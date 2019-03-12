«Появился на свет весь синий»: в Башкирии мама в одиночку пытается вылечить своего семилетнего сына

Маленький Данил Исхаков родился в небольшой деревушке в Ишимбайском районе Башкирии. Беременность у его мамы протекала гладко, без осложнений. Вот только роды были очень тяжелыми – Данил появился на свет весь синий, не сразу закричал, и его сразу же поместили в реанимацию. Десять дней ребенок провел на аппарате ИВЛ, а когда пришел в себя, то врачи огорошили родителей страшными диагнозами: отек мозга и судорожный синдром.

- Впереди нас ожидал длинный и тяжелый путь восстановления, - рассказывает мама мальчика Эльза. – Каждые три месяца нам приходилось приезжать в Уфу на лечение. Но главное, что процесс выздоровления был запущен.

К сожалению, папа Данила не выдержал тяжелых испытаний и оставил семью, когда мальчику исполнилось четыре года. Эльзе пришлось поднимать сына на ноги самостоятельно, но пока ему еще далеко до своих сверстников.

- Сейчас Данилке уже семь лет, но он до сих пор не может самостоятельно ходить без поддержки, ползать, куда захочет, и даже сидит только с опорой. Зато мой сын растет добрым и отзывчивым мальчиком: с удовольствием играет с другими детьми и даже пытается защищать, если кого обидели. Он обожает музыку и мультики, часами рассматривает книжки с картинками. Я верю, что однажды мой сын встанет на ноги, подбежит ко мне и скажет «мама», - улыбается Эльза.

Данил растет очень добрым и жизнерадостным ребенком, любит музыку и домашних животных

МАМА ВОСПИТЫВАЕТ СЫНА В ОДИНОЧКУ

Чтобы исполнилась заветная мечта, Данилу требуются постоянные занятия ЛФК с инструкторами. Мальчик мужественно преодолевает боль от уколов и неприятные ощущения от массажей. Мама Данила отмечает положительные результаты лечения, ее сын даже начал посещать детский сад.

- За последние годы Даня сильно изменился: укрепилась спина, стал подниматься на руки, лежа на животе, появились предпосылки к ползанию. Надеюсь, скоро появится и речь, - говорит Эльза. – Врачи дают хорошие прогнозы, при условии, что сын будет регулярно проходить лечение.

Скоро Данилу предстоит пройти еще один курс лечения в уфимской медицинской клинике неврологии и ортопедии «Рехаб-центр», где проходят реабилитацию дети с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Стоимость лечения составляет 84 тысячи рублей, и хотя сумма кажется незначительной, для Эльзы, которая воспитывает сына в одиночку, это большие деньги. На помощь к мальчику пришли волонтеры благотворительного фонда «Наши дети», которые открыли сбор для Данила.

Если вы хотите помочь мальчику поскорее встать на ноги и заговорить, вы можете перечислить ему посильную сумму. На личной страничке Данила вы найдете необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях и расходах, а также последние новости о его самочувствии.