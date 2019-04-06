2019-04-06T11:00:58+03:00
Звезды

«Такие татуировки – уже признак психического расстройства»: в Башкирии рассказали, почему не взяли Face в армию

У известного рэпера имеется еще ряд заболеваний
Рустам МАКСЮТОВ
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В военкомате Башкирии объяснили, почему в прошлом году не забрали Ивана Дремина, известного на всю страну как рэпера Face, в армию. Напомним, весной артист проходил углубленный медосмотр по месту прописки в Уфе и даже успел объявить о том, что всерьез собирается служить и приостановить свою карьеру.

Как выяснилось теперь, Face просто не прошел врачебную комиссию. Военные медики посчитали, что у него имеются все признаки психиатрического расстройства. И дело не только в татуировках на лице.

- Такие татуировки – уже признак психического расстройства. Но в армию он не пошел не только по этой причине, у него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться из-за врачебной тацны, - сообщил на пресс-конференции председатель военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Борис Усатов.

Таким образом, рэпер из-за психического расстройства был признан лишь ограниченно годным к военной службе, получил временную отсрочку и ближайшие годы будет под наблюдением врачей военкомата.

Сам Face, естественно, не расстроился и за последний год продуктивно поработал на творческом поприще, выпустив несколько альбомов, которые, к слову, получились гораздо более серьезными, чем предыдущие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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