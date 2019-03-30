В Уфе прошла мировая премьера балетного триллера на музыку Альфред Шнитке «Доктор Никто»

Одноактный балет «Доктор Никто», премьера которого прошла в субботу на камерной сцене Башкирского театра оперы и балета, поставил молодой уфимский хореограф Саръян Сулейманов. Выпускник Башкирского хореографического училища им. Нуреева и Академия русского балета им. Вагановой заинтриговал публику уже одним жанром, который сам характеризует как психологический триллер - автор пытается средствами пластики и игрой движений «описать» состояние героев - семейной пары, потерявшей ребенка и не сумевшей справиться с постигшей их трагедией. Главных героев на премьерном показе танцевали солисты балетной труппы Шота Онодэра и японка Макико Миясё, погружаются в пучину безумия - значительная часть действия балета происходит в клинике для душевнобольных. Балет целиком поставленный на музыку Альфреда Шнитке – звучат фрагменты из оперы «Жизнь с идиотом» («Танго в сумасшедшем доме»), «Кончерто-гроссо № 1» для двух скрипок, клавесина, фортепиано и струнного оркестра, «Соната для виолончели и фортепиано N°1», а также музыка к кинофильмам «Сказка странствий» и «Агония».

- Я давно люблю музыку Шнитке - она просто гениальная и очень подходит для этой постановки, - пояснил свой выбор Саръян Сулейманов. - Меня цепляет нестандартное мышление композитора, его умение отрешиться от реальности и взглянуть на мир как бы со стороны. И еще в этой музыке есть некий дух демонизма, пессимизма. Слушаешь, вроде приятная, красивая музыка, но на заднем плане идет негатив.

Значительная часть действия балета " Доктор Никто" происходит в клинике для душевнобольных. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

Идея поставить балет «Доктор Никто» пришла в голову балетмейстеру давно - но вначале это был один единственный номер, который Сулейманов поставил для артистов Московского государственного академического театра детского театра им. Сац. Любопытно, что вдохновил постановщика ... собственный ночной кошмар.

- Несколько лет назад мне приснился страшный сон, настоящий кошмар. Я проснулся в холодном поту и подумал, что это будет отличный сюжет для постановки, - рассказал постановщик, выступавший и как автор костюмов. - Это очень удобно - я сразу рисую себе образ, представляю, как он должен выглядеть и хореографическом плане, и внешне.

Главный герой постановки - таинственный доктор Никто, которого очень выразительно станцевал Айрат Масегутов, незримо властвует над другими персонажами, внося трагический разлад в их существование и направляет их к фатальному финалу. Необычный жанр дает зрителям уникальную возможность наблюдать за «пластическим» движением эмоции, которые испытывают герои.

Таинственный доктор Никто олицетворяет саму смерть. Фото : Дмитрий ЧЕРНОВ

Зрителей балет впечатлил - аплодисменты раздавались чуть ли не после каждого номера, а в конце артистам и постановщику устроили настоящую овацию, не утихающую несколько минут.

- Балет предназначен, прежде всего, для молодых зрителей. Мне хотелось напомнить им лишний раз о скоротечности нашей жизни и о том, что нужно ценить каждое мгновение. Надеюсь, что посмотрев балет «Доктор Никто» люди задумаются, что нельзя жить одним днем и тратить бесценное время на всякую ерунду, - отметил автор.