Учитель из Башкирии прокомментировал интимную встречу с ученицей, которая попала на видео

В Башкирии разгорелся новый секс-скандал. На этот раз его участниками стали ученица школы в Кушнаренково и учитель ОБЖ Камиль Ахметзянов.

Камеры наблюдения в школьном классе сняли, как педагог, увидев, что ученица находится в классе одна, сначала приобнял её, а затем взял на руки. Девочка не сопротивлялась – улыбалась в ответ. Неоднозначную обстановку прервала другая девушка, вовремя зашедшая в класс. Тогда учитель сразу опустил школьницу на пол.

После того, как случай получил огласку, появилась информация, что учителя уволили (хотя сам педагог отрицает этот факт). Отметим, что Ахметзянов является депутатом Кушнаренковского сельсовета.

Органами следственного комитета России по Башкирии по данному факту организована доследственная проверка. Следователями предстоит опросить учащихся и педагогический состав школы, изучить иные материалы, в ходе проверки действиям учителя будет дана правовая оценка, по результатам будет принято процессуальное решение.

«Комсомольская правда – Уфа» позвонила в школу, где работает мужчина. Однако комментария получить нам не удалось.

- Добрый день. Мы это не комментируем, - отрезал женский голос, тут же бросивший трубку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/700050" frameborder="0"></iframe> Интимная встреча учителя и несовершеннолетней ученицы попало на видео.

«Я ПРОСТО ХОТЕЛ ПОЗДРАВИТЬ УЧЕНИЦУ С ПОБЕДОЙ»

"КП-Уфа" удалось пообщаться с главным участником этого скандала – 60-летним учителем ОБЖ Камилем Ахметзяновым. Мужчина рассказал, что в курсе всей этой ситуации, но никакой вины за собой не чувствует, поскольку всего лишь хотел поздравить ученицу с победой на соревнованиях по художественной гимнастике.

- Эту ученицу я хорошо знаю с восьмого класса (сейчас девочка учится в 10 классе – ред.), у нас всегда с ней были прекрасные доверительные отношения. 22 февраля девочка зашла ко мне похвастаться своей победой, мне захотелось ее как-то похвалить, но поскольку никакого подарка при себе не было – я от всей души ее обнял и даже приподнял. Ну какие тут приставания, какой сексуальный подтекст, как сейчас пытается выставить руководство школы? – возмущается Камиль Ахметзянов.

Мужчина уверен, что это козни директора школы, поскольку с ним у учителя был давний конфликт: то учебные часы сократят, то премию самую маленькую выпишут. Ахметзянов несколько раз пытался урегулировать ситуацию мирным путем, но все было бесполезно.

- Директор давно точит на меня зуб. Кстати, я прекрасно знал, что в классе установлена видеокамера – неужели я бы стал что-то делать, зная, что за каждым моим шагом пристально следят? – возмущается учитель. –Я люблю своих учеников, но именно любовью педагога, без физического влечения.

Ахметзянов рассказал, что директор вызвал в школу шестерых учениц и их родителей и заставил подписать некое заявление, предположительно в котором девочки описывали домогательства педагога. Однако с самим заявлением учителю ознакомиться не удалось, от родителей учениц ему также претензий никаких не поступало.

- На днях был педсовет, на котором тема эта даже не поднималась. Так что я не уволен, - уточнил Камиль Ахметзянов.

РАНЕЕ ОБВИНИЛИ В ПЬЯНСТВЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Как удалось выяснить «Комсомолке», в 2016 году Камиль Ахметзянов уже был замешан в громком скандале – тогда его обвинили в распитии алкоголя на рабочем месте. В мае старшеклассники вместе с учителем ОБЖ выехали на учебные военные сборы, а уже через несколько дней на сборы нагрянули сотрудники полиции и заместитель главы Кушнаренковского района. Учителей обвинили в пьянстве и заставили подписать протоколы, где они дают признательные показания, хотя, как сами утверждают педагоги, никакого спиртного в лагере не было в помине. Медицинское освидетельствование, кстати, тогда тоже почему-то не провели.

- Нас уговаривали подписать тогда протоколы, обещая, что эти документы никуда не пойдут, - рассказывал прессе Камиль Ахметзянов. – Но уже через несколько дней в райотдел образования пришло письмо от замглавы администрации, в котором он просил привлечь педагогов к дисциплинарной ответственности.

Тогда учителя ОБЖ оштрафовали на 500 рублей, но поскольку никаких доказательств распития алкоголя так никто и не предоставил, мужчина решил восстановить справедливость – и подал иск в суд о защите чести и достоинства. От отдела образования учитель хотел получить моральную компенсацию, но в этом суд ему отказал, хотя признал, что все обвинения в пьянстве на рабочем месте были клеветой.