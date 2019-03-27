«Нам сказали, что его уже похоронили»: родители 19-летнего парня из Башкирии считают, что их сына убили

Жительница башкирского села Малояз Ольга Сергеева до сих пор не может поверить в смерть любимого сына. Летом прошлого года 19-летний Антон Сергеев должен был уйти в армию, уже известна была и дата отправки – 18 июня. Но жизнь молодого и полного сил парня оборвалась в один миг, а виновные в его гибели до сих пор не наказаны. Его мать утверждает, что сотрудники правоохранительных органов намеренно затягивают расследование дела об убийстве Антона.

В истории гибели молодого парня полно белых пятен. Спустя почти год с того рокового дня, как Антона не стало, Ольга Сергеева продолжает обивать пороги районных отделов следкома и прокуратуры в надежде на справедливость и наказание для убийцы сына. К слову, подозреваемого в этом деле нет до сих пор.

ВНИМАНИЕ, ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» Ольга Сергеева, все началось с бесследной пропажи Антона. 21 мая 2018 года он около 20:00 вышел из дома и не вернулся. На следующий день обеспокоенные родители написали заявление в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Однако дальнейшие события развивались по весьма странному сценарию.

- Когда Антон только пропал, мы с ног сбились, разыскивая его. Полиция его не искала. Через неделю, 28 мая, нам сказали, что сына нашли мертвым и уже похоронили. Я была в шоке, - вспоминает Ольга Сергеева.

По ее словам, Антона нашли в лесу и отвезли в морг в Месягутово. Сотрудники полиции и следователи «не заметили» рану у него на голове. А затем стали происходить совсем уж странные вещи. Как рассказывает мать погибшего, в те дни в морге сломались холодильники. Чтобы не везти тело в Уфу, ее сына попросту положили в мешок и похоронили как «неизвестного».

Неожиданная пропажа Антона шокировала родных. Парня разыскивали волонтеры со всей Башкирии

- Нам заявили, что не смогли опознать в погибшем моего сына. Якобы, в их базе не оказалось отпечатков пальцев, которые бы совпадали с телом «неизвестного». Следователи сфотографировали одежду и отправили мне, мол, не принадлежит ли она моему сыну. Я сразу опознала его вещи, но меня не допустили до тела и не вызвали для других следственных действий. В историю с отпечатками я тем более не верю – его «пальчики» есть и в полиции, и в военкомате, - говорит Ольга Сергеева.

ДРАКА В КЛУБЕ

Все дело в том, что за несколько лет до трагических событий Антон был обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 7 февраля 2016 года в деревне Гусевка Салаватского района республики он подрался около местного клуба. Вскоре Антону было предъявлено обвинение, хотя другой участник драки нанес ему тяжкие повреждения. Тогда же его отпечатки пальцев попали в базу МВД.

- Мы считаем, что тогда руководитель Дуванского межрайонного следственного отдела незаконно возбудил уголовное дело в отношении моего сына и подговорил судмедэксперта, чтобы тот составил заключение о нанесении другому участнику драки моим сыном тяжких повреждений. Затем он уничтожил медкарту Антона, где были доказательства того, что именно он получил тяжкие травмы. Сделал он это, как я считаю, чтобы улучшить показатели по службе, - заявила Ольга Сергеева.

Более того, родители Антона неоднократно сообщали прокурору района о том, что их сыну угрожали убийством. Однако, по их словам, заявления никто не рассматривал.

- В итоге, когда моего сына убили и закопали в Месягутово, он был похоронен как неопознанный труп. Хотя и следователи, и прокуроры, и полицейские знали его в лицо, - говорит мама Антона Сергеева.

ПОХОРОНИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Как проходила эксгумация тела парня – отдельная история. По словам матери, как только стало понятно, что ее сына похоронили, она стала добиваться перезахоронения в родном селе. После многочисленных заявлений и ходатайств во всевозможные инстанции она смогла добиться эксгумации останков. Произошло это лишь 29 июля. С момента гибели Антона тогда прошло более двух месяцев.

Родители Антона изо всех сил пытаются добиться справедливости для своего сына

- Когда раскопали могилу, мы увидели шокирующую картину. Мой сын лежал в мешке, а голова была не прикрыта. Я уверена – это было сделано специально, чтобы следы преступления были надежно скрыты при разложении тела. Мы достали его и помыли голову. Даже после двух месяцев в могиле было видно травму на затылке. Я тогда еще подошла к следователю, который там присутствовал, и указала ему на это. Знаете, что он мне сказал в ответ? «Без комментариев», - рассказывает с дрожью в голосе Ольга Сергеева.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДКОМА

В итоге, лишь после эксгумации тела и многочисленных заявлений от родителей следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Произошло это 23 октября. На сегодняшний день в деле до сих пор нет ни подозреваемых, ни каких-либо версий произошедшего.

Сейчас родители Антона Сергеева пытаются реабилитировать своего покойного сына. Они уже добились прекращения уголовного дела в отношении него. Но борьба безутешных родственников продолжается. Ольга Сергеева обратилась к Председателю следкома России Александру Бастрыкину с заявлением, где попросила передать расследование уголовного дела об убийстве ее сына в другой следственный отдел. На днях она получила ответ – дело передано следователям в Уфу.

В своем обращении на имя Бастрыкина женщина попросила привлечь к уголовной ответственности руководителя следкома по Дуванскому району Башкирии за незаконное уголовное преследование ее сына. То же самое она просит и для прокурора Салаватского района, который, по ее мнению, и игнорировал угрозы убийством в адрес Антона. Еще одного участника этой истории, судмедэксперта, она просит привлечь к ответственности за дачу заведомо ложных экспертных заключений. Реакции на эти заявления пока не последовало.

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