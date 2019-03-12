«Детей отобрали, а старшую отправили в психушку»: история войны мамы из Башкирии с органами опеки

«Помогите остановить беззаконие! Спасите моих детей!» - с таким душещипательным призывом обратилась к землякам 46-летняя жительница Стерлитамака Наталья Васильева.

Органы опеки отобрали у женщины пятерых приемных детей. По их словам, в новой семье детей жестоко избивали. Парадокс в том, что Наталья Васильева – известный в городе семейный психолог с 15-летним опытом работы с детьми. Всю свою жизнь женщина посвятила тому, чтобы помочь людям восстановить семейное благополучие, научить родителей контактировать со своими детьми, при этом всегда выступая категорически против физических наказаний.

Тем более ужасно звучат описания побоев от судмедэксперта: множественные кровоподтеки и ссадины головы, шеи и конечностей, хотя сама опекунша убеждена – все это наговор и козни органов опеки.

Где правда в этом запутанном деле – разбирался корреспондент «Комсомольской правды – Уфа».

Родственники с теплом приняли малышей в свою семью

«ДЕТИ БЫЛИ ОКРУЖЕНЫ ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ!»

Стать многодетными приемными родителями Наталья и ее супруг решили в 2015 году. Собственный сын давно вырос и переехал в Петербург, где обзавелся собственной семьей. В доме не хватало детских голосов и радостного смеха, поэтому супруги решили усыновить ребенка. Вот только вместо одного малыша Васильевы привезли домой сразу четырех – пятилетнего Славу, четырехлетнюю Арину, трехлетнюю Александру и двухлетнюю Дашу. В августе того же года из психоневрологического интерната Наталья забрала восьмилетнюю Лизу, сестру Даши.

- Все дети родились в Туймазах в неблагополучных семьях, - рассказывает Наталья Васильева. – Лизу упекли в интернат с умственной отсталостью, хотя по мне это абсолютно нормальный ребенок. У меня есть справки, подтверждающие, что девочка успешно занималась с педагогом, ходила на танцы и в бассейн, была полностью социализирована. У младших детей также диагностировали ЗПР, но в нашей семье они полностью раскрылись, ходили на дополнительные занятия, занимались танцами и английским.

Наталья признается, что приемные дети стали для нее неким социальным экспериментом: как практикующий семейный психолог, она хотела на собственном примере показать, что в семье важны не родословная и гены, а правильное воспитание.

- Все мои дети жили в прекрасных условиях: в просторной квартире, одеты, обуты, накормлены. У них были и игрушки, и многочисленные развивающие кружки, и развлечения, а главное, родительская ласка и любовь, - рассказывает Васильева. – Старшие дети учились в одном из лучших лицеев города, все хорошо говорили по-английски, занимались с репетиторами, пели и танцевали.

Наталья рассказывает, что проблемы с городской администрацией и органами опеки у нее начались еще в 2015 году. Сначала ей не хотели отдавать детей, мол, зачем взваливать на себя такую обузу. Пришлось даже обращаться в Москву, к детскому омбудсмену Астахову, и только лишь после его вмешательства женщина все-таки усыновила детей.

Сейчас дети находятся в детдоме, а старшая Лиза - на лечении в психиатрической клинике

«МАМА ОБЕЩАЛА ОТРУБИТЬ МНЕ РУКИ»

Гром разразился 16 января: педагоги лицея, где учились старшие дети, обратились с заявлением в полицию. Слава пришел на занятия весь избитый, в ссадинах и синяках. Инспекторы отреагировали мгновенно: детей из приемной семьи срочно изъять.

Когда Наталья приехала в школу и зашла в кабинет, ей навстречу бросился заплаканный сын. Остальные девочки сидели уже одетые на стульях, а инспекторы ПДН заполняли бумаги. На все вопросы женщины, что произошло, ей заявили, что от педагогов поступила жалоба, что детей избивают, поэтому их будут забирать из семьи до выяснения всех обстоятельств.

- 16 января ребенок пришел на урок физкультуры, и когда он переодевался, учитель заметила на теле мальчика следы от побоев. Слава рассказал: «Я пришел домой с танцев. Мама и сестренки были дома, и мама стала ругать меня за двойки. Когда я раздевался, то из карманов высыпалась мелочь. Мне пришлось признаться, что я взял ее без спроса из копилки. Тогда мама прошла на кухню и взяла кухонный нож, сказав, что отрубит мне руки, - гласит текст официальной проверки.

Все, о чем рассказал мальчик затем, никак не укладывается в образ, созданный самой Натальей.

- Потом она ударила меня несколько раз ножом по плечу, мне было очень больно. Я стал плакать, и мама отвела меня в ванную комнату, где стала поливать меня то горячей, то холодной водой. Потом я пошел в комнату делать уроки. Мама разозлилась на меня, взяла скакалку и ударила меня по спине, мне было больно и у меня остались синяки… - рассказал полицейским пятилетний Слава.

Экспертиза нашла на теле Славы кровоизлияния, кровоподтеки головы, шеи, верхних конечностей и грудной клетки.

ВЕРСИЯ ПРИЕМНОЙ МАТЕРИ

Сама Наталья убеждена, что все это полный бред: ее сына под давлением вынудили дать такие показания, запугав мальчика, что мама его больше не любит и не хочет забирать его домой.

- Я вместе с адвокатом писала несколько ходатайств в суд, чтобы назначили независимую экспертизу, но мне отказали. Дети рассказывают, что для показаний их заводили в комнату с решетками, где было полно полицейских, на них давили и указывали, что именно говорить, - возмущается заслуженный психолог. - Не было никаких синяков у детей. Ни я, ни няня ни разу не замечали ни синяка, ни царапины – все заключения медэкспертизы попросту были сфальсифицированы, чтобы забрать у меня детей!

Однако, как следует из того же материала проводимой проверки, следы побоев обнаружились и у маленькой Арины.

- У девочки имеются телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин головы и нижних конечностей. Повреждения наносились в период с 3 августа 2018 года по 16 января 2019 года и никакого вреда здоровья не влекут, - говорится в материалах дела.

Сразу возникает вопрос: куда смотрели воспитатели садика и учителя лицея, если на протяжении нескольких месяцев дети приходили на занятия избитыми? Что должно было стать той самой последней каплей, после которой педагоги все же забили тревогу?

Наталья говорит, что дети плачут и просятся домой, а опека утверждает, что ребята не хотят возвращаться к "злой маме"

ЛИЗУ УВЕЗЛИ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Из школы представители органы опеки отправились домой к Наталье, чтобы забрать документы детей и Лизу, за которой присматривала няня.

Социальные работники сообщили Наталье Васильевой, что забирают детей на десять дней, до выяснения всех обстоятельств. Однако прошло уже два месяца, а дети до сих пор находятся в детском доме.

- Лизу увезли в психиатрическую больницу под Уфой. Накачали ее препаратами, что она лежит, как овощ, никого почти не узнает, - рассказывает Наталья. – Мне как-то удалось прорваться к ней, Лиза сначала меня не узнала. Но мне запретили навещать ее, мол, расстройство вредно девочке. Я прихожу в полный ужас, что все мои труды по ее социализации пошли насмарку. Она же общалась с другими людьми, училась, а сейчас лежит в палате, под таблетками….

Наталья Васильева говорит, что немедленно обратилась к адвокатам, чтобы через суд вернуть детей в семью, но в родном Стерлитамаке никто не решился связываться с администрацией, поэтому женщине пришлось нанимать адвокатов в Уфе. Ближайшее судебное заседание назначено на 2 апреля, а пока Наталья борется за то, чтобы и ее позиция была выслушана и принята.

- Я просила, чтобы провели независимую экспертизу, которая бы показала – били детей или нет, но в суде мне отказали. Мне не предоставили ни одного оригинала показаний, не дают увидеться с детьми, а главное – меня уже лишили статуса опекуна. Хотя на днях пришло письмо из прокуратуры: там написано, что в возбуждении уголовного дела в отношении меня, мол, что я не исполняю родительские обязанности, отказано.

«Совместные игры и занятия с детьми проводятся, одежда, место для сна, игрушки, канцтовары и школьные принадлежности у детей имеются. Права и законные интересы несовершеннолетних опекуном соблюдаются. Дети посещают дополнительные кружковые занятия, бассейн, английский язык. Характеристики педагогов на детей и опекуна положительные», - говорится в постановлении прокуратуры.

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Натальи

Что касается побоев, то их, как административное правонарушение, выделили в отдельное производство.

ПРАВДА ПОСЕРЕДИНЕ?

Чтобы привлечь внимание общественности к своей проблеме, Наталья создала в соцсетях группу, в которой делится последними новостями о продвижении дела. Вот только мнение комментаторов на этот счет сильно разнится.

- Знаю Наталью Петровну лично, и видела, какими их забрали из детдомов и какими они стали! Бассейны, занятия, отдых, праздники, заботу и любовь - все это подарила они этим детям! А каких успехов достигли, - утверждает Евгения Ш.

Следом идет совершенно другой комментарий.

- Дети всегда были голодными, таскали хлеб из школьной столовой. Вечером часто сидели у подъезда, а когда холодно – под дверью, причем «мама» в этот момент находилась дома, просто не хотела пускать их в квартиру. Соседям говорила – пусть сидят, освобожусь, открою. Говорят, что старшую дочь она вообще табуретом по голове била, хотя та инвалид. Поэтому не стоит путать профессию и семью. Любой прекрасный специалист может оказаться плохим родителем или даже домашним тираном, - рассказала Валерия К.

Точку в этом непростом деле поставит суд.

ОФИЦИАЛЬНО

Ильгиз Еналиев, начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами администрации Стерлитамака:

- 16 января 2019 года пятеро подопечных приёмной семьи были помещены в приют по акту сотрудника полиции, так как в школе у одного из подопечных были обнаружены множественные гематомы, а также ссадина на подбородке и синяк на лбу. Судмедэкспертиза подтвердила, что гематомы и ссадины у ребенка получены от ударов предметами, психолого-педагогическая экспертиза установила повышенную тревожность у детей, так как они подвергались наказаниям в семье, не чувствовали тепла и ласки от мамы. 11 февраля 2019 года, на основании имеющихся результатов экспертиз, учитывая показания детей и их нежелание больше воспитываться в этой семье, приемный родитель отстранена от исполнения своих обязанностей. Правоохранительными органами и судом проводятся мероприятия по привлечению гражданки к ответственности за побои. Ранее в семье ничего подобного не наблюдалось, семья находилась на хорошем счету.

Первое судебное заседание по иску Натальи Васильевой о восстановлении ее в опекунских правах состоится 2 апреля. «Комсомольская правда – Уфа» продолжает следить за развитием событий.