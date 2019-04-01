Радий Хабиров перетасовал свою администрацию

На прошлой неделе Радий Хабиров подписал сразу четыре распоряжения о кадровых изменениях. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Начальником Управления главы Башкирии по вопросам государственной службы и кадровой политике назначен Хайдар Валеев. Рустема Хайдарова, который ранее занимал этот пост, освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Хайдар Валеев работал председателем Центральной избирательной комиссии Башкирии.

Временно исполняющим обязанности начальника управления по взаимодействию с муниципальными образованиями назначен ИскандерАхметвалеев. Уфимцам он больше известен по своим ролям в Молодежном театре Башкирии, также он занимал должность режиссёра-постановщика в татарском театре «Нур». В 2011 году связал свою жизнь с государственными СМИ, заняв один из ключевых постов в «Башинформе».

Азат Галин стал новым начальником государственно-правового управления. Свою трудовую деятельность уроженец Челябинской области начал в 1999 году, был регистратором прав регпалаты при Министерстве юстиции Башкирии. Последние 13 лет работал заведующим отделом правовой экспертизы, заместителем начальника управления Государственно-правового управления главы Башкирии.

Еще одним распоряжением Радия Хабирова на должность представителя главы республики в Курултае назначена Альбина Воробьева. На протяжении 17 лет она являлась начальником государственно-правового управления Президента республики. Новоиспеченный представитель главы Башкирии в Курултае награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и является заслуженным юристом республики.