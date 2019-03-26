2019-03-26T07:58:49+03:00
Политика

На 100-летие Башкирии приехал «ревизор»

За ситуацией в Сибае следит представитель главы государства Игорь Комаров
Павел КРАЙНОВ
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Формально Комаров и Матвиенко приехали на празднование 100-летнего юбилея республики. Фото: пресс-служба главы Башкирии.Формально Комаров и Матвиенко приехали на празднование 100-летнего юбилея республики. Фото: пресс-служба главы Башкирии.
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На празднование 100-летия Башкирии прибыли полпред Президента в Приволжском федеральном округе и спикер Совета Федерации.

Поводом для посещения республики Валентиной Матвиенко и Игорем Комаровым послужили торжества в честь векового юбилея первой республики в составе России. Они посетили гала-концерт в ГКЗ «Башкортостан», где выступили почти все заявленные ранее звезды башкирской культуры. Разве что Радик Юльякшин предпочел этому концерт в соседнем Татарстане. Глава которого, к слову, в Уфу все-таки прибыл.

Настоящей причиной очередной командировки Игоря Комарова в башкирскую столицу стало обещание Радия Хабирова исправить экологическую обстановку в Сибае. Напомним, там с середины декабря прошлого года тлеет руда в карьере, выбрасывая в город опасный для здоровья сернистый газ.

В начале января 2019 года Хабиров потребовал от подчиненных решить проблему столицы башкирского Зауралья. И, понадеявшись на свою команду, дал обещание полпреду Президента в ПФО ликвидировать экологическую катастрофу до 20 марта. Тогда Игорь Комаров инициативу врио главы Башкирии явно одобрил, а сейчас прибыл, чтобы проверить исполнено ли обещанное.

Как известно, превышение ПДК диоксида серы в Сибае фиксируется до сих пор. На видеокамерах, транслирующих в прямом эфире вид из чаши сибайского карьера, до сих пор можно увидеть густой смог. В безветренную погоду он продолжает наводить ужас на сибайцев.

Жителям Башкирии и сибайцам в особенности, Хаибров и его подчиненные пообещали полностью потушить карьер ко вторнику, 26 марта. Будет ли это сделано, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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