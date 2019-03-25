Автомобилистов Башкирии начнут штрафовать за парковку на газонах

В Башкирии водителям станут приходить штрафы за парковку на газоне. Проект закона рассмотрят 28 марта. Согласно ему, автомобилистам парковка на газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских, спортивных площадках, влетит в копеечку. Об этом заявил Константин Толкачев.

– Проблема парковки на газонах обсуждается не первый год. Это вопиющий пример нарушений, вызывающий протест, как граждан, так и органов власти. Депутатам разных уровней регулярно поступают жалобы избирателей, – отметил чиновник. – К сожалению, действовавшие ранее законодательные нормы не позволяли эффективно наказывать нарушителей. Штрафы опротестовывались в судах, виновные уходили от ответственности. Проблема, в том числе была, связана с тем, что ни в федеральном, ни в региональном законодательстве не закреплено понятие газона.

Проект закона содержит четкие определения озелененной территории, детской, спортивной площадки. Теперь «отвертеться» от неуплаты штрафа не получится. Навстречу пойдут лишь тем, кто заехал на «зеленую» территорию для выполнения аварийных или иных неотложных работ.

Известна уже и сумма штрафа. Для обычных граждан штраф за административное правонарушение составит от одного до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 10 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч.

Если водитель нарушил повторно, ему предстоит выплатить уже существенный штраф: для граждан от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 35 до 50 тысяч.

Отметим, что в Москве за парковку на газоне штрафуют очень активно. В столице работают парковочные инспекторы, которые фотографируют нарушителей, которым потом приходят довольно крупные штрафы – простому водителю пять тысяч рублей, должностным лицам 30 тысяч рублей, а юридическим лицам и вовсе 300 тысяч.