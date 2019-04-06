2019-04-06T10:29:16+03:00
Общество

В Уфе женщина без билета и документов пробралась в самолет и чуть не улетела в Москву

Лишь в самый последний момент ее сняли с самолета, а затем отправили в психиатрическую лечебницу
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Линейное управление МВД России на транспортеФото: Линейное управление МВД России на транспорте
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Курьезный случай произошел в международном аэропорту «Уфа». Стюардессы рейса компании Utair, направляющего в московский аэропорт «Внуково», заметили, что одна из пассажирок ведет себя очень странно: постоянно пересаживается с места на место и говорит что-то несвязное.

При попытке проверки билета вдруг неожиданно выяснилось, что у нее его и вовсе нет, ровно так же как и вообще документов. Более того в ходе беседы выяснилось, что женщина очень смутно представляет, кто она такая. Якобы зовут ее Марина Максимова, девичья фамилия Семина, родом из Ивановской области, а что делает в Уфе и как тут оказалась, понятия не имеет.

Полицейские Линейного управления МВД России на транспорте попробовали допросить нарушительницу спокойствия, но это ничем не помогло – пришлось констатировать, что у нее амнезия, и она действительно потерялась в пространстве и времени.

В итоге, женщину вывели из самолета и отправили в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где она в ближайшие дни будет находится под контролем медиков. Попутно через СМИ, волонтеров и социальные сетки правоохранители пытаются найти родственников и знакомых женщины, которые смогут рассказать, кто она такая.

Остается не меньшей загадкой и то, как же ей все-таки удалось пройти все кордоны безопасности уфимского аэропорта и сесть в самолет. Она без документов прошла сразу несколько пунктов досмотра, и ни у кого не вызвала подозрений. Только неадекватное поведение в салоне заставило обратить на нее внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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