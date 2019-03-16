«Кто понесет за это ответственность?»: в Уфе ученица лицея разбила лицо, поскользнувшись на кафельном полу

Неприятный случай произошел в уфимском лицее в минувшую пятницу, 15 марта. Ученица поскользнулась на кафеле лестничной площадки и ударилась лицом о металлические перила. В результате падения девочка серьезно разбила лицо – у нее была сильно рассечена бровь и переносица. Во только никто из учителей и не подумал вызвать скорую помощь, хотя медработник в тот день отсутствовал. Своим возмущением на этот счет поделилась мама девочки в социальных сетях, где опубликовала гневный пост.

ВПЕРЕДИ ПЕРЕВЯЗКИ И ТРИ МЕСЯЦА ЛЕЧЕНИЯ

- Мне позвонила классный руководитель и рассказала о случившемся. Я тут же приехала в школу, забрала дочь и поехала с ней в ближайший травмпункт, где нам отказали в помощи, сославшись на то, что они не работают с детьми, - рассказывает возмущенная уфимка. – Мы поехали в другой травмпункт, но и там нам не помогли, а выписали направление в городскую больницу.

Лишь только в больнице девочку наконец осмотрел нейрохирург и наложил швы. Теперь школьнице предстоят перевязки и минимум три месяца лечения у невролога.

Мать школьницы больше всего интересует вопрос, который она уже задавала администрации лицея, но так и не получила на него внятного ответа: кто понесет ответственность за случившееся? Почему на месте не было медицинского работника, а видеонаблюдение работает только в дни ЕГЭ, а в обычное время занятий камеры выключены? Это же вопрос она адресовала и врио главы Башкирии Радию Хабирову.

- Получается, что бы ни случилось в стенах школы, виновных не найти? И необходимую помощь оказать некому? – вопрошает женщина. – Нужно решать и вопрос присутствия медиков в школах, и вопрос обязательного оснащения школы видеокамерами.

«ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРОКУРАТУРУ»

Большинство комментаторов поддержало женщину, считая, что администрация лицея поступила неправильно, не вызвав скорую и отправив ребенка самостоятельно добираться до травмпункта. Многие посоветовали уфимке обратиться с заявлением в прокуратуру, которая разберется в ситуации.

- Советую обраться в прокуратуру, потому что администрация школы обязана была вызвать скорую, - пишет один из комментаторов.

- Медработник не вправе накладывать швы. Руководству лицея следовало вызвать скорую и, оповестив родителей, отправить ребенка в больницу, приложив хотя бы медкарту с данными школьника. Но сейчас во многих учебных учреждениях медики работают на полставки. Их не хватает, поскольку зарплата мизерная, бумажной волокиты много, а ответственность большая, - подтверждает другой комментатор.

«Комсомольской правде - Уфа» не удалось оперативно получить комментарий от администрации лицея. Как только мы получим его, то сразу же опубликуем их мнение. Мы продолжаем следить за развитием событий.