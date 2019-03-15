«Сама виновата, плохо тужилась»: 26-летняя жительница Башкирии обвиняет врачей в смерти младенца

26-летняя жительница Туймазов ЕленаГ. обвиняет врачей уфимского перинатального центра в том, что она потеряла ребенка сразу после родов. Но медики утверждают, что вскрытие показало у малыша врожденную инфекцию, впоследствии чего он и скончался.

ТРЕТЬЯ НЕУДАЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Елена и Радик познакомились несколько лет назад, влюбились, поженились, стали планировать беременность, оба мечтали о ребенке. К сожалению, это оказалось не так просто. Елена пережила две неудачные беременности – первая прервалась на сроке 18 недель в 2015 году, вторая – на сроке 20 недель в 2016 году с диагнозом неимунная водянка. Далее – снова обследования, сдача анализов обоих супругов, витамины, препараты из-за границы, и чудо, Елена увидела две полоски на тесте.

- Беременность протекала очень хорошо, я чувствовала себя прекрасно, но, конечно же, очень переживала из-за двух неудавшихся предыдущих беременностей. Анализы были в норме, результаты скринингов отличные, я очень готовилась ко встрече с нашей дочерью, - рассказывает «Комсомолке» Елена.

За две недели до родов молодую женщину направили в уфимский перинатальный центр: там и специалисты лучше, и оборудование. 18 февраля Елена поступила в центр на 38 неделе беременности. Рожать было еще рано. Врач сообщил женщине, что раскрытия пока нет, и она не готова к родам.

- После двух неудачных беременностей я очень переживала, что что-то пойдет не так, поэтому постоянно просила, чтобы меня осмотрели на кресле, посмотрели, есть ли продвижения, но мне постоянно отказывали, говорили «Нет показаний к осмотру», - говорит Елена.

Девушка пролежала в РПЦ две недели и только 3 марта ее осмотрели. Доктор сообщил, что есть открытие на полтора пальца, но все очень туго, не готово к родам, и матка не опускается.

фото: архив КП

- Я очень боялась, что сама естественным путем родить не смогу, так как срок родов уже подходил, но организм был не готов. Она ещё раз поговорила с врачом по поводу разрешения родить путем кесарева сечения, но мне было отказано и пояснено, что на это нет никаких показаний, что роды будут естественными. Врачи попросили успокоиться, довериться им полностью, - продолжает Елена.

«НЕТ ПОКАЗАНИЙ НА КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ»

Наконец-то, 8 марта в восемь утра у Елены отошли воды и ее перевели в родовое отделение. Как рассказывает сама роженица, поначалу схватки были не интенсивными, постепенно нарастали.

- После обеда я почти перестала чувствовать схватки, и интервал между ними увеличился. Мне подключили аппарат КТГ и сообщили, что сердцебиение плода в норме, ребенок чувствует себя хорошо, но схватки вялые, - продолжает свой рассказ о самом страшном дне Елена. - То, что родовая деятельность слабая врач заметил, но тут же сказал, что «на КТГ с ребенком всё в порядке». Я еще раз попросила врача сделать кесарево сечение, на что получила отказ с его стороны, с пояснением, что «нет на то показаний».

К девяти вечера Елене поставили систему с окситоцином, организм роженицы, с ее слов,был уже изношен. Врач подметил, что она устала, но все также продолжал ждать естественные роды.

- Ближе к ночи ко мне в палату пришли несколько медиков.Заметив, что голова ребенка до сих пор не опустилась, они начали «пускать» меня в родовую деятельность. Я говорила, что нет больше сил, умоляла сделать кесарево сечение, на что врачи не реагировали. К этому времени я совсем обессилела и уже не чувствовала схваток, - вздыхает Елена.

«ДУМАЛА НЕ О РЕБЕНКЕ, А О СЕБЕ!»

Медики решили применить приемКристеллера – многократно надавливали на дно матки, одновременно давя на ребра женщины.

- Из-за этого я не могла набрать полную грудь воздуха и как следует вытуживатьребенка на схватках, которые плохо ощущала от усталости и обессиленности, - вспоминает тот кошмар Елена. – Роды шли «всухую», потому что воды отошли уже давно. Голова показалась, мне сделали эпизиотомию, и врач акушер-гинеколог прокоментировал, что произошло тугое однократное обвитие пуповиной.

В 00:10 Елена родила, ребенок закричал не сразу. Медики начали делать реанимационные мероприятия. Малышку перевели в реанимацию.

- Я спрашивала, что с ребенком, почему он не кричит, он жив? А мне ответили «Сама виновата, плохо тужилась, думала не о ребенке, а о себе, воти задушила его», - плачет Елена.

Двое суток долгожданная дочь супругов, которая родилась весом 3270 грамм, находилась под аппаратом ИВЛ для самых тяжёлых детей. Спасти малютку не удалось, ребенок умер 11 марта. Состояние роженицы не самое лучшее – с болями в ребрах она выписалась из больницы, поскольку ей морально было тяжело там находиться.

Сейчас Елена написала заявление на врачей в следственный комитет и минздрав.

- По итогу в выписке они написали, что у дочери была какая-то врожденная инфекция. Врачи, конечно, не отрицают тот факт, что у нее было обвитие пуповиной, но основной причиной смерти называют именно инфекцию. Сказали, что, даже если было бы кесарево сечение, она бы все равно умерла. Но мы уверены, что это не так, - говорит Елена.

Мы направили официальный запрос в минздрав Башкирии и ждем комментария по данному поводу в ближайшие дни. Встреча Елены и следователя состоится в следующий вторник.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования Елене и Радику и следит за развитием событий.