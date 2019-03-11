Школьник, устроивший резню в башкирской школе, может избежать тюрьмы

Подросток из Стерлитамака, пытавшийся убить своих одноклассников, может избежать тюремного заключения. Гособвинитель намерен требовать для школьника принудительного лечения. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент планирования и совершения нападения у подростка было временное психическое расстройство. Из-за него 17-летний школьник не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Я хочу видеть крики, слезы, страх

18 апреля 2018 года ученики и работники СОШ №1 Стерлитамака запомнят надолго. В тот день один из учащихся школы попытался повторить случившееся в "Колумбайне". Юноша пришел на уроки с ножом, намереваясь убить как можно больше людей.

- Я уже подготовился. Я заберу с собой людей. Я хочу видеть крики, слезы, страх. Я хочу как [можно] больше убить. 18 хотя бы. Ненавижу общество. Они должны поплатиться за это. Можешь считать меня последователем Эрика и Дилана. В школе 2 года гнобили. Моя ненависть просто так не утихнет, - написал подросток родителям.

Последствия пожара в классе. Фото: vk.com\Мой Стерлитамак

Парень зашел в кабинет информатики и набросился на одну из учениц. Девочка получила тяжелые травмы. От гибели ее спасла учительница. Она отвлекла парня, и остальные школьники успели запереться в лаборантской. Однако досталось и самой женщине, ученик ударил ее ножом несколько раз. Учительница смогла выбежать из кабинета, а подросток тем временем попытался убить одноклассника, но тот увернулся.

Взбешенный тем, что его план не работает, «колумбайнер» решил спалить школу. Он разлил в кабинете горючую жидкость и поджег ее. Ребята в лаборантской оказались в ловушке – выход был только через кабинет с вооруженным подростком. Одна из девочек, спасая свою жизнь, выпрыгнула из окна второго этажа, получив тяжелые травмы.

Понимая, что замысел провалился, подросток бросил нож и выбежал прочь из кабинета. Воспользовавшись этим, учительница вместе с учеником вывели из огненной ловушки остальных ребят. Все они остались целы.

Сам же нападавший попытался свести счеты с жизнью.

Непростое расследование

По факту случившегося в Стерлитамаке было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Следствие длилось почти год.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с производством большого количества следственных действий с участием несовершеннолетних, проведения сложных экспертных исследований из различных областей науки, - пояснили в Следственном комитете РФ по Башкирии.

Сейчас дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера передано в суд.

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