая инициатива врио главы республики. Радий Хабиров предложил депутатам Курултая задуматься о новых ограничениях на продажу алкоголя.

Сейчас розничные магазины продают алкогольную продукцию с 08:00 до 23:00 часов. В остальное время торговля «зеленым змием» запрещена. Башкирские чиновники хотят, чтобы спиртное запретили продавать уже с 22:00 и до 10:00. По их мнению, этот запрет будет эффективным и позволит сократить негативные явления в обществе.

О том, что существуют круглосуточные магазины, где спиртное можно купить в любое время, они, похоже, забыли. Единственное отличие таких магазинов – наличие документа о том, что они являются баром. При этом там нет никаких барных стоек и других атрибутов классического питейного заведения. Вот такой парадокс разрешительной и запретительной деятельности местных чиновников.

Еще один запрет, который предложил ввести Хабиров, касается традиционных башкирских праздников – сабантуев.

-Я с молодых лет посещаю наши башкирские сабантуи. И мне зачастую было обидно, когда после праздника все поле усыпано стаканами и бутылками. Мы ведь сейчас не запрещаем алкоголь на сабантуях? Может, пора об этом задуматься, - заявил Хабиров.