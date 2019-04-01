Аскар Абдразаков: «Буду чаще бывать на родине - надо поднимать престиж Башкирии»

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Аскара Абдразакова на пост советника по вопросам культуры и искусства. У поклонников прославленного баса эта новость вызвала неоднозначную оценку: кто-то порадовался за любимца уфимской публики, а кто-то всерьез обеспокоился - не станет ли новый статус помехой творчеству.

«Комсомолка» решила поинтересоваться у новоиспеченного культурного советника, зачем ему это нужно. Тем более, что у артиста уже был не слишком удачный опыт «хождения во власть», когда он возглавлял министерство культуры Башкирии в 2010 - 2011 годах.

- Меня часто спрашивают, зачем я вообще тогда принял предложение стать министром. Мне хотелось поднять престиж республики, наладить культурные связи со столицами, - пояснил Аскар Абдразаков в интервью «Комсомолке». - И многое удалось сделать: впервые в Уфе выступил Валерий Гергиев, давал концерты Владимир Спиваков со своим оркестром, прошли балетный и оперный фестивали, побывал Большой драматический театр им. Товстоногова - приезжали Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова. Десятидневные гастроли знаменитого коллектива тогда стали настоящим культурным событием, ведь даже в Санкт-Петербурге на спектакли этого театра попасть не просто. Планов, конечно, было очень много, но в какой-то момент я понял, что совмещать творчество и пост чиновника - невозможно. Профессия певца требует полной самоотдачи - заниматься нужно ежедневно и как только возникают паузы, легко потерять то, что наработано за многие годы. Можно потерять не только роли в театре, но и профессию. Сцена, пение - это для меня главное, а о министерском кресле можно будет подумать, когда выйду на пенсию. Советником главы по вопросам искусства и культуры я буду работать на общественных началах. Конечно, какие-то корректировки нужно будет внести в гастрольный график, но жертвовать самым главным в моей жизни - творчеством - не придется. Буду чаще бывать на родине - надо поднимать престиж Башкирии. Хотелось бы больше движения в театрах, интересных новых имен в афишах.

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «АТТИЛА» СТАНЕТ СОБЫТИЕМ

Новые имена Аскар Абдразаков ищет, возглавляя жюри Международного конкурса оперных певцов имени Федора Шаляпина, который проходит в Уфе. А сейчас артист полностью поглощен подготовкой к предстоящей апрельской премьере оперы «Аттила» Джузеппе Верди на сцене Башкирского театра оперы и балета, которая станет событием в культурной жизни не только башкирской столицы.

Меломаны со всей России и даже из-за рубежа бронируют билеты, ведь постановка станет режиссерским дебютом другого прославленного баса - обладателя премии «Grammy» и национальной театральной премии «Золотая маска» Ильдара Абдразакова, который не случайно решил доверить заглавную партию своему старшему брату - Аскар исполнял Аттилу неоднократно, на многих сценах мира.

- Партия Аттилы - не самая простая, она требует выносливости, поэтому я предпочел сделать ставку на опыт, - пояснил свой выбор постановщик, пригласивший и на главную женскую партию опытную певицу - на премьере Одабеллу будет исполнять казахская прима Жупар Габдуллина.

Кроме дебюта на уфимской сцене в опере «Аттила», Аскар Абдразаков в этом году готовится отметить две важных даты в своей жизни: пятидесятилетний юбилей лет и двадцатипятилетие творчества.

- Хочу сделать два концерта в Уфе - приглашу участвовать в них друзей-музыкантов и, возможно, драматических артистов. Скорее всего концерты состоятся осенью, когда все уже вернуться в город после летних каникул, - поделился артист планами с «Комсомолкой».

Постановка оперы " Аттила" станет самой дорогостоящей за всю историю Башкирского театра оперы и балета. Вот как видит одного из персонажей - римского епископа Леоне - художник-постановщик Иван Складчиков. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

СТО ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ

Но и летом любимец уфимской публики, как выяснилось, порадует земляков - он вместе с братом примет участие в концертах, посвященных столетию со дня образования Республики. Стоит отметить, что в последнее время старший Абдразаков часто выступает на малой родине с благотворительными концертами - с начала года он успел выступить в башкирской столице на «Аксаковских елках», «Бале маленьких принцесс» для детей с ограниченным возможностями, дал концерты в Уфе и Стерлитамаке с Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии под управлением маэстро Виктора Елисеева, провел мастер-класс для студентов Уфимской академии искусств им. Загира Исмагилова, выпускником которого является. При этом он успевает исполнять ведущие партии на сцене Мариинского театра и несколько раз спеть в новой уфимской постановке «Фауста».

- Выступать в Башкирском театра оперы и балета для меня всегда волнительно, ведь я впервые вышел на сцену именно здесь. А начинал не с пения - еще школьником подрабатывал здесь монтировщиком сцены, - признается артист, в пору своего министерства пытавшийся решить многие проблемы в жизни провинциальных театров, обеспечить жильем работников культуры, обновить репертуар, возродить клубную сельскую жизнь. Конечно, многое из задуманного осуществить не удалось - министерское кресло знаменитый бас занимал недолго, около года. Сейчас, будучи советником Радия Хабирова по вопросам культуры и искусства, Аскар Абдразаков по примеру своего предшественника - саксофониста Олега Киреева, планирует открыть общественную приемную. А пока все силы брошены на подготовку долгожданной премьеры «Аттилы» - она состоится уже совсем скоро, 27 апреля.