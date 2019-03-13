На мастер-класс Ильдара Абдразакова в Уфе приехали молодые певцы со всей России

Сегодня, 13 марта, в Башкирском театре оперы и балета открывается II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, который будет проходить в нескольких городах страны. Кроме родной для учредителя фестиваля Уфы, концерты с участием оперных звезд пройдут в Москве, Казани и Альметьевске. Открылся фестиваль мастер-классом в Уфимской академии искусств им. Загира Исмагилова, который вместе с Ильдаром Абдразаковым провели известный российский баритон, солист театра «Новая опера» и приглашенный солист «Большого театра» Василий Ладюк и координатор Академии молодых исполнителей из России, театра «Опера Монте-Карло» Кира Парфевец. Небольшой зал Шаляпинского зала, где и проходил мастер-класс, едва ли мог вместить всех желающих попасть на урок именитых вокалистов.

- Конечно, за два часа мы не сможем научить петь, но сможем решить какие-то технические проблемы вокалистов, понять стиль произведения, - рассказал Ильдар Абдразаков на пресс-конференции, которая прошла накануне мастер-класса. - Такие встречи очень важны для начинающих исполнителей, и я стараюсь их проводить в родном городе, хотя бы раз в год.

Супруга Ильдара Абдразакова - Марика (справа), директор Фонда поддержки молодых певцов, созданного знаменитым басом, тоже прилетела на фестиваль. Слева : баритон Василий Ладюк и вокальный коуч Кира Парфевец. Фото : Дмитрий ЧЕРНОВ

Вместе со знаменитыми певцами в пресс-конференции принимала участие и жена главного героя фестиваля - Марика Абдразакова, директор Фонда поддержки и продвижения молодых талантов, учрежденного Ильдаром Абдразаковым, а также молодые певицы из Италии - сопрано Мартина Грезия и меццо-сопрано Анна-Дорис Капителли. Приглашение приехать в Уфу итальянки получили благодаря участию в мастер-классах, которые Ильдар Абдразаков прошлой осенью проводил в Академии молодых оперных певцов прославленного миланского театра «Ла Скала».

- Для нас огромная честь выступать на одной сцене с маэстро Ильдаром Абдразаковым, - признались итальянки на пресс-конференции.

Ильдар Абдразаков прослушал записи 500 человек , желающих попасть на его мастер-класс: в числе тех, кого он выбрал, оказалась и студентка Уфимской академии искусств Назгуль Ибрагимова . Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

Шанс попасть в число участников фестиваля получила и талантливая российская молодежь. Ильдар Абдразаков остается верен своим принципам - давать шанс начинающим певцам попасть на большую сцену и выступить вместе со звездами.

- Я прослушал около 500 записей, которые прислали желающие участвовать в наших мастер-классах. Мне было очень сложно выбрать лучших из лучших, - признается Ильдар Абдразаков. - Наша страна - полна талантов, а голоса в России - самые богатые в мире.

Оркестром Башкирского театра оперы и балета на открытии II фестиваля Ильдара Абдразакова будет дирижировать итальянский маэстро Фабио Мастранджелло. На фото он с директором театра Ильмаром АльмухаметовымФото: Мила КИЯН

К участию в мастер-классах было отобрано пятнадцать человек: десять молодых вокалистов получат бесценные советы Ильдара Абдразакова и его друга, знаменитого американского тенора Лоуренса Браунли в Москве в ближайшее воскресенье, 17 марта, в малом концертном зале «Зарядье». Число участников уфимского мастер-классе оказалось вдвое меньше - всего пять человек. В числе пятерки счастливчиков оказались и двое студентов Уфимской академии искусств, которую когда-то закончил и сам знаменитый бас - это Назгуль Ибрагимова и Радмир Хасанов. Тройка остальных участников приехала в башкирскую столицу из разных городов страны: Оксана Секерина прилетела из Москвы, Павел Крючко - из Йошкар-Олы, а Мария Заикина - из Нового Уренгоя. Не исключено, что кого-то из этой пятерки сегодня вечером меломаны смогут услышать на открытии фестиваля в Башкирском театре оперы и балета - Ильдар Абдразаков любит устраивать сюрпризы. Кстати, несмотря на довольно дорогие билеты, на открытии ожидается аншлаг.

- Билеты практические закончились и мы сейчас пытаемся найти возможность организовать какие-то дополнительные места, - отметила Марика Абдразакова.