2019-03-26T12:48:58+03:00
Происшествия

В Уфе коллекторы повесили венок и воткнули топор в лобовое стекло машины должника

Необычный подарок уфимец обнаружил поутру
Павел КРАЙНОВ
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Владелец легковушки оказался должником микрофинансовой организацииВладелец легковушки оказался должником микрофинансовой организации
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Необычный подарок получил накануне житель Уфы. В минувшую субботу вечером он как обычно припарковал свою отечественную легковушку во дворе многоэтажки на улице Сельская, 9, что в уфимском микрорайоне Шакша. А утром обнаружил топор, который кто-то воткнул в лобовое стекло автомобиля и похоронный венок на капоте. Неприятную картину снял на камеру мобильного телефона местный житель, и выложили фото в социальную сеть.

- Даже не знаю, кто мог это сделать, - поделился местный житель в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа».

Фотография мгновенно распространилась по соцсетям и вызвала бурю возмущения. Пользователи тут же стали наперебой предлагать всевозможные версии произошедшего.

Кто-то предполагал, что так ревнивый муж пытается запугать предполагаемого любовника своей жены. Другие выдвинули версию, по которой водитель попросту припарковался на чужом месте, за что и был «предупрежден» таким необычным способом. Однако действительность оказалась суровее: мужчину пытались достать коллекторы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

- Полиция начала проверку, по результату будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, владелец автомобиля задолжал микрофинансовой организации и нанятые ими «молодчики» решили таким образом «повлиять» на должника.

Теперь владельца авто разыскивают судебные приставы, чтобы оказать ему помощь в борьбе за свои законные права.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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