В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев

Сегодня, 1 апреля, следователи и сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева. Экс-министра земельных и имущественных отношений республики подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по части 3-й статьи 286-й. Чиновнику грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

По данным следственного комитета, в ноябре 2015 года Гурьев продал два земельных участка в Уфе общей площадью около 17 тысяч квадратных метров по явно заниженной стоимости. Покупателем выступила группа компаний «СУ-10». При этом самого права на продажу у Минземимущества не было.

Ущерб бюджету, по данным следователей, превысил 27 млн рублей.

- Расследование дела продолжается при оперативном сопровождении ФСБ России по республике, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Ранее в Уфе задержали бывшего руководителя ГУП «Управление административными зданиями РБ» Эльвиру Берг. Ей также предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий». Берг и Гурьев фигурировали в журналистском расследовании корреспондента газеты «Бонус» Рамиля Рахматова «Большой хапок».