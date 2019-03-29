Запретная зона и отели: Каким будет геопарк «Торатау»

Уже через пять лет в Башкирии может появиться первый в России полноценный геопарк ЮНЕСКО. Древний шихан Торатау должен стать центром притяжения, популярным туристическим местом с особо охраняемой зоной в центре.

В распоряжении «КП – Уфа» оказался проект будущего геопарка «Торатау».

Согласно документу, сам шихан останется неприкосновенным. Его территория будет закрыта для промышленников, спортсменов и массовых групп туристов. Здесь будут разрешены научные исследования, геологическое изучение и свободный доступ граждан пешком в составе небольших экскурсионных групп.

Вход будет платным. Не сколько с целью заработать, сколько с целью ограничить массовый доступ к уникальному памятнику. Запретная зона на карте обозначена зеленым цветом, желтой пунктирной линией – пешеходный маршрут.

Зеленая зона будет признана особо охраняемой

Желтым цветом на карте обозначена зона умеренного использования. Въезд сюда будет ограничен, вход пешеходам – бесплатный и общедоступный. Здесь можно будет открывать небольшие лавочки, которые не должны портить общий эстетический видна памятник.

В дань памяти жертвам репрессий на месте остатков трудового лагеря ГУЛАГ будет создан музей или музейная экспозиция.

В лесном массиве около шихана Торатау будет организован заповедник для сохранения уникальной флоры и фауны.

Красным цветом обозначены зона интенсивного использования. Эта территория расположена далеко от самого шихана, поэтому здесь можно будет строить полноценные отели и гостиницы, привлекать сюда торговые сети и бизнес. Они, в свою очередь, будут приносить прибыль для развития геопарка.

Именно такие кемпинги и небольшие гостиницы могут появиться рядом с шиханом Торатау

- Это будет объект федерального масштаба, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» автор проекта Сергей Капков. – Это надо не только Башкирии, но и всей России. В нашей стране пока нет геопарков ЮНЕСКО, и ваша республика может стать пионером. При этом мы не трогаем статус самой горы, священной для многих.