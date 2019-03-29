В Уфе полицейским пришлось отгонять любителей селфи, пытавшихся сфотографироваться на фоне мертвого младенца

В понедельник, 25 марта, в одном из уфимских подъездов в микрорайоне Черниковка произошло ЧП – женщина родила мертвого ребенка прямо на лестничной площадке.

Как стало известно «Комсомолке», уфимка работала дворником. Во время уборки территории ей стало плохо, начались схватки. Очевидцы завели ее в подъезд общежития на улице Победы, чтобы та не рожала на улице.

У женщины тут же начались роды, но малыш родился мертвым. Саму роженицу госпитализировали медики, а вот тело ребенка осталось лежать неприкрытым на холодном бетоне до приезда полицейских. Со слов очевидцев, оно пролежало там пять часов.

Но на этом история не закончилась. Правоохранителям буквально пришлось отбиваться от людей, желавших сфотографироваться и сделать селфи с мертвым телом новорожденного. Поведение жильцов общежития возмутило полицейских. Малыша пришлось охранять и отгонять любопытных людей. Как отмечают местные, в данном общежитии проживает далеко не самый благополучный слой населения, и туда часто приезжают наряды экстренных служб по различным вызовам.

Но факту мертвого тела в подъезде в следственном комитете сейчас проводится проверка. Сыщики устанавливают все обстоятельства произошедшего, также назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить истинную причину кончины новорожденного.