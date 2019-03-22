2019-03-22T13:53:41+03:00
Общество

Испытано на себе: как уфимка со сломанной ногой на инвалидном кресле пролетела четыре страны

«Комсомолка» расскажет, что делать, если накануне вылета вы оказались в травмпункте, и вам наложили гипс, а отменить поездку никак нельзя
Эльвина АПАРИНА
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Юлия не пожалела, что полетела со сломанной ногой, потому что все прошло на высшем уровнеЮлия не пожалела, что полетела со сломанной ногой, потому что все прошло на высшем уровне
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Билеты на руках – впереди мини-отпуск, где предстоит посетить несколько стран, но накануне вылета вы ломаете ногу… и теперь можете передвигаться только на инвалидной коляске, потому что в первые недели наступать на ногу нельзя. Неприятно.

В такую историю попала уфимка Юлия Кадырова прямо перед путешествием. Девушка оступилась на скользкой лестнице и упала. Поначалу она подумала, что просто ушиб, но, когда обратилась в травмпункт и сделала снимок, выяснилось, что у нее перелом плюсневой кости. Юлия не стала унывать и решила с гипсом на ноге полететь путешествие. О своих приключениях по маршруту Уфа-Москва-Стамбул-Бухарест-Берлин она поделилась с «Комсомолкой».

Аэропорт Уфы

Гипс Юлии наложили в четверг, а вылет был запланирован на воскресенье той же недели. Деваться некуда – пришлось брать в аренду инвалидную коляску за 500 рублей в неделю и договариваться с перевозчиком, чтобы впустили на рейс «колясочника». К счастью, менять билет и дополнительно платить не пришлось.В интернете Юлия вычитала, что самым главным условием при перевозке людей в гипсе – что он должен быть наложен не менее 48 часов назад (то есть, в свежем гипсе летать нельзя), также он должен быть открытым. Это связано с тем, что, если в полете нога начнет опухать, должно быть место, куда ей расширяться. Если гипс закрытый, на самолет могут не пустить на законных основаниях.

- Перевозчика нужно предупредить за 24 часа до вылета, но я, к сожалению, сделала это позже, но проблем не возникло. Они вежливо со мной поговорили, спросили, могу ли сгибать загипсованную ногу. Поинтересовались, нужно встретить ли меня в аэропорту, при этом сервис предоставлялся бесплатно. В день вылета я только закатилась в коляске в здание аэропорта, меня сразу заметили, подошли и уточнили данные, проводили на посадку. Со мной был муж, как сопровождающий, и мы всегда были вместе, - говорит Юлия.

В каждом аэропорту девушку встречали, регистриовали, провожали на посадку и даже предоставляли места бизнес-класса

В каждом аэропорту девушку встречали, регистриовали, провожали на посадку и даже предоставляли места бизнес-класса

Несмотря на то, что у супругов были билеты эконом-класса, их проводили в зону ожидания клиентов, летающих «бизнесом». Перед самым вылетом подошел сотрудник, покатил коляску. Юлию посадили в машину с грузовым лифтом и посадили в самолет. Места выделили самые первые, причем в бизнес-классе.

- Я была со своей коляской, ее поместили, как ручную кладь. Если коляски нет, то вам ее предоставят, - говорит девушка.

Оценка уфимского аэропорта: 5 из 5.

Аэропорт Москвы

Второй рейс Москва-Стамбул осуществлял другой перевозчик. Представители авиакомпании остались недовольны тем, что Юлия их не предупредила, потому что забыла. Немного поругавшись, они все же впустили пассажирку на рейс.

- В Москве все было так же, как в Уфе. Хоть и были недовольны, меня проводили в самолет, посадили, все было, как надо. За это я тоже ставлю пятерку, - говорит Юлия.

Оценка московского аэропорта: 5 из 5.

Аэропорт Стамбула

Самое интересное, со слов Юли, началось в Стамбуле, где не было переводчика, и понимать друг друга приходилось с помощью жестов.

- В Стамбуле было много колясочников, для них даже отдельное место есть. Но было сложно объяснить авиакомпании, что я накануне вылета сломала ногу, и со мной будет коляска. Я на своем ломаном английском пыталась сказать турецкой женщине об инциденте. Она размахивала руками, не понимала меня, хотя я показывала свою сломанную конечность. В итоге пришел русскоговорящий сотрудник аэропорта, зарегистрировали меня на рейс, спросили, нужна ли помощь, - говорит Юлия.

Девушку посадили в самолет самой последней. С ее слов, к ней подходили сотрудники аэропорта, смотрели на билет и говорили:«Ничего, ждите». Юлия боялась, что воздушное судно улетит без нее, поскольку про нее могли просто-напросто забыть.

Оценка стамбульского аэропорта: 3 из 5.

У Юлии был с собой костыль

У Юлии был с собой костыль

Аэропорт «Бухарест»

- Самое лучшее обслуживание было в Уфе и Бухаресте. Так что, нам есть, чем гордиться, один уровень с европейским аэропортом, - продолжает собеседница.

Правда, в Румынии Юлии пришлось пройти довольно сложный досмотр. Во всех аэропортах она не проходила через металлоискатель, ее, в основном,досматривали сотрудницы аэропорта. В этот раз все было не так просто: девушку проверяли какими-то штуками, похожие на пластыри. В отдельной комнате Юле пришлось показать, что в гипсе она не провозит запрещенные вещества. И если бы он был закрыт, возникли бы проблемы.

- Я провела в Бухаресте целый день. Гуляли, ходили в кафе. Очень понравилось здесь такси – можно вызвать небольшой минивен, чтобы не складывать коляску, а сесть прямо с ней, доплачивать не нужно, - говорит Юля.

Оценка бухарестского аэропорта: 5 из 5.

Аэропорт «Берлин»

В Берлине Юлию тоже встретили, сопроводили, все было на высшем уровне, как говорит сама девушка. Ей удалось немного погулять по городу – пандусы были почти везде, отсутствовали лишь у некоторых магазинов. Немного проблем доставляла брусчатка, которая была в очень многих местах.

Оценка берлинского аэропорта: 5 из 5.

- Я не пожалела, что полетела. Хоть были и трудности, оно того стоило. Я даже не знала, что летать на инвалидной коляске так просто. Не считая неприятных моментов в Стамбуле, все было на высшем уровне, - говорит девушка.

ПРАВИЛА ПЕРЕЛЕТ СО СЛОМАННОЙ КОНЕЧНОСТЬЮ ПО ПУНКТАМ:

- Первое правило, которое нужно запомнить, это то, что гипсу на конечности должно быть не меньше двух суток;

- Если ваша нога загипсована ниже колена, вы можете заказать обычное место в самолете. Проблем при посадке не будет. Но если нога не сгибается, то вам может потребоваться купить еще два дополнительных места, чтобы вы могли комфортно сидеть, не мешая другим пассажирам;

- Предупреждаем авиаперевозчика о проблеме. После подтверждения оператора, что авиакомпания готова к перевозке, вам предоставят необходимое обеспечение – коляска (если нет своей), лифт-подъемник (в случае, если самолет встанет на стоянке, а не у телетрапа).

- Возьмите с собой на всякий случай все медицинские справки о травме. Возможно, они не понадобятся, но взять их не будет лишним.

- За 10-15 минут до прибытия в аэропорт лучше позвонить и сообщить о приезде, чтобы служащий аэропорта вас встретил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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