2019-03-16T17:55:40+03:00
Происшествия

«Кто понесет за это ответственность?»: в Уфе ученица лицея разбила лицо, поскользнувшись на кафельном полу

Мама школьницы возмущена, что в лицее ее дочери не оказали необходимую помощь
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Школьница серьезно разбила бровь и переносицу. Фото: социальные сетиШкольница серьезно разбила бровь и переносицу. Фото: социальные сети
Изменить размер текста:

Неприятный случай произошел в уфимском лицее в минувшую пятницу, 15 марта. Ученица поскользнулась на кафеле лестничной площадки и ударилась лицом о металлические перила. В результате падения девочка серьезно разбила лицо – у нее была сильно рассечена бровь и переносица. Во только никто из учителей и не подумал вызвать скорую помощь, хотя медработник в тот день отсутствовал. Своим возмущением на этот счет поделилась мама девочки в социальных сетях, где опубликовала гневный пост.

ВПЕРЕДИ ПЕРЕВЯЗКИ И ТРИ МЕСЯЦА ЛЕЧЕНИЯ

- Мне позвонила классный руководитель и рассказала о случившемся. Я тут же приехала в школу, забрала дочь и поехала с ней в ближайший травмпункт, где нам отказали в помощи, сославшись на то, что они не работают с детьми, - рассказывает возмущенная уфимка. – Мы поехали в другой травмпункт, но и там нам не помогли, а выписали направление в городскую больницу.

Лишь только в больнице девочку наконец осмотрел нейрохирург и наложил швы. Теперь школьнице предстоят перевязки и минимум три месяца лечения у невролога.

Мать школьницы больше всего интересует вопрос, который она уже задавала администрации лицея, но так и не получила на него внятного ответа: кто понесет ответственность за случившееся? Почему на месте не было медицинского работника, а видеонаблюдение работает только в дни ЕГЭ, а в обычное время занятий камеры выключены? Это же вопрос она адресовала и врио главы Башкирии Радию Хабирову.

- Получается, что бы ни случилось в стенах школы, виновных не найти? И необходимую помощь оказать некому? – вопрошает женщина. – Нужно решать и вопрос присутствия медиков в школах, и вопрос обязательного оснащения школы видеокамерами.

«ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРОКУРАТУРУ»

Большинство комментаторов поддержало женщину, считая, что администрация лицея поступила неправильно, не вызвав скорую и отправив ребенка самостоятельно добираться до травмпункта. Многие посоветовали уфимке обратиться с заявлением в прокуратуру, которая разберется в ситуации.

- Советую обраться в прокуратуру, потому что администрация школы обязана была вызвать скорую, - пишет один из комментаторов.

- Медработник не вправе накладывать швы. Руководству лицея следовало вызвать скорую и, оповестив родителей, отправить ребенка в больницу, приложив хотя бы медкарту с данными школьника. Но сейчас во многих учебных учреждениях медики работают на полставки. Их не хватает, поскольку зарплата мизерная, бумажной волокиты много, а ответственность большая, - подтверждает другой комментатор.

«Комсомольской правде - Уфа» не удалось оперативно получить комментарий от администрации лицея. Как только мы получим его, то сразу же опубликуем их мнение. Мы продолжаем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе задержали грабителя, напавшего на женщину с ребенком возле торгового центра
Уфимцы пожаловались, что в Черниковке завелся маньяк
«У всей семьи аллергия и слезятся глаза»: в Сибае снова зафиксировано превышение ПДК диоксида серы
В Уфе полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже
Пламя вспыхнуло, когда все спали: уфимка потеряла в пожаре своего отца
Появилось видео момента жуткой аварии в Башкирии, где погибли два человека
В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семья из четырех человек
В Ноябрьске автомобиль врезался в самолет, который должен был лететь в Уфу
И.о. главы Нефтекамска станет молодой предприниматель Ратмир Мавлиев
В Уфе спасатели помогли ребенку, застрявшему между гаражами
«Тушили ручными огнетушителями»: в Уфе вспыхнула «Газель»
В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в сексуальном нападении на ребенка
Ночью подморозит: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 15 марта
Жители Башкирии смогут получить до 216 тысяч рублей при покупке квартиры
В Башкирии отменили тендер на ремонт крыш в многоэтажках на 560 млн рублей
В Уфе загорелась квартира в девятиэтажном доме: есть погибший, еще трое пострадали
В Башкирии на сельской дороге грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Доходы бюджета Башкирии выросли на 12,5 млрд рублей
В Уфе суд арестовал известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова
Жителя Башкирии осудят за гибель двоих малолетних детей при пожаре
Двухлетнюю девочку, выброшенную матерью с 9 этажа в Уфе, перевели из реанимации в обычную палату
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса