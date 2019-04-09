На дорогах Башкирии отремонтируют более полумиллиона ям

Вот так всегда бывает – в регион пришла долгожданная весна, и вместе со снегом растаял… асфальт. Но власти уверяют – унывать не нужно, ведь в 2019 году в Башкирии отремонтируют более полумиллиона ям, сотни километров автомобильных трасс и городских улиц.

Уже известны сроки ремонта – мелкие ямы дорожникам поручили устранить до 15 июня.Во время оперативного совещания в правительстве региона руководитель дорожного ведомства Тимур Мухаметьянов заявил, что общее количество ям достигло 506 тысяч. Более обширные работы по ремонту (укладка свежего асфальта со снятием старого полотна) будут выполняться в весеннее-летний период.

Есть еще одна хорошая новость – в регионе, наконец, заработало приложение «Дорожный эксперт». Теперьлюбой пользователь сможет подать заявку на ремонт ямы на дороге или во дворе. Насколько качественно и быстро работает программа, мы пока не ручаемся ответить.

По данным правительства, заявка о яме автоматически попадает в «Личный кабинет» балансодержателя. Затем она в течение одного рабочего дня проходит модерацию и передается ответственному исполнителю. Чиновники обещают, что от ямы не останется и следа в течение трех дней.

Всего по данным республиканских властей, уже сейчас отремонтировано 1719 ям. Кроме того, местные администрации, якобы, выявили в ходе обследования 16002 ямы во дворах и устранили 4419.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В СТОЛИЦЕ?

В Уфе, в свою очередь, отремонтируют 28 улиц. В порядок приведут 44 километра дорог.

В мэрии предоставили список:

- проспект Октября (на участках от площади Володарского до ул. 50 лет СССР и от ул. Братьев Кадомцевых до Округа Галле)

-ул. Ленина (от бульвара Ибрагимова до ул. Вокзальной)

-ул. Комарова (от ул. Тоннельной до ул. Конституции)

-ул. Калинина (от ул. Александра Невского до ул. Гончарова)

-ул. Бакалинская (от ул. Менделеева до ул. Степана. Кувыкина)

-ул. ЗайнабБиишевой (от Софьи Перовской до ул. Мубарякова)

-ул. Сипайловская (от ул. Маршала Жукова до ул. Чудской).

Свежий асфальт положат на автодороге Уфа-Шакша, Уфа-Аэропорт. А самым масштабным станет 12-километровый участок Бирского тракта (промзона Уфы). К работам приступят после определения подрядных организаций по итогам проведения конкурсных процедур. Эта автодорога не ремонтировалась уже несколько лет.

Нужно понимать, что на этих участках дороги ожидаются перекрытия улиц и заторы. Информация о перекрытиях появится позже.

Напомним, что в прошлом году власти занялись Черниковкой и привели несколько улиц в надлежащий вид. Ситуация с дорогами в северной части города кардинально изменилась. В этом году ее жителей тоже ждет приятный сюрприз – летом этого откроется Тимашевский путепровод. Точной даты открытия пока нет, но ранее подрядчик обещал, что долгожданное событие произойдет в День города 12 июня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Башкирия попала не в самый лучший рейтинг. Республика вошла в топ-5 опасных для водителей регионов России. В 2018 году на башкирских дорогах погибли 550 человек, регион уступил Кубани, Московской и Ростовской областям.

На оперативном совещании тоже обсуждался вопрос гибели людей в ДТП. Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов доложил, что в Башкирии с 1 марта заработала комиссия по обследованию мест ДТП, повлекших гибель людей, с проведением мероприятий по дальнейшему недопущению аварий на этих участках. Комиссия определила типовые ситуации, при которых произошло основное количество ДТП и набор конкретных мероприятий, необходимых для снижения автоаварий. Власти обозначили пять дорог регионального и межмуниципального значения с наибольшим количеством ДТП, предусмотрели устройство электроосвещения на участках дорог регионального значения. Чиновники уверены, что количество аварий сократится на 13% благодаря принимаемым мерам.

- По итогам 2018 года мы находимся в багровой зоне по количеству ДТП, тогда как целому ряду регионов удалось сбить этот показатель. Мы седьмая республика по количеству жителей, а по погибшим в ДТП — на 4-м месте. Совершенно очевидно, что имеет место определенная аномалия, которая является следствием нашей с вами некачественной работы. Я вам установку дал, задачу поставил. Мы этот год должны завершить по-другому. За 2019 год я от вас буду ждать четких действий, которые вы указали в цифрах, - обратился к председателю Госкомтрансаврио главы Башкирии Радий Хабиров.

Справятся ли власти с поставленными задачами по автодорогам, станет ясно в конце летнего сезона.